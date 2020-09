CLIP: Hỗn chiến kinh hoàng bằng dao giữa 2 tài xế xe ôm công nghệ tại Bệnh viện E

Clip: Tài xế xe ôm công nghệ hỗn chiến tại Bệnh viện E Hà Nội.

Ngày 23/9, một lãnh đạo Công an phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an quận Cầu Giấy điều tra, làm rõ vụ việc tài xế xe ôm công nghệ hỗn chiến bằng dao trong sân Bệnh viện E Hà Nội.

Một nhân chứng cho biết, vụ việc hỗn chiến xảy ra vào khoảng 14h chiều cùng ngày. "Tài xế trung niên cầm dao xông đến chém gục một anh thanh niên cũng hành nghề tài xế công nghệ ở cổng Bệnh viện E. Người này tiếp tục lao vào chém một tài xế công nghệ trẻ tuổi khác trong sân bệnh viện. Sau đó, tài xế trẻ tuổi cũng dùng dao chém lại", nhân chứng này kể lại.

Trước đó, chiều 23/9, trên mạng xã hội Facebook xuất hiệp một clip ghi lại cảnh hai tài xế xe ôm công nghệ cầm dao rượt đuổi nhau trong sân Bệnh viện E Hà Nội, sự việc khiến nhiều người dân chứng kiến hoảng hốt. Đáng chú ý, cuộc hỗn chiến diễn ra ngay cả khi lực lượng công an đang có mặt tại hiện trường.

Tài xế Grab cầm dao rượt đuổi nhau gây náo loạn Bệnh viện E. (Ảnh cắt từ clip)

Sau khi được đăng tải, clip đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng vì tính chất liều lĩnh, bất chấp sự có mặt của công an để hỗn chiến với nhau của các tài xế.

Liên quan đến vụ việc, cũng trong chiều cùng ngày, một cán bộ điều tra Công an quận Cầu Giấy cho biết, vụ việc đang được Đội điều tra tổng hợp, Công an quận Cầu Giấy thụ lý. Hai người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện, lực lượng công an cũng đã xác minh và triệu tập những người có liên quan đến trụ sở để điều tra, làm rõ.