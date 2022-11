Clip NÓNG 24H: Ô tô phát nổ khi đang di chuyển trong rừng tràm ở ngoại ô TP.HCM, tài xế tử vong

Ô tô phát nổ khi đang di chuyển trong rừng tràm ở ngoại ô TP.HCM, tài xế tử vong. Nguồn: 1thegioi

Theo nội dung clip trích xuất từ camera an ninh, chiếc ô tô đang di chuyển trong khu vực rừng trạm ở ấp Trảng Lắm (xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, TP.HCM) vào khoảng 14 giờ 3 phút chiều 4/11 thì bất ngờ phát nổ.

Tiếng nổ lớn làm rung chuyển khu vực này. Người dân chạy đến kiểm tra thì phát hiện tài xế mắc kẹt trong ô tô 7 chỗ biển số 50H - 509.75 đang bốc cháy.

Họ hô hoán nhau dập lửa, đưa tài xế ra ngoài để sơ cứu trong tình trạng bỏng toàn thân. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện nhưng tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

Tại hiện trường, ô tô bị cháy trơ khung, nhiều bộ phận bị xé toạc. Sức ép từ vụ nổ làm nhiều mảnh vỡ của ô tô văng khắp nơi, lên cả ngọn cây và các khu vực lân cận cách xa hàng chục mét.

Thời điểm xảy ra sự việc, trong ô tô chỉ có một mình tài xế. Nạn nhân 30 tuổi, là người ở địa phương và làm tài xế cho một cơ quan nhà nước.

Khuya 4/11, Công an huyện Củ Chi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ nổ ô tô tại khu rừng tràm.

Người đàn ông điều khiển xe máy lách làn đụng trúng ô tô rồi ngã văng ra đường

Người đàn ông điều khiển xe máy lách làn đụng trúng ô tô rồi ngã văng ra đường. Nguồn: Infonet

Sự việc xảy ra tại Hà Nội vào 13 giờ 24 phút chiều ngày 4/11 được ghi lại từ camera hành trình của một chiếc xe ô tô. Lúc này, trên đường không quá đông đúc, các phương tiện giao thông lưu thông thuận lợi.

Thế nhưng, một người đàn ông điều khiển xe máy chở khá nhiều đồ cồng kềnh bất ngờ lách làn mà không quan sát nên đụng trúng chiếc ô tô đang đi phía làn bên cạnh. Kết quả, cú va chạm khiến người đàn ông ngã văng xuống đường. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

7 ô tô dồn toa trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

7 ô tô dồn toa trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Nguồn: Báo Công An Nhân Dân

Tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra vào khoảng 22h tối 4/11 giữa 5 xe ô tô con với 1 xe đầu kéo và 1 xe tải tại Km 204 + 600 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn theo hướng về Hà Nội, đoạn gần trạm thu phí Vạn Điểm thuộc địa phận xã Minh Cường (huyện Thường Tín, TP.Hà Nội).

Tại hiện trường, xe tải BKS 36C -194.XX do V.Đ.V. (SN 1986; trú tại Thanh Hóa) điều khiển đâm vào dải phân cách bên phải trên tuyến cao tốc. Chiếc xe con hiệu KIA mang biển số Thái Bình do anh L.V.T. (SN 1990; trú tại Kiến Xương, Thái Bình) điều khiển bị biến dạng phần đuôi. Chiếc đầu kéo BKS 77C - 078.XX do tài xế P.Đ.T. (SN 1970; trú tại Quy Nhơn) điều khiển tông lõm thân một ô tô hiệu Peugeot.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3, Cục CSGT) đã điều động 2 tổ công tác xuống hiện trường điều tiết, phân luồng giao thông và phối hợp với Công an huyện cùng VKSND huyện Thường Tín tổ chức khám nghiệm, điều tra giải quyết theo đúng quy định.

Theo thống kê ban đầu, vụ tai nạn rất may không có thiệt hại về người mặc dù 7 xe ô tô bị hư hỏng.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân tai nạn.

Xe ô tô con KiA Cerato đang đỗ ven đường bất ngờ bốc cháy

Xe ô tô con KiA Cerato đang đỗ ven đường bất ngờ bốc cháy. Nguồn: MXH Giao thông

Tối qua 4/11, tại đường vào chợ Hoa Lũng thuộc phường Đằng Hải (quận Hải An, TP.Hải Phòng), một chiếc xe KiA Cerato màu trắng mang BKS: 15A - 383.48 đang đỗ ven đường gần sát vỉa hè thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Được biết, ngọn lửa bùng phát từ khoang động cơ máy.

Rất may, tại thời điểm xảy ra sự việc, trong xe Kia Certato không người nên vụ cháy không để lại hậu quả thiệt hại về người.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.Hải Phòng đã điều động 2 xe chữa cháy chuyên nghiệp cùng 20 cán bộ chiến sĩ đến ngay hiện trường nhanh chóng dập lửa.

Ngay sau đó, vụ cháy xe ô tô đã được khống chế hoàn toàn, không để cháy lan ra các khu vực xung quanh gần đó.