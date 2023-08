Cô dâu IS tiết lộ kho vàng khổng lồ 25 triệu USD nhóm khủng bố khét tiếng giấu ở sa mạc

Cô dâu IS cho biết, cô biết nơi chôn giấu kho vàng khổng lồ 25 triệu USD của nhóm khủng bố trên sa mạc nhưng cảm thấy không ai tin mình. Ảnh IT

Theo Mirror, người phụ nữ hiện có một con, từng kết hôn với ít nhất 2 kẻ khủng bố cấp cao của Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Cô dâu IS này hiện vẫn bị mắc kẹt trong trại tị nạn ở Syria. Bà mẹ một con tuyên bố chắc nịch rằng, cô biết nơi nhóm khủng bố tàn bạo giấu hơn “20 triệu bảng vàng” trên sa mạc.

Những tuyên bố của bà mẹ một con trùng với những tuyên bố của một người họ hàng của thủ lĩnh IS đã bị giết Abu Bakr al-Baghdadi vào năm 2019.

Sau khi trùm IS Baghdadi bị tiêu diệt trong các cuộc không kích của lực lượng đồng minh do Mỹ dẫn đầu, một người anh họ của trùm khủng bố này tên là Mohammed Ali Sajet, đã kết hôn nói với Al-Ararabiya rằng, anh ta và các thủ lĩnh khác sẽ chôn số USD, vàng bạc cướp được trị giá hàng triệu bảng USD trong sa mạc.

Người ta lo ngại bất kỳ khoản tiền nào mà nhóm khủng bố này có được có thể được sử dụng để tài trợ cho những hành động tàn bạo mới của họ.

Cô dâu IS giấu tên tiếp tục tiết lộ trong một loạt tin nhắn gửi nhà báo và nhà làm phim Andrew Drury rằng, dù cô thực sự biết nơi giấu kho vàng nhưng cảm thấy "không ai lắng nghe mình", The Daily Express đưa tin độc quyền.

Andrew cho biết những người quen của người phụ nữ trong thời gian cô tham gia nhóm khủng bố bao gồm nhóm "Beatles" khét tiếng - với 4 người đàn ông được đặt theo tên của ban nhạc nổi tiếng vì nói giọng Anh. Họ là những kẻ đã sát hại con tin khi chiến đấu trong hàng ngũ IS ở Syria.

"Cô ấy hòa nhập với những kẻ như The Beatles khi gia nhập IS. cô ấy đã kết hôn với ít nhất 2 chiến binh khủng bố cấp cao. IS cướp bóc ở mọi nơi chúng đến nên việc chúng có nhiều vàng và tiền sau đó phải giấu nó ở sa mạc khi mọi thứ bắt đầu không ổn là điều hợp lý", nhà làm phim Andrew Drury nói.