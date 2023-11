CMC mở miễn phí Giải pháp an toàn thông tin cho cộng đồng trải nghiệm

Ngày 27/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam (1993-2023). Chương trình có sự tham dự của hơn 800 đại biểu, gồm Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các bộ, ban, ngành ở Trung ương và địa phương. Đại diện Tập đoàn Công nghệ CMC (CMC) đến tham dự gồm có: ông Hồ Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Tập đoàn; ông Hà Thế Phương, Tổng Giám đốc công ty CMC Cyber Security cùng các cán bộ lãnh đạo của Tập đoàn.

Lễ kỷ niệm 30 năm phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam với chủ đề "Vượt sóng vươn xa".

Chương trình kỷ niệm 30 năm phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam là dịp để nhìn lại chặng đường 30 năm hình thành và phát triển của phong trào; tri ân những đóng góp của các thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam; đề ra phương hướng hoạt động cho giai đoạn tiếp theo; đồng thời là cơ hội giao lưu, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nhân trẻ trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nồng nhiệt chào mừng các doanh nhân trẻ và các đại biểu doanh nghiệp đến tham dự chương trình, đồng thời khẳng định: "Việt Nam đang nằm trong nhóm 40 nền kinh tế hàng đầu thế giới, đồng thời thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với hầu hết các đối tác kinh tế lớn như các nước G20, các cường quốc kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, châu Phi, châu Mỹ Latinh... thành tựu chung đó có sự đóng góp không nhỏ của các doanh nghiệp trẻ Việt Nam."

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Chương trình kỷ niệm 30 năm phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam

Trong nhiều năm qua, Tập đoàn Công nghệ CMC đã đồng hành và có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của Hiệp hội. Phát biểu về vai trò của Tập đoàn CMC cũng như các doanh nghiệp thành viên tham gia Hiệp hội, ông Đặng Hồng Anh – Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đánh giá cao những giá trị mà các Tập đoàn đã mang lại cho cộng đồng, xã hội. Theo đó, các nền tảng, phần mềm, giải pháp công nghệ có tính ứng dụng cao do Tập đoàn CMC phát triển đã góp phần thay đổi cách vận hành, quản trị, gia tăng năng suất lao động và thúc đẩy kinh doanh cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam.

Tổng Giám đốc Tập đoàn CMC, ông Hồ Thanh Tùng cho biết: "CMC sẽ đóng góp về trí tuệ, về kinh nghiệm công nghệ thông tin để cùng Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam triển khai các chương trình phát triển kinh tế. Đặc biệt là trong việc tạo việc làm, khơi nguồn đam mê, tiếp sức cho lớp thanh niên trẻ, góp phần đưa đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng."

Ông Hồ Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Tập đoàn CMC tham dự Lễ kỷ niệm 30 năm phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam

Với mong muốn đồng hành cùng các doanh nghiệp thành viên Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong chặng đường 30 năm đã qua và sắp tới, lần đầu tiên Công ty An ninh An toàn Thông tin CMC (CMC Cyber Security) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghệ CMC - triển khai ưu đãi từ ngày 1/12/2023 với các chương trình chính: Miễn phí 06 tháng Giải pháp phòng chống mã độc và Quản trị tập trung CMDD; Giảm 20% dịch vụ Tiêu chuẩn bảo mật…

Cụ thể, Chương trình ưu đãi được áp dụng khi khách hàng là các đơn vị, doanh nghiệp đăng ký dịch vụ tại các điểm chạm online. Chỉ với 1 bước đơn giản, doanh nghiệp, tổ chức chỉ cần đăng ký thông tin TẠI ĐÂY. Sau khi CMC Cyber Security xác minh thông tin thành công, Giải pháp Phòng chống mã độc và Quản trị Tập trung CMDD sẽ sớm được triển khai theo nhu cầu của khách hàng. Đây là Giải pháp nằm trong hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ "Made by CMC" về Bảo mật, An toàn thông tin mạng nằm giúp doanh nghiệp tăng tốc vận hành, quản trị tập trung.

CMC Cyber Security miễn phí Giải pháp Phòng chống mã độc và Quản trị Tập trung CMDD cho doanh nghiệp trên môi trường số

Trong chuỗi sự kiện, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức tọa đàm "Changed vs Unchanged" ("Thay đổi và bất biến") gồm 2 phiên thảo luận với chủ đề "Tuổi 30 - Tự hào nhìn lại" và "Doanh nhân trẻ tiến về phía trước". Tại đây, các diễn giả trao đổi, đưa ra phương hướng các hoạt động, giải pháp nhằm thúc đẩy chuỗi liên kết giá trị trong hệ sinh thái doanh nhân trẻ Việt Nam trong giai đoạn mới; nâng cao vai trò của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong cộng đồng khu vực, nhất là khu vực ASEAN.

Tham dự sự kiện, Ông Hà Thế Phương - Tổng Giám đốc công ty CMC Cyber Security nhận định tương lai số là tất yếu và phân tích con đường đúng đắn để đi đến một tương lai số tối ưu hóa cho doanh nghiệp Việt. Cũng theo đại diện CMC Cyber Security, yếu tố tiên quyết để doanh nghiệp chuyển đổi số thành công là Bảo mật an toàn thông tin mạng.

Công ty An ninh mạng CMC Cyber Security đã tư vấn, triển khai nhiều giải pháp bảo mật cho các khách hàng lớn trong và ngoài nước như: SHB, VPBank, Agribank, Tổng cục Thuế Việt Nam, Hải quan Việt Nam... Ông Hà Thế Phương khẳng định đầu tư cho việc nghiên cứu, phát triển các giải pháp về bảo mật, an toàn thông tin là một trong những chiến lược của Công ty. "CMC Cyber Security đã và đang phát triển hệ sinh thái các giải pháp bảo mật bảo vệ toàn diện tài sản số của tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân trên môi trường số. Các sản phẩm Made by CMC như: Trung tâm Giám sát và Điều hành An ninh mạng CMC, Dịch vụ Đánh giá và Kiểm định ATTT...đang ngày càng hoàn thiện nhằm đáp ứng và giải quyết trọn vẹn các bài toán bảo mật cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam", ông Phương chia sẻ.

Ảnh 05: Sáng ngày 27/11, Ông Hà Thế Phương - Tổng Giám đốc công ty CMC Cyber Security tham dự tọa đàm "Changed vs Unchanged"

Được biết, CMC Cyber Security đưa ra chương trình ưu đãi lớn nhằm tạo thêm động lực giúp các doanh nghiệp trẻ Việt Nam được đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong hành trình Chuyển đổi số, từ đó tăng tốc phát triển bền vững, đóng góp cho sự lớn mạnh của nền kinh tế đất nước. CMC Cyber Security mong muốn đồng hành cùng các doanh nghiệp hướng tới mục tiêu kinh doanh hiệu quả, giảm thiểu và chủ động ứng phó trước nguy cơ của bảo mật an ninh trên không gian mạng.