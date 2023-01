Clip NÓNG 24h: Giải cứu người đàn ông mắc kẹt 4 ngày dưới giếng sâu 25m ở Đắk Lắk

Giải cứu người đàn ông mắc kẹt 4 ngày dưới giếng sâu 25m

Khoảng 9 giờ ngày 18/1, Công an xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) nhận được tin báo của người dân trú tại thôn Kim Châu, xã Dray Bhăng về việc phát hiện có 1 chiếc xe máy để ở khu vực vườn bắp thuộc thôn Kim Châu khoảng 3 ngày nay nhưng không có chủ sở hữu. Ngay sau đó, Công an xã Dray Bhăng phối hợp với Công an huyện Cư Kuin đã cử lực lượng đến hiện trường kiểm tra, xác minh.

Đến khoảng 10 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng công an phát hiện cách vị trí chiếc xe máy khoảng 30m có một giếng đào, sâu khoảng 25m và có tiếng người kêu cứu vọng lên. Nhận định có người bị rơi xuống giếng nên ngay lập tức Công an huyện Cư Kuin đã phối hợp với phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp cận hiện trường triển khai phương án cứu nạn.

Đến khoảng 10 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng công an đã đưa nạn nhân lên khỏi giếng và đưa về trạm y tế xã để kiểm tra sức khỏe. Nạn nhân là ông Y Son Ađrơng (46 tuổi) trú tại xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin.

Ông Y Son Ađrơng cho biết, cách đây 4 ngày trong lúc đi bẫy chim, do sơ ý nên đã rơi xuống giếng. Nhiều lần ông Son cố leo lên nhưng bất thành. Rất may, thời điểm này đang mùa khô, giếng không có nước nên ông Son bứt lá cây ăn cầm cự, duy trì sự sống.

Nhóm xã hội đen đi đòi nợ đánh nhầm cả nhà hàng xóm nhập viện

Mới đây vào chiều 17/1, mạng xã hội xôn xao bài đăng với nội dung "xã hội đen đi đòi nợ nhiều tỉ nhưng đánh nhầm nhà hàng xóm khiến cả gia đình phải đi viện".

Theo nội dung đăng tải, một thanh niên được cho là ở xã Vân Hội (huyện Trấn Yên) vay 1 tỉ đồng xong không có khả năng trả. Ngày 15/1, một nhóm thanh niên khoảng 20 người đi trên bốn ô tô đến vây ráp nhà thanh niên này, ập vào đập phá, đánh người trong nhà.

Bất chấp lời phân bua của những người hàng xóm: "Em là dân, không phải em, các anh nhầm người rồi", nhóm thanh niên này vẫn liên tiếp đấm đá khiến cả gia đình phải nhập viện.

Sáng 19/1, lãnh đạo UBND xã Vân Hội (huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) cho biết, hiện công an huyện này đang phối hợp với các đội nghiệp vụ công an tỉnh tiếp thu, làm rõ thông tin "nhóm xã hội đen đi đòi nợ 1 tỉ đồng nhưng đánh nhầm nhà hàng xóm khiến cả gia đình nhập viện".

Vị này xác nhận, có sự việc xô xát giữa nhóm thanh niên khoảng 20 người (ở địa phương khác) với 4 người (hiện đang sinh sống tại xã). Vụ việc xảy ra chiều 15/1, khiến 4 nạn nhân phải nhập viện. May mắn, những người này bị thương không quá nặng.

Xe khách đi ẩu, va liên tiếp ô tô, xe tải, húc tung dải phân cách bê tông

Mới đây, trên mạng xã hội đã chia sẻ lại video, vào khoảng 12 giờ 31 phút ngày 15/1, một camera hành trình của ô tô ghi lại tình huống phía trước có xe tải đang đánh lái vào ven đường. Tài xế ô tô đã đi chậm lại.

Tuy nhiên, một chiếc xe khách giường nằm do đi nhanh, không kịp xử lý tình huống, dù đã đánh lái những vẫn tông vào phần đầu ô tô cùng chiều và xe tải sang đường trước khi húc tung dải phân cách đường bằng bê tông.

Không đóng cửa, tài xế xe buýt khiến người phụ nữ suýt mất mạng

Sự việc được ghi lại vào ngày 8/1, tại Thành phố Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Theo hình ảnh ghi lại được từ camera hành trình cho thấy, một người phụ nữ mang theo xe đẩy đang chuẩn bị xuống xe buýt. Tuy nhiên, dù cửa đang mở, chiếc xe buýt lại đột ngột di chuyển về phía trước.

Người phụ nữ lúc này không nhận ra chiếc xe buýt đang di chuyển nên đã bước xuống và ngã xuống đường. May mắn thay, người phụ nữ chỉ bị thương nhẹ và gần như đã bình phục.

Ji Qiang, Giám đốc điều hành của hãng xe buýt cho biết, họ đã đưa người phụ nữ đến bệnh viện ngay sau khi sự việc xảy ra và đã bồi thường cũng như xin lỗi cô.

"Người tài xế chắc chắn phải chịu trách nhiệm vì đã không chú ý khi lái xe. Chúng tôi vẫn đang điều tra xem liệu cửa xe buýt có bị lỗi hay không. Hình phạt của tài xế sẽ được quyết định sau khi có kết quả", Ji Qiang cho biết.