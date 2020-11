“Con chim xanh biếc bay về” - sắc xanh mới của Nguyễn Nhật Ánh

Ngày 11/11, Con chim xanh biếc bay về sẽ được NXB Trẻ phát hành trên toàn quốc với số lượng 150 ngàn bản in (trong đó có 130 ngàn bìa mềm, và 20 ngàn bìa cứng đặc biệt chỉ in một lần). Sách được họa sĩ Hoàng Tường minh họa với nhiều hình vẽ rất độc đáo, mỗi minh hoạ như là những bức tranh với mong muốn lột tả hết được cốt truyện của nhà văn. Ngoài ra, sách có kèm bộ postcard gồm 6 thẻ làm quà tặng - in kèm các bài/câu thơ có trong quyển sách này.