Clip: Giải cứu người đàn ông vượt đập tràn thủy điện, mắc kẹt giữa lũ lớn

Ngày 11/11, trung tá Trần Anh Khoa - Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, 4 cán bộ của Nhà máy đường An Khê, tỉnh Gia Lai, đã cứu thành công anh Bùi Văn Hùng (SN 1992, trú Tổ 1, phường An Phước, thị xã An Khê) khi cố đi qua đập tràn dù đã có barie ngăn cảnh báo ở hai đầu.

Đập tràn đã có ngăn cảnh báo nhưng anh Hùng vẫn cố vượt đi qua. Ảnh: Đình Văn

Khoảng 18h30 ngày 8/11, anh Hùng điều khiển xe máy Exciter đi qua đập tràn của nhà máy thủy điện An Khê – Ka Nát dù hai đầu đã có barie cảnh báo lũ. Đi được 10m thì anh Hùng quay lại, tuy nhiên nước đổ về lớn, cuốn trôi chiếc xe, còn anh Hùng bám vào một cái cọc trên đập tràn và gọi người nhà ra để cứu.

Dòng nước lũ chảy xiết ở đập tràn thủy điện.

Một lúc sau, 4 người của Nhà máy đường An Khê ra nắm tay nhau, cứu được anh Hùng. Khoảng 20 phút sau, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê điều 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 8 chiến sỹ ra ứng cứu, nhưng lúc này anh Hùng đã được đưa lên bờ an toàn. Riêng chiếc xe của anh Hùng bị cuốn trôi, vẫn chưa tìm thấy.

Trung tá Trần Anh Khoa - Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê cảnh báo: "Chúng tôi khuyến cáo người dân, khi gặp mưa, lũ lớn, thời điểm thủy điện xả lũ, lại có barie ngăn lại, cảnh báo thì người dân không nên tự ý qua đập, để tránh tai nạn đáng tiếc".