Có hình xăm đã xóa, bị cận có xét tuyển được vào các trường Công an năm 2024?

Trong buổi Giao lưu trực tuyến tuyển sinh vào công an nhân dân 2024 diễn ra sáng 6/4 do Báo Công an TP.HCM tổ chức, nhiều thí sinh quan tâm tới ngành Công an đã có những câu hỏi liên quan đến tiêu chuẩn xét tuyển về sức khỏe, học lực…

Về vấn đề có hình xăm và đã xóa thì có xét tuyển vào trường Công an được không, Thượng tá Nguyễn Hồng Kông, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP.HCM cho biết, theo quy định của Bộ Công an tại Thông tư số 62/2023/TT-BCA ngày 14/11/2023 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng CAND của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe công dân tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, phải đảm bảo các chỉ số đặc biệt sau: Không nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy; màu và dạng tóc bình thường; không bị rối loại sắc tố da; không có lỗ bấm ở mũi và các vị trí khác trên cơ thể để đeo đồ trang sức, đối với nam không có lỗ bấm ở tai hoặc có lỗ bấm ở tai nhưng đã liền sẹo, đối với nữ không có từ 2 lỗ bấm trở lên trên 1 tai hoặc chỉ có 1 lỗ bấm ở tai, các lỗ bấm khác ở tai đã liền sẹo; đồng thời, không có các vết trổ (xăm) trên da, kể cả phun xăm trên da, trừ trường hợp xăm lông mày, xăm môi thẩm mỹ đối với nữ.

Như vậy, các trường Công an không xét tuyển đối với thí sinh có hình xăm trên cơ thể, kể cả đã xóa xăm.

Cán bộ, học viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân biểu diễn võ thuật tại Lễ Khai giảng năm học 2023-2024. Ảnh: Đình Phúc/ĐHCSND



Về tiêu chuẩn sức khỏe cơ bản để xét tuyển vào ngành Công an, Thượng tá Nguyễn Hồng Kông cho biết thêm, thí sinh phải lưu ý một số nội dung sau đây.

Về chiều cao, cân nặng, BMI: Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND, chiều cao áp dụng theo tiêu chuẩn chiều cao tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tại thời điểm tuyển chọn. Thí sinh dự tuyển chiều cao đạt từ 1m64 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m58 đến 1m80 đối với nữ, trường hợp là người dân tộc thiểu số chiều cao đạt từ 1m62 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m56 đến 1m80 đối với nữ. Chỉ số khối cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính: ki lô gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính: mét) đạt trên 18,5 đến dưới 30.

Về thị lực: Nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 3 diop, nếu loạn thì loạn thị sinh lý hoặc mỗi mắt dưới 01 diop; kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt tối thiếu 9/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên (phải cam kết điều trị đảm bảo tiêu chuẩn thị lực theo quy định nếu trúng tuyển).

Về điều kiện hạnh kiểm, học lực để xét tuyển vào các trường Công an, Thượng tá Nguyễn Hồng Kông chia sẻ, ngoài các điều kiện sức khỏe, tiêu chuẩn theo quy định, quan trọng nhất kết quả học lực, hạnh kiểm của thí sinh phải đạt từ hạng khá trở lên và trung bình tổ hợp môn đăng ký dự tuyển theo từng môn, từng năm phải đạt từ 7.0 trở lên.

"Đây cũng là điểm đặc biệt quan trọng do một số bạn không tập trung nhiều vào những năm học lớp 10, lớp 11 dẫn đến không đảm bảo trung bình môn theo quy, dù lớp 12 đạt 9 đến 10.0 nhưng chỉ cần 1 môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển tại lớp 10, lớp 11 dưới 7.0 đều không đảm bảo điều kiện đăng ký dự tuyển", Thượng tá Nguyễn Hồng Kông lưu ý tới thí sinh.

Năm 2024 Bộ Công an giữ ổn định 3 phương thức tuyển sinh.

Trung tá Huỳnh Nam Hải, Phó trưởng Phòng Quản lý học viên, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân thông tin về 3 phương thức cụ thể như sau:

Phương thức 1 là tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GDĐT và quy định của Bộ Công an.

Phương thức 2 là xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế. Điều kiện là thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế không quá 2 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày 1/4/2024, chứng chỉ do tổ chức được Bộ GDĐT cho phép cấp chứng chỉ của một trong các chứng chỉ sau: tiếng Anh IELTS (Academic) đạt từ 7.5 trở lên, TOEFL iBT đạt từ 110 trở lên…; ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của Học viện Quốc tế (B06) chỉ tiếp nhận thí sinh có chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK). Xếp loại học lực năm lớp 10, 11, 12 đạt loại giỏi. Trong đó, điểm trung bình chung môn ngoại ngữ các năm học THPT đạt từ 8.5 điểm trở lên.

Phương thức 3 là xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, B00, C00, C03, D01, D04) kết hợp với kết quả Bài thi tuyển sinh trình độ đại học CAND chính quy tuyển mới theo tổ hợp (CA1, CA2), gọi tắt là bài thi Bộ Công an. Theo đó, điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND (chiếm tỷ lệ 40%) và điểm bài thi Bộ Công an (chiếm tỷ lệ 60%), áp dụng đối với tất cả các trường CAND, mỗi thí sinh được tham gia xét tuyển nhiều phương thức tại một trường CAND.

Trong đó:

Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát xét tuyển tổ hợp A00, A01, C03, D01 và bài thi CA1, CA2.

Ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xét tuyển tổ hợp A00, A01 và bài thi CA1.

Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước xét tuyển tổ hợp A01, C00, C03, D01 và bài thi CA1, CA2.

Nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần xét tuyển tổ hợp A00, A01, D01 và bài thi CA1.

Ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xét tuyển tổ hợp A00 và bài thi CA1.

Ngành Ngôn ngữ Anh xét tuyển tổ hợp A01, D01 và bài thi CA1, CA2.

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc xét tuyển tổ hợp D01, D04 và bài thi CA1, CA2.

Ngành Y khoa gửi đào tạo tại Học viện Quân y xét tuyển tổ hợp A00, B00 và bài thi CA1.

Ngành Công Nghệ thông tin (hợp tác với Trường Đại học bách khoa Hà Nội) của Học viện An ninh nhân dân (T01).