Cơ hội thu nhập cao, tự tạo việc làm thỏa sức sáng tạo với nghề may thời trang

Vừa học vừa làm vẫn kiếm bội tiền từ nghề may thời trang

Dù đã 40 tuổi nhưng chị Nguyễn Thị Lan Anh (Nam Từ Liêm, Hà Nội) vẫn quyết tâm chuyển đổi việc làm bằng cách tham gia lớp học nghề may thời trang.

Chị Lan Anh cho biết, trước đây chị làm công nhân may tại một doanh nghiệp FDI ở TP Hồ Chí Minh. Thu nhập cũng tương đối khá, nhưng từ ngày xảy ra dịch Covid-19, công việc không ổn định vì thế chị quyết tâm nghỉ việc xin đi học thêm lớp may thời trang.

“Dự định của tôi là học nghề may thời trang, để có thể cắt may hoàn chỉnh một bộ đồ, sau đó về tự mở cửa hàng may đo cho khách. Công việc như vậy vừa chủ động thời gian, vừa thỏa sức sáng tạo mà lại có thu nhập cao hơn”, chị Lan Anh nói.

Một giờ thực hành cắt may của lớp May thời trang Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam

Theo chị Lan Anh, trước đây khi còn làm ở doanh nghiệp, chị chỉ làm theo công đoạn. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại việc ủi quần áo, rất nhàm chán. Vì vậy, khi tham gia học nghề May thời trang, chị thấy cuộc sống, công việc của mình trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Hiện tại chị Lan Anh học gần xong chương trình, chuẩn bị tốt nghiệp.

Những lao động mạnh dạn chuyển đổi nghề nghiệp ở tuổi 40 như chị Lan Anh là không nhiều. Đa phần những lao động chọn nghề may thời trang ở độ tuổi rất trẻ.

Lê Tú Vân (21 tuổi) đang theo học ngành thiết kế thời trang trình độ cao đẳng tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng (TP. HCM). Ngay từ lúc bắt đầu học, Vân đã tập tành thiết kế, cắt may và xây dựng thương hiệu thời trang riêng cho mình.

Năm 2021 dệt may Việt Nam có hơn 2,5 triệu lao động, dự kiến đến năm 2025 số lao động sẽ tăng lên thành 5 triệu. Nhu cầu cao về nhân lực tạo ra cơ hội việc làm phong phú cho các học viên ngành may - thời trang, với mức lương hấp dẫn.



Những sản phẩm của Vân được chính cô làm người mẫu, chụp hình và quảng bá trên các trang thương mại điện tử, mạng xã hội. Sau 3 năm gây dựng giờ đây thương hiệu thời trang của cô đã được khách hàng nhận diện, ưa thích. Các sản phẩm trong bộ sưu tập của Vân có giá tiền triệu trở lên. Nhiều bộ đồ có giá từ 3-4 triệu đồng.

“Dù đang học nhưng công việc từ nghề tay phải giúp em rèn luyện nâng cao kỹ năng nghề. Quan trọng hơn nó còn mang lại một mức thu nhập tương đối cao cho em. Có tháng em có thể thu được từ 15-20 triệu đồng từ công việc này”, Vân nói.

Nhu cầu tuyển dụng lao động ngành may thời trang tăng cao

Thầy Nguyễn Ngọc Thọ - Trưởng khoa May thời trang (Trường Cao đẳng Lý tự Trọng) cho biết, học sinh học nghề may thời trang được trang bị kiến thức cơ bản về chuyên sâu trong lĩnh vực may mặc và thời trang để áp dụng những nguyên lý kỹ thuật, các kỹ năng thực hành vào công việc tổ chức sản xuất tại doanh nghiệp. Lao động có thể tổ chức sản xuất mẫu, quản lý, phân tích và thiết kế sản phẩm may mặc, tính chất cơ lý của các loại vật liệu, phụ kiện, phối hợp màu sắc cho sản phẩm, thiết kế các loại trang phục, đọc và lập bản vẽ chuyên ngành, kết cấu sản phẩm, quy cách tiêu chuẩn đường may và phương pháp lắp ráp sản phẩm,...

Cũng theo ông Thọ sau khi tốt nghiệp, lao động có thể làm việc ở rất nhiều phòng ban ở các công ty, với nhiều công việc may – thời trang đa dạng từ trực tiếp cho tới gián tiếp. Từ các công ty trong nước tới nước ngoài. Ngoài ra, lao động cũng có thể tự tạo việc làm thông qua việc mở xưởng may dịch vụ.

Hiện nay để nâng tầm học, rèn luyện kỹ năng nghề cho sinh viên, trường đã thành lập các câu lạc bộ May thời trang. Đây là nơi gắn kết, đảm bảo đam mê thời trang cho các học sinh, sinh viên. Các em có thể thể hiện các sản phẩm thời trang. Các ý tưởng của các em sẽ được thầy cô hướng dẫn. Ngoài ra các em còn được kết nối giới thiệu tư vấn việc làm nếu thích.

Học sinh học nghề may thời trang không chỉ có cơ hội xin việc làm tại các doanh nghiệp mà còn có cơ hội tự tạo việc làm cho thu nhập cao. Ảnh:N.N

Ông Vũ Văn Sỹ - Đại diện Công ty May trên địa bàn TP Hồ Chí Minh cho biết hiện tại công ty cũng đang có nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động may, đặc biệt là lao động kỹ thuật cao. Ngoài “đầu quân” cho các doanh nghiệp, lao động học ngành may còn có thể tự tạo việc làm tại nhà bằng cách mở cửa tiệm hoặc nhận may mẫu cho các xưởng.

“Thương mại điện tử đang là môi trường cho những thương hiệu thời trang cá nhân phát triển. Ở đó, người học ngành May - Thời trang có "đất" để phô diễn tài năng và tạo thu nhập cao cho mình”, ông Sỹ nói.

Còn theo thạc sĩ Thái Thủy Chung - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh - Truyền thông trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành, hiện học viên ngành may - thời trang ra trường đi theo con đường xây dựng thương hiệu, mở tiệm may hay xưởng may riêng cho mình khá đông.

Với đa số học viên không có năng khiếu thẩm mỹ và sáng tạo, việc xây dựng thương hiệu thời trang riêng khó khăn, cơ hội nghề nghiệp vẫn rất cao.

Theo bà Thái Thủy Chung, hiện nhu cầu tuyển dụng nhân lực của các doanh nghiệp dệt may có xu hướng yêu cầu cao hơn về trình độ nghề, đặc biệt là ở trình độ sơ cấp và trung cấp, ít tuyển lao động chưa qua đào tạo như trước. Do đó, ngành này cũng là ngành trọng điểm mà các trường nghề đang đào tạo.

Bà Thủy chia sẻ thêm, các học viên ngành May - Thời trang có rất nhiều cơ hội nghề nghiệp với thu nhập hấp dẫn. Tùy từng công việc, tính chất nhưng mức thu nhập cho lao động làm công việc phổ thông có bằng cao đẳng vào khoảng 7-9 triệu đồng. Một số công việc đòi hỏi nhu cầu sáng tạo cao hay khả năng quản lý thu nhập có thể lên tới 20-30 triệu đồng.