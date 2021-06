Clip: Phản ánh tình trạng mất điện, cô gái bị người thân giám đốc công ty điện hành hung, đập phá tài sản

Thông tin này được ông Lê Đình Phương, Chủ tịch UBND phường Ninh Hải, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa xác nhận với CAO. Theo ông Phương khi nhận được thông tin, ông đã cử Công an phường xuống địa bàn ghi nhận thông tin ban đầu, điều tra làm rõ vụ việc.

Clip cảnh xô xát giữa gia đình giám đốc công ty điện và cô gái bán trái cây

Clip: Lên facebook phản ánh tình trạng mất điện, cô gái bị người thân giám đốc công ty điện hành hung

Do tính chất phức tạp của vụ việc, Công an phường Hải Ninh đã báo cáo vụ việc lên Công an thị xã Nghi Sơn phối hợp điều tra. "Nguyên nhân dẫn tới vụ việc rất có thể do mâu thuẫn âm ỉ từ việc thường xuyên xảy ra mất điện trên địa bàn vào thời điểm nắng nóng", một lãnh đạo phường Hải Ninh cho hay.

Trước đó, ngày 1/6 và vào thời điểm nắng nóng tại miền Bắc có khi lên tới 40 độ C, tại phường Hải Ninh liên tục xảy ra việc cúp điện khiến người dân bức xúc.

Trước việc liên tục mất điện không thông báo xảy ra tại phường này do công ty TNHH dịch vụ tiêu thụ điện năng Thanh Hải cung cấp, chị H.T.V. (ngụ phố Hồng Kỳ, phường Hải Ninh) nhiều lần thể hiện bức xúc.

Do nhà chị V. ở gần nhà ông Hoàng Văn Dũng, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ tiêu thụ điện năng Thanh Hải nên giữa con gái ông Dũng và chị V. có lời qua tiếng lại với nhau.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Theo một số nhân chứng, khoảng 16 giờ 20 phút ngày 1/6, khi chị V. đang ngồi bán hàng trong nhà thì bất ngờ bị Hoàng Thị D., Hoàng Thị Th., Hoàng Văn D. kéo sang chửi bới, có lời lẽ xúc phạm chị. Ông Hoàng Văn Dũng (bố của 3 người trên) cũng sang nhà chị V. chửi bới, rượt đuổi chị này.

Lúc này, chị V. có lời qua tiếng lại với những người trên thì bị Hoàng Văn D. tát vào mặt, ông Dũng cùng Hoàng Thị D., Hoàng Thị Th. cũng xông vào hành hung chị V.

Nhóm người nhà giám đốc công ty điện Thanh Hải còn có hành vi đập phá tài sản nhà chị V. Sau đó, con gái của ông Dũng cầm dao truy đuổi nhưng rất may chị V. chạy thoát thân vào nhà.

Nguyên nhân dẫn tới sự việc theo chị V. có thể do chị lên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin về cảnh mất điện thường xuyên trên địa bàn. "Tôi đã báo cáo sự việc tới Công an phường Hải Ninh và mong muốn công an sớm làm sáng tỏ sự việc, bảo vệ an toàn cho gia đình tôi"- chị V. nói.

Quá trình gia đình ông Hoàng Văn Dũng kéo sang nhà hàng xóm chửi bới, xô xát, đập phá tài sản được camera an ninh ghi lại.

Ông Hoàng Văn Dũng, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ tiêu thụ điện năng Thanh Hải thừa nhận nguyên nhân xảy ra sự việc là do mâu thuẫn từ việc tại đây nhiều lần bị cúp điện. Ông Dũng nói, hành vi của bản thân và các con là sai, do không kiềm chế được việc chị V. lên facebook phản ánh việc liên tục mất điện với lời lẽ khó nghe.

Vụ việc đang được công an địa phương điều tra làm rõ.