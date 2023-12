“Còn bữa cơm là còn sức chiến đấu”

Địa điểm mới của Phiên Chợ Trái Tim.

Không đầu hàng trước số phận

Đến với địa điểm tổ chức chương trình từ rất sớm, bà Nguyễn Thị An (SN 1968, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) mong sớm được nhận suất cơm nghĩa tình do Phiên Chợ Trái Tim trao tặng để kịp về chăm sóc chồng. Chồng bà là ông Phan Văn Nhược (SN 1963), người mang trong mình căn bệnh ung thư máu quái ác. Những ngày này, bà An chỉ mong sao được chăm sóc chồng nhiều nhất có thể, nên tranh thủ từng phút một.

Là một trong những người đến địa điểm tổ chức sớm nhất, để xếp hàng nhận cơm mang về cho 2 vợ chồng.

“Mấy hôm nay ông ấy sốt cao, máu mũi chảy liên tục. Trời lại trở rét nên ông ấy kêu đau mỏi khắp mình. Một khi đã mang bệnh như thế này thì khó nói trước được điều gì, chỉ biết cố gắng chăm sóc ông ấy mỗi ngày cho thật tốt” - bà An tâm sự.

Trước khi lâm bệnh nặng, hai vợ chồng bà An cùng nhau làm ruộng để có đồng ra, đồng vào lo cho cuộc sống. Bà An nhớ, lúc trước khi phát hiện ra bệnh, ông Nhược luôn chăm chỉ, làm hết việc này đến việc khác. Đến vụ thì ông làm ruộng, trái mùa thì ông lại đi làm thợ xây, thợ mộc để có tiền trang trải cuộc sống. Ông Nhược phát hiện bệnh năm 2020 nhưng vẫn cố gắng lao động, đến cuối 2021 thì không còn đủ sức duy trì được nữa.

Ông Nhược và bà An về cùng một nhà đã ngót nghét gần 50 năm, người con trai cả cũng đã ngoài 30 tuổi, bà An không khỏi xúc động khi kể về gia cảnh của mình: “Từ lúc ông đổ bệnh, bao nhiêu tiền của có được đều dốc hết vào lo cho ông. Gia đình tuy không dư giả gì, nhưng người ta chỉ nơi nào có thầy thuốc giỏi, tôi đều cố gắng cho ông ấy đi. Nhiều lúc cũng thấy nản và buồn lắm, nhưng phải tự động viên nhau mà cố gắng, được ngày nào hay ngày đấy vậy”.

Dù có những lúc khó khăn, nhưng bà An chưa ngày nào ngừng nuôi hy vọng. Bởi mỗi lúc bà thấy yếu lòng, bà lại nhớ đến những tình cảm, lời động viên mà đội ngũ “Bữa Cơm Yêu Thương” từng gửi gắm. Những lúc ấy bà lại có thêm động lực, thêm niềm tin trước số phận.

Trước những khó khăn, sự lạc quan chính là liều thuốc chữa khỏi những âu lo, buồn bã mà bà chất chứa trong lòng.

Đối diện với nghịch cảnh

3 năm nay, số lần được đoàn tụ cùng gia đình để thưởng thức một bữa cơm nhà đúng nghĩa của bà An chỉ đếm trên đầu ngón tay. Kể từ ngày chồng bà đổ bệnh, cũng là bấy nhiêu ngày bà quen với cơm hàng, cháo chợ. Ăn nhiều rồi cũng thành quen, đối với bà An, chuyện thức ăn có ngon hay không chẳng còn quan trọng. Chỉ biết rằng, nếu không ăn thì chẳng biết lấy sức đâu để tiếp tục chăm nom cho chồng qua những ngày khó khăn.

“Không ăn thì không sống được, nhưng để sống thì không phải chỉ có ăn. Trong tình cảnh như chúng tôi, những lời động viên, thăm hỏi đôi khi chính là niềm tin để tiếp tục duy trì sự sống, tiếp tục dũng cảm đối mặt và chiến đấu với nghịch cảnh phía trước” - bà An tâm sự.

Tại Phiên Chợ Trái Tim, bà An nhận được sự đồng cảm, động viên đến từ đội ngũ ban tổ chức chương trình.

Trước khi các hoạt động trao tặng cơm miễn phí của Phiên Chợ Trái Tim được tổ chức, bà An thường chi từ 40.000 - 60.000 đồng cho bữa trưa, tối, 20.000 - 30,000 đồng cho bữa sáng, bao gồm suất cơm cho bà và cho chồng. Từ khi nhận được suất cơm miễn phí, mỗi tuần bà lại tiết kiệm được thêm một khoản tiền, chắt chiu cho những khoản chi cần thiết khác.

Bà An lạc quan nói: “Đa phần người nhà bệnh nhân chúng tôi thích đến đây nhận cơm. Thứ nhất là vì cơm ở đây ăn rất ngon miệng, đầy đủ từ thịt đến rau. Thứ hai là các cô chú, thậm chí là các cháu ở đây rất lịch sự, đối đãi với chúng tôi hết sức chu đáo. Nên có những ngày dù thấy buồn tủi trước tình cảnh của mình, nhưng ra đây với các cô chú tôi thấy có thêm niềm tin vào cuộc sống. Tôi rất cảm ơn các nhà báo cùng các nhà tài trợ”.

Trong trái tim mỗi bà con đến với chương trình là khát khao được yêu thương, là niềm mong mỏi được giãi bày những âu lo, mệt nhoài trong cuộc sống.

Thấu hiểu tình cảnh của bà con, mỗi thành viên, cộng tác viên tại chương trình luôn dành trọn sự quan tâm xuất phát từ chính đáy lòng, với hy vọng xoa dịu được những gánh nặng chất chứa trong tâm tư mỗi người đến đây. Nó thể hiện qua từng lời chào thân mật, từng cái bắt tay đón mừng hay những cái ôm nồng hậu.

Không chỉ riêng bà An, bất kì mỗi bệnh nhân hay người thân đến với Phiên Chợ Trái Tim đều nhận được sự ân cần quan tâm từ đội ngũ chương trình.

“Bữa Cơm Yêu Thương” bằng sự quan tâm và ủng hộ của quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã cùng gieo hy vọng sống cho các hoàn cảnh khó khăn. Đại diện ban tổ chức, chị Phí Thị Thu Hà bày tỏ lòng biết ơn: “Tôi tin rằng “Bữa Cơm Yêu Thương” sẽ khó có thể đi được xa như ngày hôm nay nếu không có sự chung tay của tất cả mọi người. Bất kể là đóng góp về sức lực, vật chất hay tinh thần, tôi cũng như ban tổ chức cảm thấy vô cùng trân trọng. Bởi bằng điều đó, chúng ta đã cùng thắp lên hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn”.

Sức mạnh của sự đoàn kết đã mang lại những bữa cơm không những ngon miệng, mà còn ấm áp tình người.