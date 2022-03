Phú Yên: Loài cua gạch xuất lộ ở đầm Ô Loan, có con to như cái bát tô, hàng trăm người lội bắt cả đêm

Từ mùng 1 Tết Nhâm Dần đến nay, người dân các xã An Ninh Đông, An Hòa Hải, An Hiệp, An Cư (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) sống quanh đầm Ô Loan được hưởng lộc từ đầm. Mỗi đêm có hàng trăm người xuống đầm bắt tôm đất, hàu, cua gạch…