Bốn câu hỏi lớn chờ Lễ trai giải Oscar 2024 giải đáp

Sau thời gian dài chờ đợi, Lễ trao giải Oscar chỉ còn vài tiếng nữa sẽ công bố tên của những người xuất sắc nhất điện ảnh thế giới 2024. Bốn câu hỏi lớn sau đây có lẽ chỉ được giải đáp sau khi đêm trao giải Oscar kết thúc.



"Oppenheimer" sẽ càn quét tất cả?

"Oppenheimer" được đề cử tại 13 hạng mục ở Oscar năm nay. Ảnh: WB.

Bộ phim chính kịch "hạng nặng" của đạo diễn Christopher Nolan đã giữ vững vị trí ứng cử phim xuất sắc nhất kể từ khi ra mắt vào tháng 7/2023. Tác phẩm đã đoạt tất cả các giải thưởng lớn từ nhiều hội đồng điện ảnh tên tuổi, thường được coi là chỉ dấu cho hạng mục trao giải phim xuất sắc tại Oscar. Nếu có người mong chờ một sự bất ngờ vào đêm trao giải Oscar thì có lẽ họ sẽ phải thất vọng, bởi sự thật không có ứng cử viên nào xứng đáng để đối đầu với "Oppenheimer".

Thay vào đó, sự chú ý của truyền thông đang tập trung vào việc bộ phim này có lập nên kỷ lục hay không? Tác phẩm của Christopher Nolan được đề cử trong 13 hạng mục, bộ phim có cơ hội vượt qua kỷ lục hiện tại là 11 lần đoạt giải Oscar, được chia sẻ bởi các tác phẩm kinh điển như: "Ben Hur"; "Titanic" và "Lord of the Rings: The Return of the King".



Khó đoán "cuộc đua" Nữ diễn viên xuất sắc nhất

Lily Gladstone và Emma Stone đang bất phân thắng bại. Ảnh: Oscar.

Khác với sự hiển nhiên của "Oppenheimer" đối với hạng mục phim xuất sắc nhất, "cuộc đua" cho vị trí nữ diễn viên xuất sắc nhất lại rất gay cấn. Cả Lily Gladstone, với diễn xuất trong "Killers of the Flower Moon" và Emma Stone trong "Poor Things" đều cho thấy tài năng của mình. Họ cùng nhau tranh tài và đều từng đứng ở vị trí dẫn đầu.

Đầu tiên, Emma Stone giành giải nữ diễn viên xuất sắc nhất trong phim hài hoặc nhạc kịch tại Lễ trao giải Quả cầu vàng. Sau đó, Gladstone giành giải nữ diễn viên xuất sắc nhất trong phim chính kịch ngay trong đêm. Emma Stone có vẻ đã nổi bật với chiến thắng ở giải Critics Choice và tại Baftas, nhưng sau đó Gladstone lại giành giải quan trọng của Hội diễn viên màn ảnh (Screen Actors Guild).

Theo giới chuyên môn, Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Oscar 2024 là hạng mục quan trọng khó đoán nhất trong năm nay.

"The Zone of Interest" sẽ gây bất ngờ?

"The Zone of Interest" được dự đoán sẽ gây bất ngờ. Ảnh: Variety.

"The Zone of Interest", bộ phim chấn động về Holocaust của Jonathan Glazer. Phim được kể theo phong cách mới lạ và đầy ám ảnh. Theo Hollywood Reporter, bộ phim nhận được nhiều phiếu từ những người bỏ phiếu ẩn danh.

Bộ phim được dự đoán sẽ giành giải Oscar phim nước ngoài xuất sắc nhất. Nhưng một chiến thắng trong hạng mục khác cũng không nằm ngoài dự đoán, đặc biệt là với việc đó là một bộ phim Anh hoàn toàn được nói bằng tiếng Đức.

Oscar 2024 quá dễ để dự đoán?

Nhiều năm trở lại đây, Oscar luôn cho thấy là một giải thưởng khó dự đoán. Những chiến thắng đầy bất ngờ cho hạng mục quan trọng nhất Phim xuất sắc của "Moonlight", "Green Book", "Parasite" và "CODA", cũng như những chiến thắng ở hạng mục diễn xuất không ngờ của những người như: Olivia Colman (thay vì người chiến thắng dự kiến Glenn Close) và Anthony Hopkins (thay vì là Chadwick Boseman) đã tạo ra cảm giác là lễ trao giải nơi mọi điều đều có thể xảy ra. Nhưng tới năm 2023, "Everything Everywhere All at Once" đã đoạt tới bảy tượng vàng Oscar. Đặc biệt, tác phẩm hoàn toàn nằm trong dự đoán của giới chuyên môn và dư luận.

Năm nay, "Oppenheimer" đang ở vị trí tương tự, nhiều hạng mục có vẻ như đã được quyết định trước, Oscar đột nhiên trở nên dễ dự đoán. Dĩ nhiên, việc dễ đoán này không phải là một yếu tố thu hút khán giả. Liệu Hội đồng Oscar có đưa ra những chỉ dấu để thay đổi điều này cho các năm về sau hay không?