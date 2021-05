Clip “nóng” được cho là ở Karaoke Sunny, nếu xác định được vi phạm liệu có bị xử lý hình sự?

Công an điều tra clip "nóng" được cho là ở Karaoke Sunny

Như Dân Việt đã đưa tin, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành vừa có văn bản chỉ đạo công an tỉnh làm rõ thông tin trên mạng xã hội cho rằng, nhiều clip đang được chia sẻ có nữ nhân viên ăn mặc phản cảm phục vụ khách thuộc quán karaoke Sunny (TP.Vĩnh Yên).

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo xác minh, điều tra làm rõ và xử lý sai phạm (nếu có).



Cũng liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19, Công an tỉnh đã tạm thời đình chỉ 2 cán bộ của Công an TP. Phúc Yên liên quan đến việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước, công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Quán Bar - karaoke Sunny trên địa bàn TP. Phúc Yên là nơi có các nhân viên nữ và đoàn khách người Trung Quốc dương tính với Covid-19 khiến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc diễn biến phức tạp.

Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, những hoạt động kinh doanh thiếu lành mạnh rất có thể xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có những hành vi có thể xử lý hình sự như việc sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm; môi giới mại dâm; tổ chức sử dụng sẽ khác chất ma tuý; truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy; tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm truyền nhiễm cho người...

Quán karaoke Sunny ở Vĩnh Phúc.

Bởi vậy, cơ quan chức năng sẽ làm rõ ai là người phát tán các clip đó, clip đó đã được ghi hình từ bao giờ, ở đâu, nội dung cụ thể của mỗi clip, tính chất dung tục, thiếu văn hóa, thuần phong mỹ tục và đánh giá mức độ ảnh hưởng cho xã hội đối với những hành vi này.

Trường hợp những clip có tính chất đồi trụy, mô tả các hành vi có tính chất tình dục, kích dục và dung lượng từ 1GB trở lên hoặc từ 10 người tiếp cận trở lên người đăng tải những clip đó sẽ bị xử lý hình sự về "tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy" theo Điều 326, Bộ luật hình sự 2015, với mức hình phạt thấp nhất là 6 tháng tù, cao nhất là 10 năm tù.

Song song với đó, cơ quan chức năng sẽ làm rõ các cô gái thoát y, thực hiện các động tác khiêu dâm ở cơ sở giải trí này có độ tuổi như thế nào.

Vi phạm công tác phòng chống dịch, làm lây lan dịch bệnh sẽ bị xử lý hình sự

Nếu người dưới 16 tuổi, người tổ chức cho người dưới 16 tuổi thực hiện hành vi khiêu dâm sẽ bị xử lý hình sự theo Điều 147 Bộ luật hình sự năm 2015 về "tội sử dụng người dưới 16 tuổi" vào mục đích khiêu dâm. Với tội danh này, mức hình phạt tù thấp nhất là 6 tháng, cao nhất là 12 năm tù.

"Như vậy, trường hợp có căn cứ xác định có người khiêu dâm chưa đủ 16 tuổi thì người tổ chức cho những cuộc vui, trụy lạc này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 147 Bộ luật hình sự năm 2015 với mức hình phạt có thể lên đến 12 năm tù", luật sư Cường nói.

Theo luật sư Cường, cơ quan chức năng sẽ làm rõ có hành vi mua bán dâm, môi giới mại dâm hay không. Trong trường hợp có căn cứ cho thấy có người đã thành niên mà mua dâm người dưới 16 tuổi người mua dâm sẽ bị xử lý hình sự về "tội mua dâm người dưới 16 tuổi".

Đồng thời, cũng sẽ làm rõ có hành vi môi giới mại dâm hay không. Trường hợp có căn cứ cho thấy có người đã dẫn dắt, môi giới để thực hiện hành vi mua dâm, bán dâm người môi giới sẽ bị xử lý hình sự về "tội môi giới mại dâm" theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015.

Còn người mua dâm và bán dâm sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt cao nhất lên đến 10.000.000 đồng.

Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP.Hà Nội).

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch bệnh của cơ sở karaoke Sunny được thực hiện như thế nào. Trong trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh dẫn đến làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, người vi phạm có thể bị xử lý hình sự về "tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm truyền nhiễm cho người" theo Điều 240 Bộ luật hình sự.

Hoặc "tội vi phạm quy định về an toàn nơi đông người" theo Điều 295 Bộ luật hình sự năm 2015 và hướng dẫn của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao tại Công số 45/TANDTC Về xử lý tội phạm liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo thông tin từ phía cơ quan chức năng, cơ sở kinh doanh nêu trên đã bị tước giấy phép do thực hiện các hoạt động kinh doanh vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về kinh doanh. Đây là biện pháp hành chính nghiêm khắc nhất trong thủ tục hành chính.

Tuy nhiên biện pháp này không loại trừ trách nhiệm hình sự nếu như ngoài hành vi vi phạm về kinh doanh đến mức xử phạt hành chính còn có người có những hành vi vi phạm đến mức phải xử lý hình sự. Theo nguyên tắc của pháp luật, mỗi hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý một lần, nhiều người vi phạm sẽ xử lý đối với từng người phụ thuộc vào từng hành vi cụ thể.