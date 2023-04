Mùng 1/4 năm nay, tròn 20 năm ngày Trương Quốc Vinh (1956 - 2003) từ trần, hàng loạt triển lãm, chương trình âm nhạc được tổ chức vì Trương Quốc Vinh. Theo HK01, khán giả đặt hạc giấy, hoa, ảnh, thiệp tưởng nhớ tại khách sạn Mandarin Oriental Hong Kong - nơi Trương Quốc Vinh qua đời. Suốt 20 năm qua, ngày 1/4 nào, hoạt động này cũng diễn ra tại đây.

Trương Quốc Vinh - Biểu tượng của làng giải trí Châu Á những năm 1980 - 1990. (Ảnh: IT).

Sân vận động Hồng Quán tại thành phố Hong Kong tổ chức buổi hòa nhạc "Vẫn yêu thương", do người quản lý của Quốc Vinh tổ chức, vé vừa bán ra, chỉ hai tiếng đã hết sạch. Các diễn viên, ca sĩ như Lương Triều Vỹ, Cổ Thiên Lạc, Châu Tấn, Lương Gia Huy, Lưu Gia Linh, Châu Huệ Mẫn, Viên Vịnh Nghi, Trương Trí Lâm, Trương Vệ Kiện sẽ dự đêm nhạc.

Khán giả vẫn nhớ Trương Quốc Vinh

Trương Quốc Vinh trong vai "Tây Độc" Âu Dương Phong". (Ảnh: IT).

Trương Quốc Vinh là nghệ sĩ người Hồng Kông, anh đã trở thành một trong những nghệ sĩ giải trí nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất ở châu Á trong những năm 1980 và 1990. Anh sinh ngày 12/9/1956 tại Hồng Kông và mất ngày 1/4/ 2003 tại quê hương.

Trương Quốc Vinh bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành giải trí vào những năm 1970 với tư cách là thành viên của ban nhạc The Candies. Sau đó, anh hoạt động solo và phát hành album đầu tiên "Những giấc mơ mùa xuân" vào năm 1984, album này đã thành công vang dội ở châu Á. Sau đó, nam ca sĩ tiếp tục phát hành nhiều album hơn trong các năm về sau và giành được nhiều giải thưởng cho âm nhạc của mình.

Ngoài sự nghiệp âm nhạc, Trương Quốc Vinh còn có một bộ sưu tập lên tới 60 bộ phim trong tư cách diễn viên. Anh được biết đến với khả năng diễn xuất tài ba, khắc họa những nhân vật phức tạp và đa chiều. Khi sinh thời, Trương Quốc Vinh từng làm việc với một số đạo diễn tài năng nhất của điện ảnh Hồng Kông, bao gồm Vương Gia Vệ, John Woo và Từ Khắc.

Trương Quốc Vinh là nghệ sĩ tài hoa. (Ảnh: IT).

Một số vai diễn điện ảnh đáng chú ý nhất của anh bao gồm vai chính trong "A Better Tomorrow" (1986) và phần tiếp theo của nó, "Days of Being Wild" (1990) và "Farewell My Concubine" (1993), bộ phim mà ông được đề cử cho giải Phim hay nhất tại lễ trao giải Oscar. Anh cũng đóng vai chính trong một số bộ phim truyền hình thành công, ví dụ như "The Bund" (1980) và "The Swordsman" (1990).

Trương Quốc Vinh được biết đến với vẻ ngoài lãng tử và thường được gọi là "Elvis của Hồng Kông" vì sự nổi tiếng và ảnh hưởng của anh trong khu vực. Anh cũng là một biểu tượng đồng tính và là một trong những người nổi tiếng đầu tiên ở Hồng Kông công khai là người đồng tính. Lúc sinh thời, anh là người ủng hộ mạnh mẽ cho quyền của LGBTQ+ và sử dụng sự ảnh hưởng của mình để nâng cao nhận thức và hỗ trợ cho cộng đồng.

Năm nay tròn 20 năm ngày mất của Trương Quốc Vinh. (Ảnh: IT).

Trương Quốc Vinh còn được nhiều người gọi anh bằng tên thân mật - "Ca ca" bởi có lối sống rất chân thành. MC Trần Tái từng nói sự tồn tại của Trương Quốc Vinh trên đời rất đặc biệt, anh vừa khó ghìm như ngựa hoang, vừa mang khí chất nho nhã hiếm có. Anh sống trong hào quang, được tung hô nhưng lại toát vẻ u uẩn, yếu mềm.

Trương Quốc Vinh tự kết liễu đời mình một cách bi thảm vào năm 2003 ở tuổi 46, để lại di sản là một trong những nghệ sĩ giải trí tài năng và có ảnh hưởng nhất trong lịch sử châu Á. Âm nhạc và phim của anh tiếp tục được người hâm mộ trên toàn thế giới yêu thích.