Có điện thoại trong tay, anh chồng đi chợ loại bỏ được ngay nông sản kém chất lượng, giả danh đặc sản

Chiều 3/12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết Kế hoạch duy trì, phát triển Hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản thực phẩm Hà Nội đã hỗ trợ hướng dẫn và cấp tài khoản tham gia quản lý và duy trì hệ thống quản lý cho 2.854 cơ sở (tăng 740 cơ sở so với năm 2018) là các hợp tác xã, các cơ sở sản xuất, chế biến, sơ chế, đóng gói nông, lâm sản và thủy sản; 766 cửa hàng kinh doanh trái cây đã được cấp biển nhận diện trái cây an toàn; đã hoàn thiện thủ tục quản lý và minh bạch thông tin của 653 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, 238 doanh nghiệp của 35 tỉnh, thành phố với 8.702 bộ mã truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông, lâm, thủy sản đủ các tiêu chí về an toàn thực phẩm lên hệ thống (tăng 4.140 mã so với năm 2018).

Qua đó, 141 chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông, lâm, thủy sản an toàn đã sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc khi lưu thông ra thị trường (đạt 100% chỉ tiêu).

Hệ thống đang được mở rộng đối với cửa hàng kinh doanh nông sản thực phẩm theo chuỗi, các vùng trồng cây chủ lực của thành phố và các địa phương liên kết tiêu thụ sản xuất an toàn với Hà Nội. 80,5% cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành đã sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc. Hệ thống đang được mở rộng đối với cửa hàng kinh doanh nông sản thực phẩm theo chuỗi, các vùng trồng cây chủ lực của thành phố và các địa phương liên kết tiêu thụ sản xuất an toàn với Hà Nội. Hàng vạn nông sản hàng hóa của các doanh nghiệp được Hà Nội hỗ trợ truy xuất nguồn gốc. Hàng vạn nông sản hàng hóa của các doanh nghiệp được Hà Nội hỗ trợ truy xuất nguồn gốc. Sản phẩm ổi của tỉnh Hải Dương. Các sản phẩm nông đặc sản của tỉnh Hòa Bình đã được gắn tem truy xuất nguồn gốc. Sản phẩm cam Lục Ngạn của tỉnh Bắc Giang tại gian hàng trưng bày của hội nghị tổng kết kết quả triển khai phát triển Hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm. Nhiều sản phẩm đặc sản của các quận, huyện trên địa bàn Thủ đô đã được gắn tem truy xuất nguồn gốc. Không chỉ chị em phụ nữ mà ngay cả cánh mày râu cũng cảm thấy vô cùng yên tâm khi lựa chọn mua các sản phẩm nông sản sạch, an toàn. Các sản phẩm nông sản hữu cơ cũng được cấp tem truy xuất để người tiêu dùng yên tâm về chất lượng sản phẩm.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến đánh giá rất cao những kết quả mà ngành Nông nghiệp Hà Nội đạt được trong 3 năm qua về quản lý an toàn thực phẩm, đặc biệt là việc truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. Việc này không chỉ bảo đảm truy xuất nguồn gốc mà còn tạo sức cạnh tranh của các mặt hàng nông sản Việt Nam trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

Thời gian tới, Hà Nội cần tăng cường tuyên truyền khuyến khích truy xuất nguồn gốc điện tử ở các cơ sở sản xuất nông, lâm, thủy sản. Hà Nội phổ biến kinh nghiệm với các tỉnh, thành phố về truy xuất nguồn gốc để cung cấp nguồn thực phẩm sạch về Thủ đô; đồng thời, quản lý chặt chẽ vật tư đầu vào để giám sát chất lượng từ sản xuất đến sơ chế, chế biến tiêu thụ sản phẩm.