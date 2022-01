Điều gì đằng sau các cuộc biểu tình đang làm rung chuyển Kazakhstan?

Lực lượng cảnh sát Kazakhstan trấn át người biểu tình. Ảnh AP

Khi tòa thị chính ở Almaty, thành phố lớn nhất của Kazakhstan, chìm trong biển lửa và những người biểu tình kéo tượng của Tổng thống đầu tiên của đất nước Nursultan Nazarbayev xuống, hình ảnh của đất nước thời hậu Xô Viết như một ngọn hải đăng về sự ổn định trong khu vực đầy biến động đã tan vỡ.



Ở Kazakhstan hiếm khi xảy ra biểu tình và năm mới là thời điểm khó có thể biểu tình hơn vì mọi người tận dụng những ngày nghỉ lễ để ở bên gia đình và nhiệt độ vào ban đêm có thể giảm xuống dưới 0 độ.

Tuy nhiên, năm nay, vào ngày 2/1 đánh dấu sự khởi đầu của các cuộc biểu tình lớn nhất ở Kazakhstan kể từ khi đất nước độc lập vào năm 1991.

Ngày hôm đó, một cuộc biểu tình đã diễn ra ở thị trấn phía tây Zhanaozen phản đối việc tăng gấp đôi giá khí hóa lỏng (LPG), loại khí mà hầu hết người Kazakhstan sử dụng làm nhiên liệu ô tô.

Việc tăng giá diễn ra khi quốc gia này kết thúc quá trình chuyển đổi dần dần sang kinh doanh điện tử đối với LPG để ngừng trợ cấp của nhà nước đối với nhiên liệu và để thị trường quyết định giá.

Trong những ngày tiếp theo, các cuộc biểu tình đã kéo dài đến các thị trấn và làng mạc khác của Kazakhstan - gây ra cuộc biểu tình lan rộng nhất trong lịch sử đất nước.

Mặc dù chính phủ đã thông báo vào ngày 4/12 rằng giá nhiên liệu sẽ giảm xuống mức thậm chí còn thấp hơn trước khi tăng và vào ngày 5/12, Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev đã sa thải nội các của mình, các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục.

"Tokayev và chính phủ có thể thảo luận về tình hình kinh tế và xã hội trong nước và họ có thể quyết định tăng lương và các khoản thanh toán xã hội với hy vọng rằng điều đó sẽ làm dịu căng thẳng. Nhưng cuối cùng, mọi người đều hiểu rằng những cải cách sẽ không thành hiện thực ", Daniyar Khassenov, một nhà hoạt động chính trị người Kazakhstan có trụ sở tại Kiev cho biết.

"Người cũ phải đi"

Bài thánh ca "Shal ket!" ("Người cũ phải đi!") đã vang lên trên môi những người biểu tình trên khắp Kazakhstan. Và đó không phải là một bí mật mà người Kazakhstan có trong đầu.



Nazarbayev chính thức từ chức tổng thống vào năm 2019 và được thay thế bởi đồng minh của ông là Tokayev. Nazarbayev sau đó đã đảm nhận vị trí người đứng đầu Hội đồng Bảo an và rõ ràng là cựu tổng thống không muốn từ bỏ quyền lực của mình.

"Mọi người trong nước đều hiểu rằng Tokayev chỉ là một ứng cử viên được đề cử và ông ấy không có bất kỳ quyền lực và ảnh hưởng chính trị nào trong nước. Điều đó có nghĩa là các thành viên trong gia đình ông ấy, các con gái của ông ấy mà đất nước coi thường, con rể của ông ấy là Timur Kulibayev, người có độc quyền trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế, đặc biệt là dầu khí và mọi người đều hiểu rằng chính sự độc quyền là đằng sau sự gia tăng giá gas", Bota Jardemalie, một luật sư người Kazakhstan, nhà vận động nhân quyền và nhà hoạt động chính trị, người đã nhận tị nạn chính trị ở Bỉ vào năm 2013 bình luận.

Kể từ khi giành được độc lập, Kazakhstan là một trong số ít những câu chuyện thành công của quá trình chuyển đổi thời hậu Xô Viết. Giàu tài nguyên thiên nhiên, bao gồm dầu mỏ, khí đốt, đồng, than đá và uranium và với mật độ dân số thấp nhất trên thế giới, đất nước này đã có vị trí thuận lợi để phát triển mà không cần đến sự bảo trợ của Liên Xô trước đây.

Trong suốt những năm 1990, khẩu hiệu chính của Nazarbayev là "nền kinh tế trên hết". Ông cho phép các doanh nghiệp tư nhân phát triển trong khi nắm quyền kiểm soát chính trị của mình để kiểm soát quốc hội.

"Sau đó, ông ấy bắt đầu tiếp quản nền kinh tế theo từng lĩnh vực. Gia đình ông Nazarbayev luôn kiểm soát ngành dầu khí và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác, nhưng họ sớm bắt đầu tiếp quản các ngành khác như xây dựng, ngân hàng, viễn thông, bán lẻ", Jardemalie nói.

"Bây giờ, chúng tôi có cả hai: sự độc quyền chính trị và kinh tế của Nazarbayev và gia tộc của hắn," Jardemalie bình luận thêm.

