Cillian Murphy - Nam diễn viên chính xuất sắc nhất Oscar 2024 là ai?

Cillian Murphy giành tượng vàng Oscar lần thứ 96

Murphy đã "đánh bại" một loạt các đối thủ mạnh để giành giải Oscar, bao gồm: Paul Giamatti cho "The Holdovers", Jeffrey Wright cho "American Fiction" và Bradley Cooper cho "Maestro". Đây là đề cử Oscar đầu tiên của Murphy, nhưng anh được coi là ứng cử viên "nặng ký" nhất sau khi giành được một loạt giải thưởng trước đó cho bộ phim, bao gồm: Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Baftas và Hiệp hội diễn viên màn ảnh, nam diễn viên chính xuất sắc nhất (chính kịch) tại Quả cầu vàng. Trước đây, anh từng đóng vai chính trong bộ phim "The Wind That Shakes the Barley" do Ken Loach đạo diễn, đoạt giải Cành cọ vàng tại Cannes năm 2006.



Với màn thể hiện xuất sắc trong "Oppenheimer", Cillian Murphy xứng đáng giành tượng vàng Oscar 2024. Ảnh: AP.

Murphy là nam diễn viên người Ireland thứ ba giành được giải Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, sau Daniel Day-Lewis - người sinh ra ở London nhưng mang quốc tịch Ireland và Barry Fitzgerald, người đoạt giải năm 1945.

"Chúng tôi đã làm một bộ phim về người đã tạo ra bom nguyên tử và dù tốt hay xấu thì chúng tôi hiện đang sống trong thế giới của "Oppenheimer". Vì vậy tôi muốn dành tặng điều này cho những người xây dựng hòa bình ở khắp mọi nơi", anh phát biểu tại lễ trao giải.

Cillian Murphy là một trong những ngôi sao lớn của Hollywood. Anh được khán giả yêu thích nhờ nhiều vai diễn có chiều sâu, trong cả phim điện ảnh như bom tấn "Oppenheimer" của Christopher Nolan hay trong series phim truyền hình "Peaky Blinders".

Vai diễn của Murphy trong bom tấn được cho là "hoàn toàn xứng đáng" với danh hiệu này tại Oscar 2024. Mặc dù Hollywood ít nhắc đến anh với tư cách là nam chính, nhưng nam diễn viên "thầm lặng" này từ lâu đã được tôn vinh ở Anh và Ireland, đáng chú ý nhất là 9 năm đóng vai Tommy Shelby trong "Peaky Blinders".

Những lần hợp tác trước đây của Cillian Murphy với đạo diễn Nolan bao gồm bộ ba phim "The Dark Knight", "Inception" và "Dunkirk". "Đó là những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của tôi", anh nói, đồng thời chia sẻ thêm rằng, Nolan "là đạo diễn hoàn hảo".

Cillian Murphy trong "Peaky Blinders". Ảnh: Netflix.

Kể lại câu chuyện "duyên số" với "Oppenheimer", Murphy cho biết, anh nhận được cuộc gọi của vợ đạo diễn Christopher Nolan vào một buổi chiều. Nguyên nhân bởi, đạo diễn tài ba này không sử dụng email, điện thoại hay bất kỳ phương tiện liên lạc hiện đại nào. "Cillian, tôi muốn anh đóng vai chính trong bộ phim mới này", Nolan nói ngắn gọn. Tuy nhiên, nam diễn viên giành tượng vàng Oscar 2024 cho biết, anh đã thực sự "rùng mình" khi nghe điều đó.

Các đề cử của "Oppenheimer" ở Oscar lần thứ 96 gồm: Phim hay nhất; Kịch bản chuyển thể; Đạo diễn; Nam chính; Nam - nữ phụ; Quay phim; Thiết kế trang phục; Trang điểm và làm tóc; Nhạc phim gốc; Thiết kế sản xuất; Dựng phim và Âm thanh xuất sắc.

