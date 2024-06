Clip NÓNG 24h: Người đàn ông tay bế em bé, tay lái xe máy lên đường Vành đai 3

CSGT tìm thanh niên bế bé trai, lái xe máy lên đường Vành đai 3

Hình ảnh do một người ngồi trên xe ô tô ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội. Trong clip, thanh niên đi xe máy tay ga màu trắng đen, gắn BKS 29S1-438.XX và không đội mũ bảo hiểm.



Thời điểm bị người dân ghi hình, thanh niên này đang phóng xe trên đoạn đường trên cao gần tòa nhà Keangnam, hướng đi sân bay Nội Bài, Hà Nội.

Chiếc xe cũng không lắp gương chiếu hậu đầy đủ theo quy định. Đáng chú ý, tay trái anh ta ôm một bé trai, tay phải cầm lái và lao vun vút trên cung đường cấm xe máy lưu thông.

Theo chỉ huy Đội CSGT số 6, đoạn đường Vành đai 3 trên cao được gắn camera giao thông để phục vụ việc xử phạt nguội qua hình ảnh. Sau khi có thông tin về thanh niên đi xe máy vi phạm, đơn vị sẽ cung cấp thêm.

Xe đầu kéo container bất ngờ cháy dữ dội sau khi rời kho hàng

Theo thông tin từ cơ quan công an, rạng sáng 6/6, tài xế điều khiển xe đầu kéo container mang biển số TPHCM từ kho hàng TBS Tân Vạn ra đường Mỹ Phước Tân Vạn (thuộc phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Khi xe ra đến gần hầm chui trên đường Mỹ Phước Tân Vạn thì tài xế cho xe đậu sát lề đường bên phải. Lúc này, phần đầu xe bất ngờ bốc cháy dữ dội. Phát hiện sự việc, tài xế đã nhanh chóng rời khỏi cabin hô hoán cầu cứu.

Nhận được tin báo, Công an TP.Dĩ An đã điều động xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Tại hiện trường, phần đầu xe cháy rụi.

Đậu xe sát đường ray, ô tô bị tàu hỏa tông biến dạng

Sự việc xảy ra tại khu vực đường sắt xảy ra trước nhà số 5 ngõ 104 đường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vào khoảng 17h30 chiều hôm 5/6.

Theo đoạn clip ghi lại, chiếc ô tô đỏ hiệu Kia, biển kiểm soát 30K-200.xx đang đỗ sát đường tàu. Đoàn tàu từ phía xa cảnh báo còi liên tục.

Lúc này, người dân gần đó cũng lớn tiếng tri hô để tìm kiếm chủ xe. Sau đó, một người đàn ông mặc sơ mi trắng hớt hải chạy về, định di dời chiếc ô tô nhưng không kịp. Đoàn tàu tông thẳng vào phần đầu ô tô, hất văng chiếc xe này ra xa.

Người đàn ông còn bị đuôi xe ô tô đụng trúng khiến anh đau đớn, ngồi thụp xuống lòng đường, gương mặt thất thần. Hiện trường cho thấy, phần đầu xe biến dạng, bung cản trước.

Đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi tiếc nuối cho chủ xe về sự việc vừa xảy ra. Bên cạnh đó, đây cũng là lời cảnh tỉnh cho mọi người về việc đậu đỗ xe, để tránh những trường hợp đáng tiếc.

Người dân ghi được cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời

Cảnh tượng này được ghi lại vào ngày 4/6, tại tỉnh Đông Java, Indonesia. Đoạn phim cho thấy khoảng trống hình elip kỳ lạ với những đám mây trắng ở giữa, lơ lửng trên bầu trời.

Hukama Nur Akmal, nhà dự báo thời tiết tại Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Cơ quan này cho biết hiện tượng này được gọi là lỗ mây - đôi khi được gọi là lỗ thủng đám mây, cavum.

Lỗ mây hình thành khi nhiệt độ nước trong mây thấp hơn điểm đóng băng nhưng nước vẫn chưa đóng băng do thiếu các hạt mầm băng. Để hình thành được lỗ, các giọt trong lớp mây phải đạt tiêu chuẩn "siêu lạnh" từ -15 độ C. Khi tinh thể băng hình thành, chúng sẽ gây ra hiệu ứng domino khiến các giọt nước xung quanh cũng bị đóng băng và rơi xuống. Thế là lỗ mây ra đời.

Và các nhà nghiên cứu cho rằng, sự nhiễu động tầng mây do máy bay có thể tạo ra các lỗ mây. Không khí đi qua cánh quạt hoặc hai cánh máy bay sẽ giãn nở và lạnh đi tức thì, nhờ đó các tinh thể băng được hình thành. Máy bay rời đi, các tinh thể ở lại, rơi khỏi đám mây và các lỗ mây khổng lồ có thể xuất hiện nhờ đó.