Đâm chết người trong cuộc hỗn chiến có "hàng nóng", sát thủ bị truy nã

Chân dung đối tượng Nguyễn Mạnh Tùng.

Ngày 1/9, Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội đang phát lệnh truy nã Nguyễn Mạnh Tùng (SN 1990, hộ khẩu tại Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) về hành vi Giết người.

Theo hồ sơ, ngày 1/6/2019, tại xưởng in trên phố Trần Hòa, phường Định Công, quận Hoàng Mai, do mâu thuẫn tranh chấp đất đai nên nhóm của Lê Anh Sơn (hộ khẩu tại Định Công, Hoàng Mai) đã xô xát với gia đình anh N.T (hộ khẩu tại Đống Đa, Hà Nội).

Sơn dùng súng bắn về phía anh N.T, sau đó cả nhóm lao vào đánh nhóm của anh N.T. Lúc này, Nguyễn Mạnh Tùng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh N.T, rồi cả nhóm của Sơn và Tùng lên xe ô tô bỏ chạy. Anh N.T được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ, ngày 10/6/2019, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết khởi tố bị can đối với Lê Anh Sơn, Nguyễn Mạnh Tùng về tội Giết người. Tuy nhiên, Nguyễn Mạnh Tùng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Công an TP.Hà Nội đề nghị người dân nếu phát hiện đối tượng Tùng hãy báo ngay cho Cơ quan CSĐT, Công an quận Hoàng Mai (số điện thoại: 0968725002), Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội hoặc Tổng đài Cảnh sát 113.

Công an TP.Hà Nội yêu cầu đối tượng Nguyễn Mạnh Tùng ra cơ quan công an đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.