Trong khi đó, trong những năm gần đây, chính phủ đã bắt đầu cắt giảm các quyền tự do cá nhân và quyền công dân.

Các nhà báo và các đối thủ chính trị đã bị im lặng hoặc bỏ tù, trong khi chính phủ tiến hành các chiến dịch bôi nhọ những người chỉ trích mình, sử dụng biện pháp giam giữ tùy tiện và sử dụng Interpol để truy lùng những người rời bỏ đất nước.

Trong khi Kazakhstan từng chứng kiến các cuộc biểu tình trước đây, đáng chú ý nhất là vào năm 2016 và 2019, lần này các nhà phân tích nói rằng những người biểu tình dường như quyết tâm hạ bệ những gì họ coi là chế độ của Nazarbayev.

Marius Fossum cho biết: "Giá nhiên liệu là chất xúc tác gây ra nhiều cuộc biểu tình phản đối quần chúng về những bất bình kéo dài ở một đất nước chìm trong tham nhũng, thiếu sự lựa chọn chính trị và quyền tự do dân sự và nơi người dân thường phải vật lộn để kiếm sống trong khi tầng lớp thượng lưu có cuộc sống xa hoa" , một đại diện khu vực của Ủy ban Helsinki Na Uy có trụ sở tại Almaty.

"Các nhóm nhân quyền đã cảnh báo về những diễn biến như vậy trong nhiều năm - cuộc khủng hoảng này một phần là do chế độ tiếp tục không tham gia đầy đủ với người dân cũng như lắng nghe và giải quyết những bất bình chính đáng của mọi người. Ngược lại, chế độ đã đàn áp quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp ôn hòa và đã đàn áp những tiếng nói bất đồng chính kiến, dẫn đến một loại tình trạng "nồi áp suất" trong nước".

Người biểu tình đã đốt xe và bạo loạn đã xảy ra. Ảnh DW

Trong khi Tổng thống Tokayev tuyên bố rằng Nazarbayev sẽ từ chức người đứng đầu Hội đồng Bảo an, ít người tin rằng điều này sẽ làm hài lòng những người biểu tình. Các bài hùng biện chính thức cũng vẫn mang tính đối đầu.



Tình trạng khẩn cấp đã được đưa ra ở một số nơi, bao gồm cả Almaty và kết nối internet đã bị chặn trên khắp các thành phố của Kazakhstan, điều này khiến thế giới khó theo dõi diễn biến trên thực địa.

Tuy nhiên, rõ ràng là cảnh sát đã sử dụng hơi cay và lựu đạn gây choáng để dập tắt các cuộc biểu tình trong khi những người biểu tình bắt đầu chiếm các tòa nhà công cộng và ít nhất 190 người đã bị thương trong các cuộc đụng độ.

Tokayev đã đổ lỗi cho "những kẻ âm mưu có động cơ tài chính" đã kích động các cuộc biểu tình. "Đừng khuất phục trước những hành động khiêu khích từ trong và ngoài nước," Tokayev cho biết ngày 5/12.

"Những lời hô hào tấn công các cơ sở dân sự và quân sự là hoàn toàn trái pháp luật. Đây là một tội ác sẽ bị trừng phạt. Các nhà chức trách sẽ không gục ngã, và chúng ta không cần xung đột, mà là sự tin tưởng và đối thoại lẫn nhau ".

Cuối ngày 5/12, Tokayev cho biết ông đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), một liên minh an ninh do Moscow hậu thuẫn, để giúp dập tắt các cuộc biểu tình mà ông nói là do "những kẻ khủng bố" dẫn đầu. "Hôm nay, tôi đã kêu gọi người đứng đầu các quốc gia CSTO hỗ trợ Kazakhstan trong việc khắc phục mối đe dọa khủng bố này", ông nói trên truyền hình nhà nước.

Mặc dù những lời của Tokayev nghe có vẻ đáng ngại, nhưng những người biểu tình vẫn giữ được sự lạc quan thận trọng. "Tôi tin rằng Kazakhstan không phải là một quốc gia thất bại, rằng chúng ta có thể thay đổi hệ thống. Chế độ hiện tại sẽ không thể giải quyết cuộc khủng hoảng, nó chỉ có thể kéo dài sự tồn tại của chính mình", Jardemalie nói.

"Không có yếu tố nước ngoài"

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga lưu ý rằng trong tình hình hiện nay, điều cực kỳ quan trọng là không ai từ bên ngoài can thiệp vào những gì đang diễn ra ở Kazakhstan. "Chúng tôi tin tưởng rằng những người bạn Kazakhstan của chúng tôi có thể độc lập giải quyết các vấn đề nội bộ của họ. Điều quan trọng là không ai can thiệp từ bên ngoài", ông Peskov nhấn mạnh.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết Kazakhstan không yêu cầu Điện Kremlin giúp đỡ trong tình hình diễn ra ở nước này. Ông Peskov lưu ý rằng Nga tin tưởng vào khả năng giải quyết các vấn đề nội bộ một cách độc lập của chính quyền Kazakhstan.

Trước đó, Zakon.kz dẫn lời các nhân chứng, đưa tin rằng những người biểu tình đã chiếm giữ dinh thự Tổng thống Kazakhstan Kasym-Zhomart Tokayev ở Alma-Ata. Dinh thự cũ của Tổng thống Kazakhstan đang bị cháy.