"Oppenheimer" có kinh phí 100 triệu USD, được giới phê bình đánh giá là một trong những phim hay nhất năm 2023. Tác phẩm chuyển thể từ sách tiểu sử American Prometheus, do Kai Bird và Martin Sherwin viết, xoay quanh cuộc sống và công việc của nhà vật lý lý thuyết J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy đóng), người lãnh đạo Dự án Manhattan sản xuất vũ khí hạt nhân.

Theo thống kê của đơn vị quan sát phòng vé quốc tế Box Office Mojo, tác phẩm có doanh thu cao thứ ba năm 2023, với hơn 950 triệu USD. Đồng thời, phim gây chú ý tại mùa giải thưởng khi chiến thắng nhiều sự kiện tiền Oscar như: Quả cầu vàng; Critics' Choice Movie Awards, SAG Awards.

Cuộc sống bình yên của nam diễn viên "Peaky Blinders"

Cillian Murphy và vợ anh - Yvonne McGuinness là cặp đôi ít khi xuất hiện trước truyền thông. Cả tài khoản Instagram và Twitter của McGuinness đều được hạn chế người xem, trong khi Murphy chọn không chia sẻ cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội. Vợ anh xuất hiện hiếm hoi tại Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 81 vào ngày 7/1/2024 để ủng hộ Murphy - người đã giành giải Nam diễn viên xuất sắc nhất trong hạng mục Phim điện ảnh Drama với "Oppenheimer".

Để nói về tình yêu của cặp đôi này, People kể câu chuyện khi nam diễn viên người Ireland lên nhận giải Quả cầu vàng, anh hỏi khán giả: "Liệu tôi có son môi trên mũi không?" bởi trước khi lên sân khấu, vợ đã hôn anh. Sau đó, khi mọi người hô "Có" anh khẳng định một cách duyên dáng và hóm hỉnh rằng, anh sẽ "để nó nguyên như vậy".

Cillian Murphy ngại xuất hiện trước công chúng. Ảnh: The Guardian.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí People vào năm 2005, nam diễn viên giải thích rằng, nổi tiếng chưa bao giờ là mục tiêu của anh. "Tôi chỉ muốn tiến bộ. Nếu tôi có thể để lại một bộ phim làm ảnh hưởng đến ai đó thì điều đó là hoàn toàn tốt", anh nói.

Nam diễn viên dành nhiều lời khen ngợi cho vợ mình: "Có một người như vậy rất quan trọng. Cuộc sống của tôi chẳng thay đổi chút nào. Tôi vẫn có những người bạn cũ và chúng tôi đến những nơi giống nhau".

Nam diễn viên "Peaky Blinders" cũng đặt ra những ranh giới chặt chẽ trong cuộc sống cá nhân và đam mê nghệ thuật của anh. "Chuyện cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân thực sự khó khăn. Tôi có một người vợ tuyệt vời và tôi không thể làm điều này nếu không có cô ấy và sự thấu hiểu từ cô ấy. Nhưng đó là một cuộc chiến", anh nói với The Guardian vào năm 2021.

Cillian Murphy và vợ là Yvonne McGuinness. Ảnh: AP.

Cillian Murphy (tên đầy đủ là Cillian Murphy O'Callaghan) là người Ireland sinh ngày 25/5/1976 tại Douglas, Cork. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình từ sân khấu và sau đó chuyển sang màn ảnh, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả và giới chuyên môn nhờ tài năng diễn xuất thiên phú.

Murphy bắt đầu nổi tiếng qua các vai diễn trong các bộ phim như: "28 Days Later" (2002) của đạo diễn Danny Boyle và "Cold Mountain" (2003). Tuy nhiên, anh thực sự trở thành ngôi sao lớn khi hợp tác với đạo diễn Christopher Nolan trong "Batman Begins" (2005), "The Dark Knight" (2008) và "The Dark Knight Rises" (2012).