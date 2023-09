Clip NÓNG 24h: Xôn xao clip người đàn ông cầm kiếm dài 1m chém người trên phố

Xôn xao clip người đàn ông cầm kiếm dài 1m chém người trên phố

Xôn xao clip nam thanh niên cầm kiếm dài 1m chém người trên phố. Nguồn: Tiền Phong

Theo đó, một nam thanh niên mặc áo phông trắng, quần đen cầm theo cây kiếm dài khoảng 1m chém tới tấp vào người mặc quần áo đen, khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Chưa dừng lại, người đàn ông cầm kiếm tiếp tục lao vào chém khiến nạn nhân chỉ biết giơ tay, chân lên đỡ và bị thương khá nhiều trên cơ thể.

Được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h5' ngày 12/9 trên đường Nguyễn Sinh Sắc, đoạn cầu vượt Cửa Nam, giáp ranh giữa phường Cửa Nam và phường Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An.

Liên quan đến vụ việc, một cán bộ Công an phường Đội Cung cho biết, sự việc xảy ra trên địa bàn phường. Hiện đã chuyển hồ sơ lên Công an TP Vinh xử lý theo quy định của pháp luật. Riêng, nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Cụ bà bị cướp giật dây chuyền giữa đường và cái kết bất ngờ

Cụ bà bị cướp giật dây chuyền giữa đường và cái kết bất ngờ. Nguồn: Tạp chí Người Đưa Tin

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại màn cướp dây chuyền táo tợn ngay giữa ban ngày, đang nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý.

Trong clip, một cụ bà đang đi bộ qua đường thì bất ngờ một người đàn ông điều khiển xe máy đi tới. Ngay sau đó, người này dừng xe lại để tiếp cận cụ bà rồi cố giật đi sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân.

Bị cướp bất ngờ, cụ bà vẫn kịp phản ứng và chụp lại sợi dây chuyền. Thực hiện vụ cướp bất thành, đối tượng liền tăng ga bỏ chạy. Được biết, vụ cướp xảy ra vào ngày 12/9, tại xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Sau khi clip được đăng tải lên mạng, nhiều người tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành động của người đàn ông.

Hai xe tải va chạm, tài xế mắc kẹt trong cabin bị thương nặng

Hai xe tải tông nhau, người dân phá cửa cứu tài xế mắc kẹt trong cabin. Nguồn: Báo Giao Thông

Khoảng 5h35 ngày 15/9 tại ngã tư đoạn giao nhau giữa đường tránh phía tây thành phố TP Buôn Ma Thuột và đường Vạn Xuân (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn giữa hai xe tải khiến một tài xế mắc kẹt trong cabin, người dân phải phá cửa đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Phần đầu xe tải BKS 47E-007.64 và phía sau xe tải BKS 48C-087.41 bị bể, hư hỏng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tên cướp táo tợn giật dây chuyền vàng của người phụ nữ ở TP.HCM

Tên cướp táo tợn giật dây chuyền vàng của người phụ nữ ở TP.HCM. Nguồn: Báo Dân trí

Ngày 14/9, bà T.T.N.L. (57 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) cho biết, đã trình báo công an về việc bị giật dây chuyền khi đang đi bộ trong hẻm số 30, đường Lâm Văn Bền, phường Tân Kiểng, quận 7.

Trước đó, khoảng 14h ngày 11/9, bà L. đi bộ cùng người thân trong con hẻm nói trên để về nhà. Bà bất ngờ bị một nam thanh niên chạy xe máy theo hướng ngược lại áp sát, giật đi sợi dây chuyền vàng trên cổ.

Theo bà L. sợi dây bị kẻ gian giật mất là dây chuyền vàng 18K, trị giá hơn 10 triệu đồng.

Thời điểm bị kẻ gian áp sát giật, bà L. dùng tay níu sợi dây nên giữ lại được mặt dây chuyền, phần dây bị tên cướp giật mất.

Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại. Nhiều người dân cho biết, con hẻm trên thường xuyên xảy ra tình trạng cướp giật.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.