để mưu sinh trong mùa nước nổi, nhiều cư dân vùng nước nổi đã chuẩn bị cho mình một loại hình đánh bắt và khai thác thủy sản trong mùa nước nổi.

Câu ếch đồng mùa nước nổi miền Tây ở vùng đầu nguồn An Giang là thú vui mà cũng là nghề kiếm sinh nhai của không ít người.

Vào thời điểm này, đi dọc theo những cánh đồng nước nổi tại xã Vĩnh An, huyện Châu Thành (An Giang) chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân đang câu ếch đồng để mưu sinh trong mùa nước nổi.

Ếch đồng câu được mùa nước nổi miền Tây. Dân bán giá ếch đồng câu được là 50.000 đồng/kg.

Theo chân anh Võ Minh Tâm, 32 tuổi ngụ ở xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên (An Giang), dọc theo các tuyến kênh nội đồng trên địa bàn xã Vĩnh An, huyện Châu Thành để câu ếch đồng.

Anh Tâm cho biết: “Trung bình mỗi ngày anh câu được khoảng 10kg ếch đồng lớn nhỏ các loại. Hiện tại anh bán ếch đồng câu được với giá 50.000 đồng/kg. Mỗi ngày anh thu nhập khoảng 500.000 đồng, góp phần trang trải cuộc sống trong mùa nước nổi.

Theo kinh nghiệm anh Tâm, mùa nước nổi tràn về ngập các cánh đồng nên ếch tập trung vào các bụi rậm hoặc những nơi nhiều lục bình, rau muống thì có nhiều ếch sinh sống.

Do am hiểu được đặc tính sinh sống của chúng, do đó lợi phẩm thu về sau mỗi chuyến đi là rất nhiều. ếch đồng trong tự nhiên, do đó thịt rất ngon, sạch nên đây là món được người dân Miền Tây rất ưa chuộng.