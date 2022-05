Cô dâu 8 tuổi mùa 2 hé lộ sự góp mặt của dàn sao "khủng" Bollywood

Cô dâu 8 tuổi mùa 1 đã đưa tên tuổi của dàn diễn viên trong phim "phủ sóng" khắp châu Á. Nối tiếp thành công, Cô dâu 8 tuổi quay mùa 2 với câu chuyện về một Anandi mới với sự góp mặt của những tên tuổi hàng đầu Bollywood như: Shivangi Joshi, Samridhi Bawa, Randeep Rai... Đặc biệt, vai nữ chính Anandi và Jigar lúc nhỏ mùa này sẽ do cặp đôi diễn viên nhí tài năng Shreya Patel, Vansh Sayani đảm nhận.

Tài năng nhí Shreya Patel hóa thân ấn tượng trong vai Anandi lúc nhỏ

Shreya Patel là gương mặt được nhà sản xuất "Cô dâu 8 tuổi" mùa 2 ưu ái lựa chọn cho vai diễn Anandi lúc nhỏ. Ảnh: NSX

Trải qua nhiều cuộc thử vai ở Ấn Độ, cuối cùng sao nhí Shreya Patel là gương mặt được nhà sản xuất Cô dâu 8 tuổi mùa 2 ưu ái lựa chọn cho vai diễn Anandi lúc nhỏ. Với lối diễn xuất tự nhiên, đáng yêu nhưng vẫn thể hiện được chiều sâu tâm lý của một đứa trẻ bị vướng vào nạn tảo hôn, Shreya Patel hứa hẹn mang đến một hình tượng Anandi hoàn toàn mới mẻ và ấn tượng.

Ngôi sao nhí sinh năm 2012 được đánh giá là một gương mặt triển vọng của Bollywood khi có tài năng vượt trội về diễn xuất, hát, nhảy và cả khiêu vũ. Trước khi trở thành "cô dâu nhí" Anandi, Shreya Patel cũng từng để lại nhiều ấn tượng với khán giả qua các vai diễn trong phim Aapki Nazron Ne Samjha (Đôi mắt thấu hiểu) và Santoshi maa - Sunayein vrat kathayein (Câu chuyện về Mẹ Santoshi).

"Hoàng tử nhí" Vansh Sayani đảm nhận vai Jigar lúc nhỏ

Sở hữu gương mặt lai Tây điển trai cùng chiều cao lý tưởng ở tuổi 13, Vansh Sayani hiện là cái tên thu hút nhiều sự chú ý của người hâm mộ. Anh chàng được ưu ái gọi với danh xưng "hoàng tử nhí". Ảnh: NSX

Vansh Sayani trở thành gương mặt mẫu nhí đắt show tại Ấn Độ từ khi mới 5 tuổi và được chọn tham gia vào các bộ phim được yêu thích như: Baalveer returns (Sự trở lại của Baalveer), Ishqbaaz (Người tình), Mom & Co (Mẹ và Co)…

Khi vào vai Jigar - chồng lúc nhỏ của Anandi trong Cô dâu 8 tuổi mùa 2, Vansh Sayani lập tức nhận được rất nhiều sự ủng hộ và yêu mến từ người hâm mộ.

Vũ công trẻ tài năng Krish Chauhan được chọn vào vai Anand lúc nhỏ

Trong phim "Cô dâu 8 tuổi" mùa 2, Krish Chauhan vào vai Anand lúc nhỏ - người bạn thân và là người yêu tương lai của Anandi. Ảnh: NSX

Là thí sinh nổi bật bước ra từ mùa 3 của chương trình Dance India Dance Little Master năm 2014, Krish Chauhan nhận được nhiều sự kỳ vọng và ủng hộ từ người hâm mộ khi theo đuổi con đường nghệ thuật. Không chỉ sở hữu những bước nhảy điêu luyện, Krish Chauhan còn sớm bộc lộ tài năng diễn xuất của bản thân và để lại nhiều ấn tượng qua các bộ phim: Sankat Mochan Mahabali Hanumaan (Chúa Hanumaan), Bin Kuch Kahe (Không cần phải nói), Mahakali (Nữ thần Mahakali), Karmaphal Daata Shani (Cuộc chiến của các vị thần)… Trong Cô dâu 8 tuổi mùa 2, Krish Chauhan vào vai Anand lúc nhỏ - người bạn thân và là người yêu tương lai của Anandi.

