Cơ quan An ninh phát hiện 2 trường hợp thi hộ ở Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cầu Giấy đang điều tra 2 trường hợp thi hộ trong kỳ thi đánh giá năng lực của trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội; trường THPT chuyên Sư phạm Hà Nội.

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 9 giờ ngày 3/7, tại phòng thi số 200, điểm thi đánh giá năng lực tiếng Nhật của trường THPT chuyên Sư phạm Hà Nội, cơ quan An ninh Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp với Hội đồng thi phát hiện thí sinh có dấu hiệu thi hộ.

Lực lượng chức năng triển khai đội hình bảo vệ kỳ thi tại điểm trường Ngọc Tảo, Phúc Thọ. Ảnh: CACC

Theo đó, thí sinh mang số báo danh 361xx mang tên P.V.T (SN 1979) có dấu hiệu sử dụng giấy CMND giả để vào thi. Trước diễn biến này, các đơn vị liên quan đã vào cuộc, làm rõ các thông tin liên quan.

Kết quả cho thấy, P.V.T chính là Vũ D.H (SN 1990, Hoàng Mai, TP.Hà Nội). H được thuê đến để thi hộ cho P.V.T (giá 4 triệu đồng).

Cũng ở một diễn biến trước đó, ngày 14, 15/2, cơ quan chức năng cũng phát hiện 1 trường hợp đi thi hộ.

Ở một diễn biến khác, liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn TP.Hà Nội, Công an TP.Hà Nội cho biết, để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho kỳ thi, ngay từ tháng 5/2022, Công an Thành phố đã ban hành kế hoạch bảo vệ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 TP.Hà Nội.

Lực lượng chức năng huyện Mỹ Đức làm nhiệm vụ. Ảnh: CACC

Ngày 29/6/2022, Công an Thành phố có thêm văn bản chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an 30 quận, huyện, thị xã phối hợp với ngành giáo dục đào tạo phân công lực lượng bảo vệ an ninh, an toàn tất cả các khâu của kỳ thi.

Trước và trong kỳ thi, Công an Hà Nội đã huy động khoảng 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc công an 30 quận, huyện, thị xã và các phòng nghiệp vụ có liên quan tham gia bảo vệ kỳ thi.

Công an Thành phố cũng đã cử cán bộ tập huấn cho cán bộ coi thi và cán bộ thanh tra thi về việc nhận biết, phát hiện thiết bị công nghệ cao có thể sử dụng trong việc gian lận kỳ thi; bố trí đơn vị kỹ thuật nghiệp vụ phối hợp Sở Giáo dục và đào tạo tiến hành công tác kiểm tra, rà soát các thiết bị thu, phát tín hiệu, đảm bảo an ninh an toàn các khu vực in sao đề thi, làm phách, chấm thi trắc nghiệm.

Các đơn vị tiếp sức mùa thi ở điểm trường thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ. Ảnh: CACC

Ngoài ra, đơn vị nghiệp vụ đã cử cán bộ tham gia phối hợp bảo vệ ở tất cả các khâu của kỳ thi, gồm: Ra đề thi, vận chuyển đề thi, coi thi, chấm thi; cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra ngoài giờ của Sở Giáo dục và đào tạo kiểm tra công tác bảo vệ đề thi, bài thi trong thời gian lưu giữ tại các điểm thi.

Đáng chú ý, theo Công an TP.Hà Nội, đơn vị đặc biệt lưu ý tăng cường lực lượng vào giờ cao điểm đầu giờ thi và khi kết thúc buổi thi.

Phối hợp với ban, ngành liên quan tổ chức phân luồng giao thông xung quanh khu vực thi, trước cổng trường thi; phân luồng thí sinh ra, vào điểm thi tránh ùn tắc, tụ tập đông người trước cổng trường thi, đảm bảo giãn cách và thực hiện đúng 5K theo hướng dẫn liên ngành của Sở Y tế và Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội.

Lực lượng công an làm nhiệm vụ bảo vệ tại các điểm thi phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông đã kịp thời hỗ trợ các thí sinh đi nhầm điểm thi, thí sinh đi đường gặp sự cố xe hỏng, quên giấy tờ, được đến điểm thi bằng phương tiện của Cảnh sát giao thông để kịp giờ thi.

Lực lượng Công an cũng chủ động phối hợp với hội đồng coi thi kịp thời xác minh làm rõ các trường hợp thí sinh sử dụng điện thoại di động hoặc các thiết bị thu phát trong phòng thi với mục đích gian lận thi cử để xử lý theo quy định của pháp luật.