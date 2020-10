"Bão" đặc sản rau, thịt an toàn ngon, sạch, lạ từ 21 tỉnh, thành ở Thủ đô

Đến nay, Quảng Ninh đã có 42 cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản của tỉnh (tăng 30 cơ sở so với năm 2020), phân phối tại 90 điểm bán hàng trên địa bàn TP Hà Nội, các sản phẩm nông sản cung cấp vào thành phố Hà Nội đều bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định. Sản lượng ước đạt trên 1.000 tấn/năm chả mực, trên 200 tấn rau củ an toàn…