Mỹ nhân Shivangi Joshi - vai Anandi lúc trưởng thành

Shivangi Joshi là một trong những mỹ nhân nổi tiếng bậc nhất tại làng giải trí Bollywood. Ảnh: NSX

Shivangi Joshi là một trong những mỹ nhân nổi tiếng bậc nhất trong làng giải trí Bollywood thông qua hàng loạt vai diễn ấn tượng trong phim: Yeh Rishta Kya Kehlata Hai (Tình yêu diệu kỳ), Khelti Hai Zindagi Aankh Micholi (Cuộc sống của Ami), Love by Chance (Tình cờ yêu), Begusarai (Thành phố Begusarai)... Cô lần lượt sở hữu 2 giải thưởng danh giá gồm Best Onscreen Couple (Cặp đôi màn ảnh đẹp nhất) và Best Actress (Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất) tại Gold Awards 2018 và 2019. Vai diễn Anandi trưởng thành trong Cô dâu 8 tuổi mùa 2 đánh dấu sự quay trở lại của Shivangi Joshi sau nhiều năm vắng bóng khỏi làng giải trí.

Samridhi Bawa góp mặt trong vai Jigar lúc trưởng thành

Là người mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng của truyền hình Ấn Độ, Samridhi Bawa hiện đang là nghệ sĩ sở hữu lượng fan đông đảo trong làng giải trí Bollywood. Ảnh: NSX

Là người mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng của truyền hình Ấn Độ, Samridhi Bawa hiện đang là nghệ sĩ sở hữu lượng fan đông đảo trong làng giải trí Bollywood. Nam diễn viên ra mắt khán giả lần đầu tiên qua loạt phim Crime Patrol (Phạm vi tuần tra), Gumrah: End of Innocencen (Lạc lối) và tiếp tục ghi dấu ấn với các vai diễn trong Laal Ishq (Tình yêu màu đỏ), The Buddy Project (Bạn thân), Ek Shringaar - Swabhiman (Lòng tự trọng)... Với khả năng diễn xuất chuyên nghiệp cùng sự biến hóa đa dạng trong từng vai diễn, có thể thấy sự góp mặt của Samridhi Bawa trong Cô dâu 8 tuổi mùa 2 là một yếu tố rất đáng mong chờ.

Tài tử Randeep Rai - Vai Anand lúc trưởng thành

Nam tài tử Randeep Rai là người sẽ thủ vai Anand khi trưởng thành trong "Cô dâu 8 tuổi" mùa 2. Ảnh: NSX

Nam tài tử Randeep Rai là người sẽ thủ vai Anand khi trưởng thành trong Cô dâu 8 tuổi mùa 2 trực tiếp "đối đầu" với Samridhi Bawa trong chuyện tình tay ba đầy gay cấn. Không chỉ thành công trên con đường diễn xuất, Randeep Rai còn được mệnh danh là "ông hoàng quảng cáo" với độ "phủ sóng" khắp mọi nơi trên các băng rôn hay áp phích quảng cáo tại Ấn Độ. Đồng thời, anh cũng được bình chọn là Top 10 nghệ sĩ nổi tiếng nhất truyền hình Ấn Độ năm 2018 và lọt vào bảng xếp hạng 100 Gương mặt đẹp trai nhất năm 2019 của TC Candler India.

"Ác nữ" Seema Mishra vai bà cô chồng của Anandi

Sở hữu gương mặt sắc sảo và có phần lạnh lùng nên Seema Mishra luôn được "chọn mặt gửi vàng" cho các vai diễn phản diện. Nữ diễn viên dần trở "ác nữ" hàng đầu của màn ảnh Ấn Độ. Ảnh: NSX

Nếu như ở Cô dâu 8 tuổi mùa 1, nhân vật bà nội chồng của Anandi là gương mặt tạo nên muôn vàn sóng gió và gây sốt với câu nói: "Ôi thần linh ơi!" thì trong mùa 2 người "hành hạ" Anandi "lên bờ xuống ruộng" chính là bà cô chồng Diwali vô cùng đanh đá và đầy mưu kế. Đảm nhận vai phản diện này không ai khác ngoài người đẹp Seema Mishra. Sở hữu gương mặt sắc sảo và có phần lạnh lùng nên Seema Mishra luôn được "chọn mặt gửi vàng" cho các vai diễn phản diện. Nữ diễn viên dần trở "ác nữ" hàng đầu của màn ảnh Ấn Độ. Cô dâu 8 tuổi mùa 2 dự kiến phát sóng từ ngày 17/6 tới.