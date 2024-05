Cơ quan An ninh khởi tố 1 đối tượng giấu vũ khí quân dụng để phòng thân

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa qua đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Quảng (sinh năm 1982, HKTT: Tổ 2, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để điều tra về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Mua loa để nghe nhưng phát hiện có súng bên trong, Trần Văn Quảng giấu để phòng thân mà không nộp cho nhà chức trách. Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Công an tỉnh Thái Bình cho biết, quá trình điều tra xác định, ngày 3/3/2024, Quảng mua 1 loa máy vi tính với mục đích để nghe nhạc nhưng loa không hoạt động.

Quảng tháo loa ra để kiểm tra thì phát hiện bên trong có 1 khẩu súng loại súng ổ quay và 5 viên đạn, nhưng không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu với mục đích để phòng thân.

Đến ngày 12/3/2024, cơ quan chức năng khám xét khẩn cấp chỗ ở của Quảng phát hiện súng và đạn tại ghế gỗ trong phòng khách. Kết quả giám định thể hiện khẩu súng mà Quảng cất giấu tại chỗ ở là súng quân dụng.

Vụ án đang được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ án trên, Công an Thái Bình khuyến cáo mỗi người dân cần tự trang bị kiến thức và hiểu biết cá nhân về vũ khí quân dụng, không chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt các loại vũ khí thô sơ, vũ khí quân dụng. Khi phát hiện vũ khí quân dụng, cần nhanh chóng giao nộp cho cơ quan có thẩm quyền để thu hồi theo quy định của pháp luật.