Chuyện tân sinh viên mùa lũ: Người kịp lên thành phố học tập, người mắc kẹt ở quê hương

“Nhẹ lòng” khi thấy gia đình bình an

Vì sinh ra và lớn lên tại vùng có địa hình dễ xảy ra lũ quét, Huyền Nhi (quê Yên Bái) vô cùng lo lắng khi biết tin lũ lụt ở nhà. Mặc dù đã xuống Hà Nội trước một tháng để làm thêm và kịp tham gia học tập. Tuy nhiên, khi thấy tin quê hương Yên Bái xảy ra trận lũ lớn, cô bạn cũng không thể hoàn toàn yên tâm và tập trung vào học tập, làm việc. Vội liên lạc về nhà để hỏi thăm tình hình gia đình, Huyền Nhi cảm thấy nhẹ lòng khi nhận được tin bình an và may mắn vì gia đình không bị ảnh hưởng nhiều bởi lũ. Song cô bạn cũng cảm thấy vô cùng buồn bã vì những gì bão lũ đã gây ra cho quê hương.

Phạm Huyền Nhi (sinh năm 2006, quê Yên Bái) thủ khoa đầu vào chuyên ngành Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Huyền Nhi chia sẻ: “Lần thiên tai này thật sự để lại trong mình rất nhiều cảm xúc buồn bã và lo âu. Quê hương Yên Bái bị thiệt hại nặng nề trong đợt bão lũ vừa qua khiến mình rất buồn. Mình lo lắng cho tất cả những người dân trong vùng, mọi người phải đối mặt với nhiều khó khăn và mất mát. Mình thấy thương cho những gia đình bị mất mát và cảm nhận sâu sắc sự mong manh của con người trước thiên nhiên.

Thiên tai đã nhắc nhở chúng ta cần phải đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau và quan tâm hơn đến việc bảo vệ môi trường, để giảm thiểu những tác động xấu trong tương lai. Mình chỉ mong rằng, mọi người sẽ sớm vượt qua được giai đoạn này, và mình cũng đang tìm cách đóng góp giúp đỡ mọi người trong khả năng của bản thân.

Qua đợt thiên tai này mình cảm thấy rất ngưỡng mộ các chú chiến sĩ bộ đội, công an và đội cứu hộ đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm để hỗ trợ, cứu trợ người dân các tỉnh miền Bắc. Sự tận tụy, dũng cảm và sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy của các chú không chỉ giúp cứu sống nhiều người mà còn mang lại niềm tin và hy vọng cho những gia đình đang gặp hoạn nạn. Nhờ có sự giúp đỡ kịp thời của các chú mà nhiều người dân đã vượt qua được những thời điểm khó khăn nhất. Một lần nữa, xin cảm ơn các chú vì sự cống hiến và tinh thần vì nhân dân quên mình”.

Huyền Nhi cảm thấy may mắn và biết ơn vì gia đình bình an qua lũ.

Quyết tâm đến trường học tập

Ngô Thị Huyền (quê ở Chương Mỹ, Hà Nội) hiện đang theo học chuyên ngành Nhiếp ảnh Truyền thông đa phương tiện của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, chia sẻ: “Trong đợt lũ này, may mắn nhà mình khá cao nên chỉ bị ngập sân vì đã đắp bì cát ở cửa sông nơi nước sông tràn vào. Vì khu vực mình sống các ngõ gần sông Bùi còn thấp, nên vào mỗi mùa mưa thường xuyên xảy ra ngập lụt. Tuy nhiên so với năm 2008, lần này nước dâng nhanh và to hơn.

Trường mình bắt đầu tuần sinh hoạt công dân từ ngày 10/09/2024, khi ấy dù mưa lớn kéo dài nhưng vẫn chưa ảnh hưởng nhiều, mình quyết tâm đi học. Nhưng sau hôm thứ hai lên trường học tập và ở trọ, mình không thể về nhà được vì nước lên cao và nhanh. Song, trong 2 ngày đầu đi học mưa tầm tã, đường đi vào trường bị ngập nước gần đến đầu gối, thế nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản quyết tâ, đi học của bọn mình”.

Ngô Thị Huyền (sinh năm 2006) là tân sinh viên chuyên ngành Nhiếp ảnh truyền thông đa phương tiện của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Ngô Huyền cảm thấy rất may mắn vì nơi sống không bị ảnh hưởng nhiều bởi lũ lụt, nhưng nhìn thấy những thiệt hại sau bão gây ra ở nhiều nơi miền Bắc đối với cô là rất nặng nề. Đây là một thiệt hại vô cùng lớn, song Ngô Huyền cũng cảm thấy rất nể phục những người đã và đang giúp đỡ đồng bào nơi ngập lụt để họ cảm nhận được tình đồng bào, từ tất cả mọi người dành cho họ.

