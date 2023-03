Clip NÓNG 24h: Xác minh, làm rõ clip CSGT đôi co, hất điện thoại của người vi phạm giao thông tại TP.HCM

Xác minh, làm rõ clip CSGT đôi co, hất điện thoại của người vi phạm giao thông tại TP HCM

Chiều 28/2, đại diện Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM cho biết, đang xác minh đoạn clip ghi lại hình ảnh 1 cán bộ chiến sĩ CSGT 2 lần hất rơi điện thoại của 1 người dân xuống đường vì bị yêu cầu cho viết ý kiến vào biên bản vi phạm.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài tầm 2 phút ghi lại đoạn đối thoại của 1 người đàn ông đi xe máy (được cho là người vi phạm giao thông) với lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ.

Lúc này, người đàn ông vi phạm yêu cầu 1 CSGT mang cấp hàm Đại úy và đeo bảng tên N.T.T. cho mình được ghi ý kiến vào biên bản đã lập.

Theo như nội dung trong clip, người đàn ông đi xe máy vi phạm nói với Đại úy T. rằng "anh phải cho em ghi ý kiến vào". Tuy nhiên Đại úy T. trả lời "thằng này đang tính làm đơn xin nghỉ nè", sau đó dùng tay hất rơi chiếc điện thoại trên tay người đàn ông xuống đất.

Chưa dừng lại, cả 2 bên tiếp tục tranh cãi về việc ghi ý kiến vào biên bản và lúc này Đại úy T. tiếp tục dùng tay hất chiếc điện thoại đang ghi hình của người đàn ông rơi xuống đất lần thứ 2.



Thời điểm xảy ra sự việc ngoài Đại úy T. còn có 2 cán bộ CSGT khác có mặt. Lúc này, người đàn ông cho rằng lực lượng CSGT đang giữ bằng lái xe của mình và yêu cầu trả lại bằng lái. Sau đó, Đại úy T. nói người đàn ông về nhà tự làm đơn để ghi ý kiến vào biên bản rồi lên xe đặc chủng rời đi.

Qua xác minh, được biết sự việc xảy ra trên QL22 tại địa phận huyện Hóc Môn theo hướng lưu thông từ huyện Củ Chi về ngã tư An Sương. Người đàn ông quay clip là anh C. (33 tuổi, quê Nghệ An) và các CSGT xuất hiện trong clip thuộc Đội CSGT An Sương.

Hiện đại diện PC08 cho biết vẫn đang tiến hành xác minh nội dung trong clip và làm việc với những người có liên quan, sau đó sẽ cung cấp thông tin cho báo chí sau.

Hai thanh niên bẻ khóa, trộm xe máy trong vài giây tại Bình Dương

Theo đó, khoảng 8h sáng 1/3, ông D. vào quán cà phê trên đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một. Trong lúc đang uống cà phê thì ông phát hiện xe mình "không cánh mà bay".

Còn chủ quán cà phê cho biết, lúc đó có 2 thanh niên đứng ngoài mua ly cà phê mang đi. Khi chủ quán vào quầy pha chế và quay ra đưa thì không thấy 2 người này. Tưởng khách đi mua đồ ăn sáng sẽ quay lại nhưng không thấy, rồi chủ quán nghe khách nói mất xe.



Từ camera quán cà phê cho thấy, hai thanh niên trộm xe đi một xe máy chạy ngang quán, thấy xe khách dựng trước quán nên quay lại thăm dò. Sau khi gọi cà phê thì người ngồi sau xuống bẻ khóa xe và lấy xe chạy đi.

Theo ông D., trên xe còn có ba lô đựng quần áo, giấy tờ. Xe được khóa cổ cẩn thận nhưng đối tượng bẻ khóa quá nhanh. Xe bị mất hiệu Future, biển số 61F1-526.xx.

Gần đây, người dân ở Bình Dương liên tục bị "đá nóng" xe máy. Thủ đoạn tinh vi, manh động của tội phạm khiến người dân lo lắng và mong muốn công an vào cuộc.

Hàng loạt xe máy trượt ngã do dầu loang trên đường tại Hà Nội

Chiều 28/2, đoạn qua ngã tư Vạn Phúc hướng về Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) xuất hiện vết dầu nhớt chảy ra mặt đường. Nhiều người dân đi xe máy qua đây đã bị trượt ngã sõng soài ra đường. Người dân sau đó đã xúc cát về đổ lên đường để hạn chế trơn trượt. Rất may không có sự việc đáng tiếc nào xảy ra.

Hiện trường hai đoàn tàu hỏa đâm trực diện khiến hơn 100 người thương vong

Một đoàn tàu chở khách liên tỉnh đi từ Athens đến thành phố Thessaloniki ở phía bắc Hy Lạp đã va chạm với một đoàn tàu chở hàng bên ngoài thành phố Larissa ở miền trung Hy Lạp vào tối 28/1, thống đốc vùng Thessaly cho biết.



"Vụ va chạm rất mạnh" - thống đốc Konstantinos Agorastos nói với truyền hình SKAI TV và cho biết thêm 4 toa đầu tiên của đoàn tàu chở khách bị trật bánh.

Theo ông Agorastos, 2 toa đầu tiên bốc cháy sau vụ va chạm và "gần như bị phá hủy hoàn toàn".

Khoảng 250 hành khách đã được sơ tán an toàn đến Thessaloniki bằng xe buýt. Một hành khách nói với đài truyền hình nhà nước ERT rằng ông đã cố gắng chạy thoát sau khi phá vỡ cửa sổ tàu bằng vali của mình.

"Có sự hoảng loạn trong toa tàu, mọi người la hét" - một thanh niên được sơ tán nói với SKAI TV.

Một người khác cho rằng sự việc giống như một "trận động đất".

Đài truyền hình SKAI quay cảnh các toa tàu bị trật bánh, hư hỏng nặng, các cửa sổ bị vỡ và khói dày đặc bốc lên cũng như các mảnh vỡ vương vãi trên đường. Nhân viên cứu hộ mang theo những ngọn đuốc trong các toa tàu để tìm hành khách bị mắc kẹt.

Theo phát ngôn viên lực lượng cứu hỏa Vassilis Varthakogiannis, việc sơ tán hành khách đang được tiến hành trong điều kiện rất khó khăn do mức độ nghiêm trọng của vụ va chạm giữa hai đoàn tàu.

Tàu chở khách trên do tập đoàn Ferrovie dello Stato Italiane của Italy vận hành. Theo trang web của tập đoàn này, đây là nhà cung cấp vận tải đường sắt chính cho hành khách và hàng hóa ở Hy Lạp, chạy 342 tuyến hành khách và thương mại mỗi ngày.