Vụ tấn công của Ukraine vào hệ thống phòng không S-400 của Nga ở Crimea gần đây gây ra vụ nổ lớn, cột khói khổng lồ bốc lên cao ngút. Ảnh GUR.ua/e2w

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) mới đây chia sẻ một video ghi một vụ nổ gần làng Olenivka, thuộc bán đảo Tarkhankut. Ông Oleksiy Danilov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia sau đó cho biết vụ nổ đã xóa sổ hệ thống phòng không S-400 của Nga. Theo tình báo Ukraine, toàn bộ hệ thống phòng không tối tân của Nga đã bị phá hủy cùng với toàn bộ nhân sự vận hành.

Tuy nhiên, tiết lộ bất ngờ nhất của ông Danilov với Đài phát thanh Ukrainske là hệ thống phòng không S-400 của Nga đã bị tên lửa mới "cây nhà lá vườn" của Ukraine tiêu diệt.

Theo thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine cuộc tấn công vào mũi phía tây bắc của Crimea do Nga kiểm soát được thực hiện bởi tên lửa "mới, hoàn toàn hiện đại" do Ukraine sản xuất và nó đã tiêu diệt "rồng lửa" S-400 của Nga một cách "hoàn hảo".



Tên lửa "cây nhà lá vườn" của Ukraine được cho là đã tiêu diệt "hoàn hảo" rồng lửa S-400 của Nga ở Crimea. Ảnh GUR.ua/e2w

Hệ thống phòng không S-400 bị tiêu diệt có thể tấn công các mục tiêu trên không, trên đất liền và trên biển. Đặc biệt, S-400 đồng thời có khả năng tấn công các mục tiêu trên không cách xa tới 350km.

Trước đó, suy đoán ban đầu là quân đội Ukraine đã sử dụng tên lửa Storm Shadow do Anh hoặc Pháp cung cấp với độ chính xác cao để san bằng căn cứ của Nga ở Crimea, từ đó, tiêu diệt hệ thống S-400.

Nhưng ông Danilov đã phủ nhận suy đoán này và nhấn mạnh, Ukraine đã sử dụng một trong những tên lửa mới nội địa của họ. Ông Danilov không tiết lộ chi tiết về tên lửa này nhưng nhiều người nghi ngờ rằng, tên lửa chống hạm Neptune bay thấp, cận âm – loại tên lửa đã đánh chìm soái hạm Moskva của Hạm đội Biển Đen của Nga vào năm ngoái – đã được điều chỉnh để tiêu diệt thành công rồng lửa S-400.