Clip: Công an Thừa Thiên Huế triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán ma túy liên tỉnh

Theo đó, Cơ quan công an đã bắt giữ các đối tượng Nguyễn Văn Hồng Quân (SN 1985, trú tại phường An Cựu, TP.Huế, nghề nghiệp buôn bán điện thoại di động) và Trương Đình Nhật Minh (SN 1997, trú tại phường Xuân Phú, TP. Huế).

Trước đó, sau một thời gian theo dõi, ngày 4/6, lực lượng công an đã bắt khẩn cấp đối tượng Minh, khám xét nơi ở của đối tượng, thu giữ 131 viên nén, 1 gói tinh thể màu trắng với tổng khối lượng 120g. Đối tượng Minh khai nhận đây là số thuốc lắc và khay do Quân cung cấp cho Minh đi giao bán cho các đối tượng khác. Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành khám xét nơi ở của Quân, thu giữ hơn 1,1kg ma túy tổng hợp.

Đối tượng Quân tại Cơ quan công an .

Tại cơ quan công an, Quân đã khai nhận số ma túy trên mua từ Lao Bảo - Quảng Trị, đưa về Huế để bán cho các con nghiện. Ngoài ra, các đối tượng còn cung cấp ma túy cho các tỉnh Đà Nẵng, Lạng Sơn.

Để qua mắt lực lượng chức năng, Quân lợi dụng địa điểm mua bán điện thoại di động để ngụy trang làm nơi chỉ đạo đàn em mua bán ma túy, mỗi lần bán ma túy với số lượng từ 1 lạng khay hoặc vài trăm viên thuốc lắc trở lên. Quân không trực tiếp mua bán ma túy mà chỉ đạo Minh thực hiện.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã bắt quả tang đối tượng Hoàng Mộng Lương (SN 1984, trú tại xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Lực lượng Công an đã thu giữ 150g ma túy tổng hợp, 15 viên ma túy. Đối tượng đã khai nhận số ma túy trên do Lương đặt mua trên mạng xã hội của đối tượng ở Quảng Trị.