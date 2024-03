Lai Châu: Cô gái 21 tuổi bị sát hại dã man là mẹ của 2 con nhỏ

Cô gái 21 tuổi bị sát hại dã man ở Lai Châu

Hung thủ giết cô gái 21 tuổi ở Lai Châu lại chính là người yêu của nạn nhân. Đó là Lò Văn Xươm (SN 2001) trú tại bản Nậm Há (Noong Hẻo, Sìn Hồ, Lai Châu). Trước khi bị sát hại dã man, vì xảy ra mâu thuẫn nên cô gái 21 tuổi này đã gói gém quần áo và yêu cầu đối tượng Xươm ra khỏi nhà.

Theo Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, hành động chém cô gái 21 tuổi của đối tượng thể hiện sự dã man. (Ảnh: CACC)

Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, cho biết: "Trưa hôm đó (5/3 – PV) đối tượng (Lò Văn Xươm – PV) đã uống rượu với anh trai của nạn nhân. Tôi nghĩ rằng, đó cũng là lý do khiến đối tượng mất khả năng kiểm soát do nồng độ cồn. Có một điều, dù gì đi chăng nữa, chúng tôi thấy rằng, vết thương dài, sâu thể hiện sự dã man, mất nhân tính của đối tượng đối với người mà mình đã từng có cuộc sống như vợ chồng. Với sự trải nghiệm trong nhiều vụ án, cá nhân tôi không thể hình dung, lại có một con người dã man đến như vậy".

Theo Đại tá Phạm Hải Đăng, vết thương khiến nạn nhân tử vong dài đến 17,5cm, kéo dài từ vùng gáy bên phải đến mép bên phải, làm đứt toàn bộ gân cơ vùng góc hàm bên phải, đứt răng hàm dưới bên phải, đứt tĩnh mạch và động mạch cảnh ngoài. Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng nhận định, nạn nhân chết do mất máu cấp, vì đứt tĩnh mạch, và động mạch cảnh ngoài.

Đối tượng sát hại dã man cô gái 21 tuổi ở lai Châu, đã bị bắt. (Ảnh: Thu Trang)

"Hành động đó chứng tỏ đối tượng (Lò Văn Xươm – PV) chém người yêu như chém một kẻ thù. Cách 4 ngày gây ra án mạng, đối tượng Xươm đã sử dụng ma túy (heroin – PV) cùng với anh trai nạn nhân. Có lẽ thời gian tới, chúng tôi sẽ phải có những nghiên cứu rất sâu về quy luật hoạt động, tâm lý tội phạm, để rút ra những quy luật hoạt động. Đấy là một trong những khía cạnh mà chúng tôi rất băn khoăn. Môi trường giáo dục hình thành nhân cách, động cơ phạm tội, hoàn cảnh phạm tội" – Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu bày tỏ.

Cô gái 21 tuổi bị sát hại là mẹ của 2 con nhỏ, gia cảnh khó khăn

Clip: Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu chia sẻ về gia cảnh khó khăn của cô gái 21 tuổi bị sát hại dã man

Nói về hoàn cảnh của cô gái 21 tuổi bị sát hại dã man, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu chia sẻ: Hoàn cảnh của gia đình nạn nhân rất nghèo. Trong nhà không có một thiết bị giá trị nào, không có cả thiết bị điện. Đối tượng và nạn nhân sống kế bên phòng của bố mẹ nạn nhân. Khi nạn nhân chết, gia đình có ý định chỉ mượn ít cốt pha của hàng xóm, để chôn cất.

Lực lượng chức năng thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình cô gái 21 tuổi bị sát hại dã man. (Ảnh: CACC)

Thấu hiểu hoàn cảnh quá khó khăn của gia đình nạn nhân, UBND huyện Tân Uyên đã vận dụng các chính sách của Nhà nước, đồng thời kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình nạn nhân được gần 20 triệu đồng, để lo tang lễ cho nạn nhân.

Cũng theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, gia đình nạn nhân thuộc diện di dân. Nạn nhân là con của một gia đình có người bố đã xây dựng gia đình lần thứ 3. Nạn nhân cũng đã ly hôn. Cô gái 21 tuổi bị sát hại dã man này có 2 con nhỏ.

Người con đầu của nạn nhân sinh năm 2018 (con gái). Người con thứ hai của nạn nhân là cháu trai, sinh năm 2022. Những hình ảnh rất thương, 2 cháu khóc thảm thiết bên thi thể mẹ. Ông ngoại có biểu hiện về mặt thần kinh. Ngay sau khi vụ án xảy ra, lực lượng cảnh sát hình sự đã có những thông điệp gửi tới các mạnh thường quân. Đã có rất nhiều tổ chức muốn giúp đỡ 2 cháu này. UBND huyện Tân Uyên đã và đang triển khai các bước, tính toán vận dụng các quy định đưa các cháu vào trung tâm bảo trợ.