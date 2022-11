Có một Vạn An Phát như vậy!

Thực chất

Những ngày qua, Vạn An Phát đều đặn ký kết và công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với nhiều khách hàng, nhà đầu tư.

Vạn An Phát khẳng định là đơn vị bất động sản hàng đầu trong việc hoàn tất hồ sơ nhanh chóng, trao đến tận tay khách hàng.

Vạn An Phát tiếp tục tổ chức thành công buổi lễ “Ký kết và công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” cho khách hàng.

Qua đó là minh chứng cho thấy sức hút của bất động sản phía đông TP. HCM, Đồng Nai mà cụ thể là Long Thành ngày càng hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Cô Vân, một khách hàng của Vạn An Phát hạnh phúc chia sẻ: "Nhận được thư mời của Vạn An Phát lên ký kết hợp đồng, gia đình tôi thực sự hạnh phúc vì không ngờ thủ tục pháp lý được Vạn An Phát hoàn thiện nhanh chóng và giữ chữ tín tới vậy. Tôi vui lắm'.

Thực tế, Vạn An Phát là đơn vị tiên phong, kiên định với thị trường phía Đông của Thành phố Hồ Chí Minh.

Vạn An Phát có hướng đi đúng, khẳng định tầm nhìn phát triển bất động sản vùng và mang đến cho rất nhiều nhà đầu tư cơ hội sở hữu những sản phẩm mang tính lợi nhuận nhân đôi nhân ba.

Đóng góp xã hội cứ 'âm thầm và đều đặn' đúng như câu nhắn của CEO Lê Phạm Khoa

Tôi nhớ, trong chuỗi chương trình hỗ trợ, đồng hành cùng con em nông ngư dân mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại một số tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, GS.TS, NGND Nguyễn Lân Hùng tham dự những ngày đầu của sự kiện.



Thư cảm ơn của thầy trò trường Phong Nha cảm ơn Vạn An Phát.

"Hoạt động của Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt quá ý nghĩa. Và càng đáng quý hơn là những nhà đồng hành với chương trình trao quà cho con em nông ngư dân mồ côi nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập như Công ty Bất động sản Vạn An Phát, Công ty Giống cây trồng Quảng Bình. Báo nên tiếp tục nhân lên những chương trình này" - GS.TS.NGND Nguyễn Lân Hùng.

Tôi cũng kể cho ông Nguyễn Lân Hùng nghe, đây không phải là lần đầu Vạn An Phát đồng hành cùng. Trước đó, những ngày tâm dịch dữ dội, cả nước quay cuồng chống dịch. Vạn An Phát đã ủng hộ hàng tỉ đồng qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội để giúp đỡ những người dân bị ảnh hưởng nặng nề do mất, giảm thu nhập.

Ông Nguyễn Lân Hùng cùng tác giả trao quà cho học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tỉnh Quảng Bình.

"Những lúc Nhà nước kêu gọi sự chung tay của cộng đồng xã hội, doanh nghiệp, Vạn An Phát sẽ chắc chắn hưởng ứng ngay lời kêu gọi đó. Đồng hành cùng Nhà nước vì một xã hội tươi đẹp hơn cũng là hạnh phúc của những doanh nghiệp như chúng tôi" - CEO Vạn An Phát Lê Phạm Khoa.



Thời điểm đoàn công tác trao quà cho 5 trường tiểu học thuộc 5 xã tại tỉnh Quảng Bình, dù Khoa chưa thể tham dự được, nhắn ngắn gọn cho chúng tôi 'Tốt quá các anh ạ'.

Ông Nguyễn Lân Hùng (thứ 2 trái qua), ông Trần Tiến Sỹ - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình (thứ 2 phải qua), ông Nguyễn Hưu Hồng (ngoài cùng bên phải), các thầy cô.

Ông Nguyễn Hữu Hồng - Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) nói: "Báo NTNN/Dân Việt tổ chức đoàn đi trao quà cho các em học sinh mồ côi, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 5 xã thuộc huyện Bố Trạch là hoạt động cực kỳ ý nghĩa. Càng ý nghĩa hơn là có sự chung tay của những doanh nghiệp như Vạn An Phát. Nhân đây, tôi mong qua Báo, các mạnh thường quân tiếp tục quan tâm tới công tác xã hội, từ thiện trên địa bàn huyện Bố Trạch, huyện lớn thứ 3 cả nước nhưng còn nhiều xã, trường khó khăn"...

Lê Phạm Khoa là vậy, tính cách điềm đạm, không khoa trương cũng giống như hướng đi của Vạn An Phát là làm thực, nói được làm được, đặc biệt giữ chữ tín với đối tác, khách hàng và cũng rất khiêm nhường cầu thị.

Đúng như tầm nhìn, sứ mệnh mà Vạn An Phát theo đuổi: Vạn An Phát sẽ là nơi khách hàng trao gửi niềm tin trọn vẹn, người lao động cống hiến hết mình, cổ đông hoàn toàn hài lòng, và cộng đồng...