Có dấu vết Ukraine trong các cuộc biểu tình ở Kazakhstan?

Trong khi đó, Người phát ngôn của Tổng thống Joe Biden cũng đã phủ nhận việc chính phủ Mỹ đứng sau các cuộc biểu tình bạo lực làm rung chuyển Kazakhstan trong tuần này, đồng thời tuyên bố rằng "những người Nga" giấu tên đã cáo buộc sai sự thật về việc Washington gây ra vụ hỗn loạn. Mỹ đang theo dõi sát diễn biến ở Kazakhstan.



Nhà phân tích chính trị Nga Andrei Suzdaltsev nói trên Sputnik rằng: "Về nguyên tắc, từ lâu chúng ta đã lường trước được rằng những mâu thuẫn nội bộ nặng nề này sẽ nảy sinh. Nằm ở ngã ba của hai thế giới - không gian hậu Xô Viết và Trung Quốc, Kazakhstan chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các thế lực phương Tây. Xin lưu ý rằng trong biểu tình có dấu vết của Ukraine. Ở Kazakhstan, họ kích động chủ nghĩa dân tộc của người Kazakhstan, thành lập các nhóm chống Nga trong chính phủ" .

Theo nhà khoa học chính trị Suzdaltsev, đây là "sự xâm nhập chống Nga từ phía Đông." Chuyên gia nhấn mạnh:

"Cuối tháng 12, chính Kiev đã đưa ra thông tin rằng những sự kiện như vậy sẽ sớm bắt đầu ở Kazakhstan. Chúng ta có thái độ bình tĩnh trước điều đó, vì đây không phải là lần đầu tiên. Nhưng trong trường hợp này, tất cả các yếu tố tiêu cực đều cộng hưởng".

Chuyên gia Suzdaltsev cho rằng quyết định về việc chính phủ từ chức khó có thể giúp Tổng thống Kazakhstan đương nhiệm Kasym-Zhomart Tokayev kiềm chế biểu tình.

"Tôi nghĩ rằng Tổng thống Tokayev sẽ không kiềm chế được những bất ổn này bằng việc chính phủ từ chức và thành lập bất kỳ ủy ban nào đó" - nhà khoa học chính trị nói.

Theo ông, đất nước này đã tích tụ nhiều mâu thuẫn không chỉ trong kinh tế mà còn trong chính trị, kể cả liên quan đến vai trò tích cực của tổng thống tiền nhiệm Nursultan Nazarbayev. Có một khoảng cách quá xa về mức thu nhập của người dân.

"Người dân bình thường, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, sống rất nghèo khổ. Ở thủ đô có nhiều cơ hội hơn nhưng các thành phố đã quá đông đúc" chuyên gia lưu ý.

Ông nói thêm rằng Kazakhstan là một nước đa sắc tộc, nhưng trong chính phủ và trong các cơ cấu quyền lực người Kazakhstan chiếm đa số, mặc dù cho đến nay vẫn chưa cảm nhận được mâu thuẫn dân tộc.

Ngày 2 tháng 1, các cuộc biểu tình phản đối tăng giá nhiên liệu bắt đầu nổ ra ở Kazakhstan. Ngày 4 tháng 1, những người biểu tình đã đụng độ với lực lượng an ninh trên Quảng trường Cộng hòa ở Alma-Ata. Các nhân viên thực thi pháp luật sử dụng hơi cay và lựu đạn gây choáng để giải tán biểu tình.

Tại Alma-Ata và tỉnh Mangistau, tình trạng khẩn cấp được áp dụng cho đến ngày 19 tháng 1, trong giai đoạn tình trạng khẩn cấp, lệnh giới nghiêm được ban bố từ 23.00 đến 7.00 giờ. Sáng thứ 4 ngày 5 tháng1, tổng thống Kasym-Zhomart Tokayev đã giải tán chính phủ mà theo ông là đặc biệt có tội vì đã để xảy ra tình trạng biểu tình. Cùng ngày, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã yêu cầu Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Nga lãnh đạo giúp đỡ trong việc ổn định tình hình, nói rằng "những kẻ khủng bố do nước ngoài huấn luyện" đang sử dụng quá mức các cơ sở chiến lược.