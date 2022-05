Cá rô non - món ăn gây thương nhớ

Miền Tây gây thương nhớ vì rất nhiều món ăn khoái khẩu. Nhìn thì không quá đặc biệt nhưng lúc nếm thử lại mê mẩn không nguôi. Mới đây, một TikToker đã khoe một chậu cá con đen ngòm bùn cùng lời nhắn: "Nhìn đơn giản vậy thôi chứ ăn một lần là nhớ hoài luôn đó mấy má. Người miền Tây của tụi tôi quý mến khách lắm nhưng không có món gì cao sang quyền quý hết trơn. Chỉ có mấy món đặc sản đồng quê này đãi khách phương xa mà thôi".

Món gì mà ai cũng thèm

Người sành ăn ngay lập tức nhận ra đây là cá rô non, hay còn gọi là rô bí, rô dăm. Đây là loài cá nước ngọt sống nơi ao hồ, đồng ruộng ở Đồng bằng sông Cửu Long. Mỗi khi mưa hết, nước rút, cá rô non đầy đồng, rất dễ bắt. Chỉ cần đặt thời chỗ dòng nước xả nơi chân ruộng và chờ khoảng 1 tiếng dỡ thời lên thì được cả chén cá rô non.

Cá rô non có nhiều cách chế biến như chiên giòn (chiên xù), kho tiêu và kho sả ớt. Không ít người dân miền Tây sau chuyển ra nơi khác thèm món cá rô non mà không tìm được.

Khoái khoái chảy nước miếng

Bình luận của cư dân mạng:

- Cá này kho khô tiêu là bá cháy nha.

- Nấu canh chua ăn ngon phết.



- Kho lạt cuốn bánh tráng ngon.



- Mình vẫn thích nhất là chiên xù chấm mắm chua nó ngon!

- Thèm lắm lâu rồi không được ăn.



- Ui cá này ngon lắm. Ở nhà mẹ bơm ao hay được ăn. Mà giờ vào trong này rùi muốn mua cũng không có.

Nguồn: Huỳnh Luận_63P1