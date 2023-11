Clip NÓNG 24h: Thót tim cảnh cứu người bị nước lũ cuốn tại Hà Tĩnh

Thót tim cảnh cứu người bị nước lũ cuốn tại Hà Tĩnh

Thót tim cảnh cứu người bị nước lũ cuốn tại Hà Tĩnh. Nguồn: Tiền Phong

Sự việc xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 30/10, trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua cây xăng Phúc Đồng (xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh).

Thời điểm trên, mưa lớn, một đoạn đường bị ngập sâu, nước chảy mạnh nhưng một số tài xế vẫn cố tình điều khiển phương tiện vượt qua. Một người trong số đó bị nước cuốn trôi nhưng mắn được người dân xung quanh cứu kịp thời.

Được biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh di chuyển lệch Đông xuống phía Nam, từ khoảng chiều tối ngày 29/10 đến sáng ngày 30/10, ở khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Đặc biệt tại huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh), mưa lớn kéo dài khiến một số cầu tràn bị ngập cục bộ, làm ngập lụt một số tuyến đường giao thông nội vùng trong huyện.

Khởi tố 6 thanh niên ở Bà Rịa- Vũng Tàu đua xe, quay đăng lên mạng xã hội

Khởi tố 6 thanh niên ở Bà Rịa- Vũng Tàu đua xe, quay đăng lên mạng xã hội. Nguồn: Người Lao Động

Ngày 1/11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thành Tâm (SN 2002), Nguyễn Thái Vĩnh Thuận (SN 2003), Nguyễn Thanh Hậu (SN 2006), Nguyễn Văn Nam (SN 2004), Nguyễn Thành Danh (SN 2005), Nguyễn Thế Đạt (SN 2005, cùng ngụ thị xã Phú Mỹ) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, Công an thị xã Phú Mỹ nhận được phản ánh về việc có một số đối tượng tụ tập đua xe rú ga, gây ùn tắc giao thông, mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Trên mạng xã hội TikTok do Nguyễn Thành Tâm làm chủ tài khoản cũng thường xuyên đăng tải các hình ảnh, clip ghi lại cảnh tụ tập đua xe trên các tuyến đường. Công an đã mời Tâm lên làm việc, Tâm thừa nhận các hình ảnh được quay vào ngày 21 và 24/10.

Thông qua các hình ảnh trên video, cơ quan CSĐT xác định ngoài Tâm còn có các đối tượng cùng tham gia nên đã triệu tập lên làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi.

Hải Dương: Không nhường nhau qua ngã tư, 2 xe tải va chạm rồi lao thẳng vào loạt xe máy chờ đèn đỏ

Không nhường nhau qua ngã tư, 2 xe tải va chạm rồi lao thẳng vào loạt xe máy chờ đèn đỏ tại Hải Dương. Nguồn: Báo Giao Thông

Khoảng 13h45 ngày 30/10, tại ngã tư trên địa bàn huyện Ninh Giang, Hải Dương xảy ra vụ tai nạn do 2 xe tải không nhường nhau qua nút giao dẫn tới va chạm, khiến một xe tải lao thẳng vào khu vực xe máy dừng chờ đèn đỏ.

Hình ảnh do camera an ninh ghi lại, 2 xe tải khi qua ngã tư không có dấu hiệu giảm tốc, nhường nhau nên đã xảy ra va chạm mạnh. Một xe tải sau đó đã lao thẳng vào khu vực xe máy đang đỗ chờ đèn đỏ. Rất may mắn tất cả mọi người đã thoát chết sau vụ tai nạn này.

Messi đi chuyên cơ về Mỹ sau khi giành Quả bóng vàng, được đồng đội chào đón như người hùng

Messi đi chuyên cơ về Mỹ sau khi giành Quả bóng vàng, được đồng đội chào đón như người hùng. Nguồn: Tổ Quốc

Rạng sáng 31/10, ngôi sao Lionel Messi đã vượt qua Erling Haaland và Kylian Mbappe để giành danh hiệu Quả bóng vàng 2023. Sau khi sự kiện khép lại thay vì nán lại Pháp, Messi cùng gia đình đã lên chuyên cơ để trở về Mỹ hội quân cùng các đồng đội tại Inter Miami.

Trên sân tập của Inter Miami vào tối qua (31/10), Messi đã được toàn đội Inter Miami chào đón như người hùng. Theo đó, các cầu thủ xếp thành hai hàng, bắn pháo chúc mừng khi Messi đi qua. Một số 8 cũng được chuẩn bị để dành tặng cho Messi, tượng trưng cho 8 Quả bóng vàng Messi đã sở hữu.

Sau đó, Messi có phần chia sẻ ngắn trước khi các cầu thủ cùng ký lên số 8 để làm kỷ niệm. Theo thống kê, Messi là cái tên đầu tiên của giải nhà nghề Mỹ (MLS) giành được giải thưởng Quả bóng vàng. Vì thế, danh hiệu này là vinh dự cho cả giải đấu lẫn CLB Inter Miami.

Mùa giải 2023 đã khép lại với Inter Miami và Messi. Tuy nhiên, đội bóng do HLV Tata Martino dẫn dắt dự kiến sẽ có chuyến du đấu trong thời gian tới. Ban đầu, Inter Miami lên lịch đến Trung Quốc tranh tài vào cuối tuần này. Dù vậy, Daily Mail tiết lộ chuyến du đấu này đã bị hủy, đội bóng lúc này đang tìm kiếm địa điểm thi đấu thay thế.

Dự kiến khi kết thúc loạt trận quốc tế vào giữa tháng 11, Messi sẽ bắt đầu kỳ nghỉ cùng gia đình, kéo dài đến đầu năm 2024. Siêu sao người Argentina thừa nhận bản thân chưa quen với điều này.

"Tôi chưa từng có kỳ nghỉ dài đến vậy. Đây có lẽ là giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi tôi không còn chơi bóng ở châu Âu", Messi cho hay.