Không kịp nhập trường đúng ngày vì bão lũ

Là một trong số những tân sinh viên không thể nhập trường học tập được do mưa lũ, địa phương bị cô lập, gây nên mất điện, mất sóng, Đình Dũng (quê Yên Bái) cảm thấy vô cùng lo lắng khi không thể tham gia học tập theo đúng lịch của nhà trường.

Nguyễn Đình Dũng (sinh năm 2006) là tân sinh viên trường Đại học Hà Nội.

Đình Dũng chia sẻ: “Hiện tại trường mình đã bắt đầu tuần sinh hoạt công dân, tuy nhiên do tình hình mưa lũ, nhà mình ở vùng bị ngập nặng, cô lập, không có điện, không có sóng nên không thể tham gia học tập theo đúng lịch của nhà trường. Năm nay, nước lũ dâng nhanh khiến gia đình mình và mọi người không kịp trở tay. Chưa kịp xuống trường thì lũ đã đến. Nhớ lại khung cảnh ấy quả thật là một trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời mình.

Nửa đêm đê vỡ, gia đình mình phải di tản luôn trong đêm, nhà mình bị nước ngập đến nóc nhà. Bản thân là con trai cả trong gia đình, ngoài việc đỡ đần cho bố mẹ, mình cũng tham gia giúp đỡ, phụ giúp thêm cho hàng xóm, mọi người xung quanh. Song, mình cũng vô cùng lo lắng vì không thể tham gia học tập như đúng lịch học của nhà trường. Sau 2 ngày bị mất hoàn toàn liên lạc với bên ngoài, may mắn mình đã có thể nhờ được người thân liên hệ đến trường và được nhà trường tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ hết sức cho các sinh viên ở vùng lũ. Điều đó khiến mình cảm thấy vô cùng trân trọng và biết ơn.

Nước ngập sâu khiến nhiều ngôi nhà nơi Đình Dũng ở gần như bị "nhấn chìm".

Hình ảnh sau cơn lũ tại nhà Đình Dũng.

Sau hơn 2 ngày lũ, nước đã bắt đầu rút, tuy nhiên những gì nó để lại là thiệt hại hơn cả. Toàn bộ tài sản, của cải tích cóp của gia đình mình bị hỏng, mất hết. Trong nhà chỉ còn lại là bùn đất và các loại rác nằm khắp mọi nơi. Bên cạnh đó, do địa hình đằng sau nhà là đồi núi dẫn đến bị ảnh hưởng bởi sạt đất. Nhìn thấy sự hoang tàn do thiên tai gây ra khiến mình cảm thấy đau xót hơn cả. Lũ đi để lại cho làng mình, cũng như nhiều nơi sự mất mát to lớn. Tuy nhiên, mình vẫn cảm thấy may mắn vì bản thân và gia đình đều bình an.

Sau lũ, mình cùng mọi người trong làng bắt đầu trở về nhà dọn dẹp và cố gắng khắc phục hậu quả sau lũ gây ra. Bản thân mình cũng dành thời gian cùng bố mẹ dọn dẹp nhà cửa. Và ngay khi đường thông, mình đã dự định sẽ trở lại ngay trường học, bắt đầu công việc học tập. Qua lần này, mình càng có quyết tâm cố gắng học tập nhiều hơn. Song, mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến ban Giám hiệu, các thầy cô của trường Đại học Hà Nội đã tạo điều kiện giúp đỡ mình, cũng như các bạn gặp khó khăn trong đợt lũ lần này”.

Có thể nói, năm 2024 là một năm học đáng nhớ đối với nhiều tân sinh viên của miền Bắc khi được chứng kiến sức tàn phá của cơn bão Yagi và trận lũ lịch sử. Mỗi sinh viên với trải nghiệm, trăn trở khác nhau trong mùa lũ. Tuy nhiên qua sự việc lần này, đa số các sinh viên đều cảm nhận rõ hơn về nêu cao tinh thần dân tộc, sự đoàn kết đùm bọc, sẻ chia giữa người với người. Bên cạnh đó là sự nể phục đối với những anh hùng thầm lặng, đã lăn xả thân mình cứu trợ người dân vùng lũ.

