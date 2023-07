Clip NÓNG 24h: Xôn xao clip người đàn ông cầm dao xông vào nhà hàng xóm đe dọa ở chung cư tại Hà Nội

Xôn xao clip người đàn ông cầm dao xông vào nhà hàng xóm đe dọa ở chung cư tại Hà Nội

Xôn xao clip người đàn ông cầm dao xông vào nhà hàng xóm đe dọa ở chung cư tại Hà Nội. Nguồn: FB Hồ Quốc Lĩnh (OFFB)

Theo nội dung người đăng tải clip cho biết, sự việc xảy ra vào sáng 21/7/2023, lúc 7h30' tại một chung cư ở khu vực Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Vào thời điểm này, người đăng tải clip đang cho con ăn sáng và có to tiếng với con. Sau đó, người này ra cửa dọn dẹp dép thì bất ngờ bị một đối tượng phòng bên cạnh mang hung khí nhọn dài khoảng 30cm xông vào nhà và đâm trực diện chủ nhà. Rất may chủ nhà đã phản ứng kịp thời và thoát khỏi nguy hiểm. Hiện do lo sợ, người này đã cho con về quê và báo công an phường.

Bác bảo vệ vào cửa hàng giày nhưng không mua, lời nhờ vả khiến ai nấy xúc động

Bác bảo vệ vào cửa hàng giày nhưng không mua, lời nhờ vả khiến ai nấy xúc động. Nguồn: Tạp chí SaoStar

Theo lời kể của chủ tài khoản tên Nhi Bình, câu chuyện diễn ra tại cửa hàng của cô vào chiều muộn ngày 20/7 vừa qua tại đường Tôn Quang Phiệt, Hà Nội. Thời điểm đó, người đàn ông vào cửa hàng cô và nhờ chuyển hộ tiền cho con gái. Bác vừa nhận được 5,7 triệu đồng tiền lương, do tan làm muộn nên ngân hàng đã đóng cửa. Không còn cách nào khác, bác bảo vệ đành vào cửa hàng nhờ vả chuyển giúp cho con gái. Số tiền bác nhờ gửi về cho con gái 4 triệu. Còn lại vỏn vẹn hơn 1 triệu đồng dùng cho tháng sau. Có thể thấy, giữa chốn thị thành xa hoa, 1,7 triệu đồng là số tiền ít ỏi để bác có thể trang trải cả tháng trời, nhưng tất cả vì con gái, người cha chấp nhận sống tằn tiện một chút để cho con được no đủ.

Thiếu niên chở trẻ nhỏ nẹt ga, bốc đầu xe lọt vào ống kính phóng viên

Thiếu niên chở trẻ nhỏ nẹt ga, bốc đầu xe lọt vào ống kính phóng viên. Nguồn: Báo Tiền Phong

Mới đây, một nam thiếu niên 15 tuổi (xã Đắk Nia, TP.Gia Nghĩa, Đắk Nông) điều khiển xe máy biển số 48-H1 119.09 chở theo em nhỏ phía sau nhưng không đội mũ bảo hiểm và lao với tốc độ nhanh khi xuống đoạn đường vào thác Liêng Nung. Hình ảnh này lọt vào ống kính PV.

Đoạn đường này khá dốc, hiểm trở khiến tay lái nhiều năm kinh nghiệm cũng phải dè chừng. Tuy nhiên, thiếu niên này đã bốc đầu xe, nẹt pô, lạng lách khá nguy hiểm. Sau những màn "biểu diễn" ấy, thiếu niên này liên tục có hành động ngoảnh lại phía sau dù tay đang điều khiển xe máy.

Vòi rồng khổng lồ được phát hiện ngoài khơi nước Anh

Vòi rồng khổng lồ được phát hiện ngoài khơi nước Anh. Nguồn: Tạp chí Người Đưa Tin

Một vòi rồng khổng lồ được phát hiện ngoài khơi bờ biển Dungeness ở Kent, Anh vào ngày 20/7.

Đoạn video về vòi rồng xuất hiện ở Dungeness được Newsflare đăng tải đã thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng, khi thời tiết hỗn loạn tiếp tục diễn ra trên khắp nước Anh.

Vòi rồng là hiện tượng gió xoáy rất mạnh với đường kính rất nhỏ, hút từ bề mặt đất hoặc mặt biển lên đám mây vũ tích, tạo thành hình như cái phễu di động, trông giống như cái vòi, nhưng từ trên bầu trời thò xuống đất.