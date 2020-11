Đồng Tháp: Nước trên đồng rút ra sông, cá linh đặc sản dồi dào giá quá rẻ, dân mua hàng chục tấn để làm gì?

Do vào thời điểm cuối mùa nước nổi, mùa cá ra sông, sản lượng đánh bắt cá linh đặc sản khá dồi dào nên giá bán cá linh ở tỉnh Đồng Tháp giảm hơn so với tuần trước.

Cuối mùa nước nổi, nước rút ra sông nên dân tỉnh Đồng Tháp đánh bắt được nhiều cá linh. Giá cá linh giảm thấp nên các cơ sở làm mắm cá linh, nước mắm cá linh có điều kiện tốt để mua với sản lượng hàng chục tấn/cơ sở.

Chị Lương Thị Bích Tuyền - Chủ cơ sở sản xuất nước mắm cá linh truyền thống Bích Tuyền, xã An Hòa, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp cho biết: "Một tuần trước, cơ sở tôi thu mua được 15 tấn cá linh nguyên liệu. Giá cá llinh cơ sở thu mua dao động từ 12.000 - 19.000 đồng/kg tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái từ 2.000 - 9.000đ/kg. So với đầu mùa nước nổi, giá cá linh rẻ đi rất nhiều...".

Cá linh nguyên liệu được trộn với muối, đảo đều và phơi nắng trong một thời gian nhất định.

Theo chị Bích Tuyền, 2 ngày nay, lượng cá linh dân đánh bắt được nhiều. Cơ sở làm nước mắm cá linh của chị Tuyền mua được hơn 1 tấn cá linh nguyên liệu, giá mua cá linh chỉ còn 8.500 đồng/kg.

Như vậy, 2 ngày gần đây, giá bán cá linh ở tỉnh Đồng Tháp đã giảm từ 3.500 đến trên 10.000 đồng/kg.

Chị Bích Tuyền-chủ cơ sở làm nước mắm cá linh ở xã An Hòa, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Dự kiến năm nay, cơ sở làm mắm cá linh của chị Tuyền sẽ mua khoảng 25 tấn cá linh nguyên liệu đủ để sản xuất nước mắm nhỉ cá linh truyền thống bán ra thị trường trong 2 năm.

Với cá linh mua về, cơ sở sẽ chế biến, ủ chượp làm ra thứ nước mắm cá linh đặc sản của miền Tây.

Cá linh sau khi làm sạch, sơ chế được đưa vào các bể ủ cùng với lượng muối nhất định để làm ra thứ nước mắm cá linh đặc sản miền Tây.

Sau 1 năm ủ, khuấy đảo và phơi nắng, cứ 40kg cá linh nguyên liệu và muối sẽ cho ra 20 lít nước mắm cốt cá linh...

Được biết, bên cạnh việc sản xuất nước mắm nhỉ cá linh truyền thống, cơ sở Bích Tuyền hiện đang chế biến thêm sản phẩm mới "nước kho cá miền tây", có giá bán 105.000 đồng/hủ 500ml…

Sản lượng cá linh đánh bắt cuối mùa nước nổi ở tỉnh Đồng Tháp dồi dào, giá cá linh xuống thấp, các cơ sở làm nước mắm cá linh tăng lượng thu mua.

Chỉ còn khoảng thời gian ngắn nữa là kết thúc mùa nước nổi ở miền Tây.

Hiện nay, người dân ở các vùng lũ, nhất là vùng đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương đánh bắt cá nói riêng và khai thác thủy sản nói chung khi nước từ đồng rút ra sông.

Nước mắm nhĩ được làm từ cá linh đặc sản tại cơ sở sản xuất nước mắm cá linh Bích Tuyền, xã An Hòa, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Mùa cá ra sông là thời điểm đánh bắt được sản lượng lớn hơn các loài thủy sản mùa nước nổi.