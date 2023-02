Phát biểu kết luận tại hội nghị tín dụng bất động sản, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, thị trường bất động sản gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc, trong đó có vướng mắc về tín dụng.

Thống đốc yêu cầu các TCTD tiết giảm tối đa chi phí hoạt động để có dư địa phấn đấu giảm lãi suất cho vay

Về phía ngành ngân hàng, năm 2023, NHNN đã họp và thống nhất sẽ tiếp tục kiểm soát chặt tín dụng vào bất động sản và sẽ nghiên cứu lộ trình cụ thể, nhằm đảm bảo an toàn của hệ thống ngân hàng.



"Năm 2023 định hướng tăng trưởng tín dụng khoảng 14 – 15%, nếu diễn biến lạm phát cho phép thì việc điều hành tín dụng sẽ linh hoạt hơn. NHNN kiểm soát rủi ro đối với lĩnh vực bất động sản và chứng khoán không phải là rủi ro của lĩnh vực thuần túy, có thể là dự án đủ điều kiện vay vốn nhưng ngân hàng không cho vay được vì nếu cho vay dài hạn, ngân hàng sẽ không đảm bảo được an toàn hoạt động, người dân đến rút tiền sẽ không có tiền trả. Do đó, rủi ro ở đây là việc chênh lệch kỳ hạn và an toàn hệ thống", Thống đốc nhấn mạnh.

Cũng theo Thống đốc, NHNN chưa có văn bản nào nêu "thắt chặt" tín dụng bất động sản, hoàn toàn phụ thuộc vào việc cho vay thẩm định của các tổ chức tín dụng và đảm bảo an toàn của các tổ chức tín dụng và an toàn hệ thống.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng phát biểu kết luận tại hội nghị tín dụng bất động sản.

Chia sẻ thêm về định hướng điều hành chung năm 2023, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đề nghị các đơn vị của NHNN, chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố và các tổ chức tín dụng phải quán triệt một số chủ trương định hướng lớn đó là Nghị quyết 43 về phục hồi kinh tế, Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế xã hội năm 2023, Nghị quyết 01 của Chính phủ, Chỉ thị 01 của Thống đốc năm 2023 và đặc biệt là công điện số 10 ngày 07/02 của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản, và quản lý điều hành xăng dầu,…

Đối với tổ chức tín dụng (TCTD), để thực hiện các giải pháp tín dụng tháo gỡ khó khăn cho DN bất động sản, tổ chức cá nhân tiếp cận tín dụng bất động sản,… Thống đốc yêu cầu các TCTD tiếp giảm tối đa chi phí hoạt động để có dư địa phấn đấu giảm lãi suất cho vay với các lĩnh vực của nền kinh tế, trong đó có người mua nhà và các dự án BĐS đã hoàn thiện về pháp lý, có khả năng trả nợ,…

Tập trung nguồn vốn tín dụng vào dự án phương án khả thi, đảm bảo pháp lý, các dự án sớm đưa vào sử dụng có khả năng tiêu thụ, và khả năng trả nợ vay đúng hạn, nhất là dự án nhà ở xã hội.

Chủ động rà soát, phân loại các dự án đang cấp tín dụng để có biện pháp xử lý khó khăn vướng mắc với từng dự án, kịp thời cấp tín dụng cho các dự án, doanh nghiệp hoạt động tốt.

Thống đốc cũng yêu cầu các đơn vị tại NHNN, thường xuyên giám sát chặt chẽ các TCTD có mức độ tập trung tín dụng cao đối với một số doanh nghiệp, một số dự án có tính chất đầu cơ. Đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra các ngân hàng cho vay dồn vốn cho các tập đoàn, doanh nghiệp sân sau.

5 thông điệp của Thống đốc gửi tới doanh nghiệp bất động sản

Tại hội nghị, Thống đốc cũng nêu ra 5 thông điệp gửi tới cộng đồng doanh nghiệp bất động sản.

Thứ nhất, doanh nghiệp hoạt động trong môi trường kinh tế vĩ mô chung. Do đó, nếu kinh tế vĩ mô bất ổn thì doanh nghiệp sẽ khó khăn. Khi nền kinh tế vĩ mô, tiền tệ có rủi ro, bất ổn định, chắc chắn các cơ quan quản lý, điều hành chính sách vĩ mô phải áp dụng chính sách kinh tế vĩ mô để ổn định kinh tế vĩ mô, đôi khi chính sách này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, đó là sự đánh đổi. Như các nước, bản thân doanh nghiệp cần chủ động điều chỉnh sản xuất kinh doanh của mình.

Dẫn ý kiến của lãnh đạo Bộ Xây dựng trong 1 cuộc họp nói rằng, có những doanh nghiệp hiện đang ngồi đây triển khai 1 lúc trên 50 dự án. "Tôi không hiểu, doanh nghiệp đồng thời triển khai mấy chục dự án, những lúc khó khăn có chủ động được hay không, và giải pháp nào để tháo gỡ cho tất cả các dự án đó?", Thống đốc đặt vấn đề.

Do đó, khi xây dựng kế hoạch doanh nghiệp cần có sự thận trọng và có kế hoạch kinh doanh của mình.

Toàn cảnh hội nghị tín dụng bất động sản.

Thứ hai, mong muốn doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh của mình, dù doanh nghiệp lớn hay nhỏ và đặc biệt doanh nghiệp phải vay vốn, có hệ số đòn bảy tài chính cao cần quản trị dòng tiền của mình.

"Doanh nghiệp có nhiều tài sản lớn nhưng chỉ vào một thời điểm cần tiền. Nhưng bán dự án bất động sản đâu có dễ, nó phụ thuộc người mua, thủ tục pháp lý, thủ tục hành chính không thể có ngay thanh khoản. Doanh nghiệp cần quản trị dòng tiền bài bản, có dự báo thì mới chủ động trong mọi tình huống. 1 cá nhân đi vay 10 người mà cùng một lúc 10 người đến đòi nợ thì cá nhân cũng rơi vào thế khó chứ đừng nói đến quy mô doanh nghiệp", Thống đốc nêu rõ.

Trong hoạt động ngân hàng cần đảm bảo làm sao khi người dân đến rút tiền cần có ngay, ngân hàng cũng phải quản trị tốt.

Thứ ba, các giải pháp tháo gỡ từ các Bộ ngành, cơ quan quản lý. Bản thân các doanh nghiệp cần quản trị lại, cân đối giữa mục tiêu doanh thu, lợi nhuận, khả năng tiêu thụ sản phẩm để có điều chỉnh phù hợp để có khả năng trả nợ ngân hàng.

Thứ tư, nâng cao năng lực tài chính để đa dạng hóa khả năng huy động vốn từ nhiều nguồn vốn khác, giảm sự phụ thuộc vào vốn tín dụng, nhất là vốn trung – dài hạn. Nếu phụ thuộc quá nhiều vào tín dụng ngân hàng, trong trường hợp lạm phát cao, chính sách tiền tệ phải thắt chặt thì doanh nghiệp gặp khó khăn – theo Thống đốc.

Thứ năm, Chính phủ quan tâm việc hướng tín dụng bất động sản vào nhà ở giá rẻ, nhà cho công nhân, nhà ở xã hội… mong các doanh nghiệp tích cực tham gia triển khai.