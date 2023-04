Clip NÓNG 24h: Cặp đôi trộm xe táo tợn ngay giữa ban ngày ở Hà Nội

Cặp đôi trộm xe táo tợn ngay giữa ban ngày

Theo camera giám sát ghi lại, trưa 6/4 tại một cửa hàng kinh doanh trên tuyến phố Kim Mã (Hà Nội), đoạn ngã 3 Ngọc Khánh giao cắt với Kim Mã xảy ra một vụ trộm cắp táo tợn.

Một đôi nam nữ đi xe máy hãng Honda sau khi phát hiện con mồi (chiếc xe máy điện) đã tiếp cận và dắt xe bỏ chạy như nơi không người. Táo tợn hơn, đối tượng nữ còn không đeo khẩu trang và bị camera giám sát nhận diện được mặt, chiếc xe 2 đối tượng dùng làm phương tiện trộm cắp cũng bị ghi lại biển số: 36B6 382.03.

"Bò điên" húc loạt xe máy trên đường ở Đồng Nai

Chiều 8/4, một con bò tuột dây chạy náo loạn trên QL1 đoạn qua xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Con bò sau đó hoảng loạn, điên cuồng rồi húc hàng loạt người điều khiển xe máy trên đường. Nhiều người bỏ xe máy để chạy thoát thân, rất may một số người chỉ bị thương nhẹ. Nhiều xe máy bị hư hỏng.

Nhận được tin báo, Công an xã Hố Nai 3 đã đến hiện trường phối hợp cùng người dân để tìm cách khống chế bò điên. Gần một giờ sau, lực lượng chức năng và người dân mới khống chế được con bò.

Camera ghi cảnh khách uống cà phê bắt giữ nghi phạm trộm điện thoại

Sự việc xảy ra chiều 8/4 tại một quán cà phê ở phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội. Người đàn ông nghi trộm điện thoại cao chạy vào quán cà phê này để cố thủ. Ngay sau đó, nghi phạm này đã bị 2 vị khách ngồi tại quán khống chế và bắt giữ. Lãnh đạo Công an quận Long Biên cho biết, nghi phạm hiện đang bị Công an phường Gia Thụy tạm giữ. Khám xét trong người đối tượng này, công an phát hiện một chiếc điện thoại nghi của đối tượng trộm được.

Nghi cạnh tranh địa bàn kinh doanh, đối tượng liên tục đấm đá "người không quen biết"

Ngày 7/4, trên mạng xã hội xôn xao nội dung clip ghi lại cảnh người đàn ông đội mũ bảo hiểm liên tục có những hành động nắm cổ áo, đấm vào mặt, đá vào chân một người đàn ông mặc áo xanh. Thậm chí, người này còn dùng bếp điện từ đập vào đối phương.

Theo tìm hiểu, nơi xảy ra vụ việc là một quán lẩu ở hẻm 123 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Chị N.T.H (chủ quán lẩu, 31 tuổi, ngụ quận Tân Bình) xác nhận có sự việc trên.

Theo chị H., khoảng 12 giờ trưa 6/4, một người đàn ông mặc áo xám, đội mũ bảo hiểm đi vào quán rồi bất ngờ đánh nhiều lần vào một vị khách và buông lời đe doạ. "Sau khi người đàn ông rời đi, tôi có trao đổi với khách thì khách nói không quen biết người đàn ông này và không có xảy ra mâu thuẫn với ai" - chị H. nói.

Chị H. cho biết đây không phải lần đầu quán chị bị người khác quấy rối. Khoảng hơn 1 tháng trước, vợ chồng chị trong quá trình kinh doanh có lời qua tiếng lại với một người đàn ông tên V.. Trước đó, người này kinh doanh ở lòng lề đường trước quán chị thì cả hai có xảy ra mâu thuẫn, người này sau đó buộc phải dời đi nơi khác.