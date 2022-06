Lý do khiến tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp khởi sắc ngay từ 6 tháng đầu năm 2022

Tuyển sinh nghề năm 2021 chỉ đạt 85%

Đây là thông tin được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đưa ra tại Hội nghị Đẩy mạnh công tác tuyển sinh năm 2022 diễn ra vào ngày 28/6 .

Ông Đỗ Năng Khánh - Phó tổng cục trưởng Tổng cục GDNN cho biết, năm 2021, đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục tác động hết sức nặng nề tới mọi mặt của đời sống xã hội, qua đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động giáo dục nghề nghiệp (GDNN). Năm 2021 là năm đầu tiên sau nhiều năm công tác tuyển sinh, đào tạo trong GDNN không hoàn thành được mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Tuyển sinh nghề năm 2022 đối mặt với nhiều khó khăn do sự cạnh tranh nguồn học sinh. Ảnh:N.T

Những biến động về mặt xã hội đã tạo ra sự bất ổn về lực lượng lao động, nhất là khi dịch bệnh đã dần được khống chế, hoạt động sản xuất, kinh doanh được mở cửa trở lại, đặt ra bài toán cấp bách về đào tạo nguồn nhân lực cung ứng cho doanh nghiệp và thị trường lao động để đảm bảo phục hồi kinh tế theo chủ trương của Đảng và Chính phủ.

Thời gian qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTBXH) đã ban hành nhiều văn bản đổi mới công tác đào tạo, tuyển sinh. Những điểm mới trong các văn bản được ban hành đã góp phần tháo gỡ khó khăn và giúp linh hoạt hơn trong công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo; đồng thời là động lực để các cơ sở GDNN chủ động và tăng tính tự chủ trong quá trình triển khai thực hiện.

Mục tiêu, năm 2022 tuyển sinh GDNN đạt 2.086.000 người (trong đó tuyển sinh trung cấp, cao đẳng đạt 530.000 người, tuyển sinh sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác: 1.556.000 người.



Kết quả năm 2021, các cơ sở GDNN đã tuyển sinh được hơn 2 triệu người, đạt 85% so với kế hoạch đề ra (trình độ cao đẳng tuyển sinh 210.000 người, đạt 81% so với kế hoạch, trình độ trung cấp tuyển sinh được 280.000 người, đạt 82% kế hoạch; trình độ sơ cấp và các chương trình nghề nghiệp khác: 1.540.440 người, đạt 91%).

Do tác động bất lợi từ dịch Covid-19 khiến công tác tuyển sinh không đạt được như kế hoạch. Tuy nhiên, để có kết quả này các cơ sở giáo dục ngề nghiệp đã phải đa dạng các hình thức tuyển sinh.

Đặt mục tiêu tuyển sinh nghề năm 2022 đạt hơn 2 triệu người

Bước sang năm 2022, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đã bớt căng thẳng tại nhiều địa phương nên hoạt động tuyển sinh, tư vấn tuyển sinh nghề năm 2022 đã được các trường khẩn trương tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm. Mặc dù những tháng đầu năm chưa phải là thời gian cao điểm trong tuyển sinh GDNN, tuy nhiên do làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tư vấn và phân luồng, hướng nghiệp trong học sinh phổ thông nên kết quả tuyển sinh 6 tháng đầu năm 2022 đã có dấu hiệu khởi sắc hơn so với năm 2021.

Tuyển sinh giáo dục nghề 6 tháng đầu năm đạt hơn 920 nghìn người. Ảnh: N.T

Theo số liệu báo cáo tổng hợp, tính đến đầu tháng 6/2022, cả nước đã tuyển sinh được hơn 920 nghìn người (đạt khoảng 48% so với kế hoạch năm và tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm 2021), trong đó: Trình độ cao đẳng, trung cấp được hơn 70 nghìn người, đạt khoảng 14% kế hoạch; trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo khác khoảng 850 nghìn người, đạt khoảng 55% kế hoạch.

Để chỉ đạo công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo năm 2022, Bộ LĐTBXH, Tổng cục GDNN đã có các văn bản để kịp thời chỉ đạo công tác tổ chức thực hiện tuyển sinh. đồng thời Tổng cục GDNN đã phê duyệt, ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai các hoạt động để thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh năm 2022 gồm nhiều hoạt động cụ thể như: làm việc với các cơ quan truyền thông để tổ chức và tham gia tuyên truyền tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, việc làm. Tổ chức Hội nghị tuyển sinh, đào tạo nhân lực theo lĩnh vực chuyên sâu, đặc thù về Du lịch và Logistics.

Về phía địa phương, nhiều địa phương đã ban hành nhiều cơ chế đặc thù như tặng tiền, hỗ trợ học phí, học bổng cho học sinh tham gia học nghề. Bên cạnh đó, có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dạy học từ đó, thu hút học sinh, đẩy mạnh tuyển sinh.