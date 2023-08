Những ngày cuối tháng 8, tiết chuyển giao chuẩn bị bước sang mùa thu mát mẻ càng khiến những người nông dân ở xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định thêm phấn khởi.

Clip: Người dân xã nông thôn mới hào hứng với con đường hoa khoe sắc mới. Nguồn: Nguyễn Đức

Người dân xã nông thôn mới kiểu mẫu hào hứng với con đường hoa khoe sắc mới

Con đường đường nông thôn dài 2,5 km được trải nhựa đẹp đẽ. Xe cộ bon bon chạy trên đường. Sau hơn 3 tháng miệt mài thi công, con đường, cùng các công trình phụ trợ trị giá 7 tỷ đồng đã hoàn thiện.

Con đường liên thôn mới được hoàn thành, hai bên đường nhiều cây hoa nở rộ. Ảnh Nguyễn Đức.

Tuyến đường liên thôn mới được kỳ vọng sẽ giúp thay đổi bộ mặt giao thông của xã, giúp đời sống của bà con thuận tiện hơn.

Ghi nhận của phóng viên Báo điện tử Dân Việt, con đường bao quanh hồ nước của xã với những hàng cây xanh rợp bóng, biểu ngữ, đài tưởng niệm uy nghi đã tạo nên một cảnh quan xã nông thôn mới đẹp như "tranh vẽ". Nhiều người lần đầu tới đây, không thể không dừng chân ngắm cảnh, lắng nghe những câu chuyện cổ xưa của nơi đây.

Ông Nguyễn Duy Nhiệm, 57 tuổi, ở thôn Đông Chiền, xã Hồng Quang kể rằng, trước kia, con đường liên thôn được đổ bê tông, tuy nhiên, trải qua thời gian tuyến đường xuống cấp, nhiều vị trí bị nứt, gãy, ổ gà. Dọc hay bên đường cỏ mọc um tùm.

Nhà văn hóa thôn Đông Chiền mới được xây dựng khang trang. Ảnh Nguyễn Đức.

"Giờ đây, đặt chân đến xã Hồng Quang thấy nơi đâu cũng xanh sạch, đẹp. Hai bên đường là những cây hoa bung nở, mặt đường được trải thảm đẹp đẽ. Những tuyến đường hoa nông thôn không chỉ góp phần tạo nên không gian sống thoáng đãng, cảnh quan xanh - sạch - đẹp mà còn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân, trở thành điểm nhấn cho vùng quê nông thôn mới", ông Nhiệm bộc bạch.

Các tuyến đường trục chính của xã Hồng Quang không chỉ được xây dựng rộng rãi, sạch sẽ mà còn được điểm tô bởi những bông hoa nhiều màu sắc làm cho bức tranh làng quê đầy sức sống.

Ông Bùi Văn Đạt cho hay, sau khi được chính quyền xã, huyện tuyên truyền, bà con rất đồng tình ủng hộ thực hiện mô hình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là việc xây dựng "đường hoa, xóm đẹp". Đến nay, 2 bên lề đường giao thông trong xóm được người dân thường xuyên vệ sinh, phát quang cây cỏ và chăm sóc hoa tươi tốt.

Hoa nở rực hai bên đường vào thôn Lạc Đạo, xã Hồng Quang. Ảnh Nguyễn Đức.

"Ngoài con đường mới, đường hoa, thì nhà văn hóa mới cũng được xây dựng. Đây được coi là "tấm áo mới" của xã Hồng Quang. Chúng tôi được biết con đường liên thôn này sẽ chính thức được khánh thành và đưa vào sử dụng vào ngày 29/8. Bà con nhân dân rất phấn khởi, vui mừng và mong ngóng từng ngày tuyến đường chính thức khánh thành", ông Đạt chia sẻ.

Người dân ủng hộ 39,6 ha đất để mở rộng đường

Ông Lê Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Hồng Quang cho biết, tuyến đường liên thông mới có ý nghĩa quan trọng đối với hạ tầng giao thông, kinh tế của xã.

Xã Hồng Quang được công nhận đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (giai đoạn 2018 – 2020) theo Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh nam Định và đến nay đã đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.

Hai bên đường được trồng cây hoa, cây cảnh. Ảnh Nguyễn Đức.

Đảng uỷ, chính quyền xã đã lãnh đạo, chỉ đạo hưởng ứng, phát động sâu rộng các phong trào thi đua do UBND huyện phát động như "Cán bộ, công chức, viên chức huyện Nam Trực thi đua thực hiện văn hóa công sở", "Xây dựng khu dân cư văn hóa nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu";

Hệ thống thủy lợi chủ động tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao thường xuyên duy trì hình thành nhiều câu lạc bộ trong các khu dân cư, hệ thống camera an ninh nông thôn được lắp đặt góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh chính quyền số, chính quyền điện tử.

"Theo khảo sát, nhân dân xã Hồng Quang đều thấy hài lòng với chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, kết quả lấy phiếu hài lòng đạt 99,75%. Toàn xã có 3 tuyến đường trục xã với chiều dài 4,1km có đầy đủ hệ thống biển báo, gờ giảm tốc, hệ thống cây xanh, hệ thống ánh sáng", ông Hùng phấn khởi chia sẻ.

Riêng thôn Đông Chiền đã xây dựng mô hình thôn thông minh với 2 sản phẩm tiêu biểu của người dân trong thôn được giới thiệu, bán hàng trên cổng thông tin điện tử. Toàn thôn có 14 điểm phát wifi miễn phí phục vụ người dân đảm bảo các điều kiện quy định. Có 97 điểm camera an ninh trên địa bàn thôn.76,2% người dân trong thôn được bồi dưỡng, tập huấn phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng số.

Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại thôn Đông Chiền. Ảnh: Nguyễn Đức.

Người đứng đầu xã Hồng Quang cho biết thêm, Hồng Quang là vùng đất cổ, vùng đất kết tinh, hội tụ và lưu giữ được nhiều giá trị văn hoá vật thể, cùng với đó là kho tàng văn hoá phi vật thể phong phú và đa dạng như lễ hội, làng nghề truyền thống, nghệ thuật dân tộc như: rối nước, rối cạn, hát chèo, hát văn, hát ca trù, bơi chải, đội kèn đồng, ca đoàn giáo xứ …



Ngoài ra, trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế chung của toàn huyện, xã đã tập trung chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, giống cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Một số ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống như làm hoa nhựa, làm đèn lồng ông sao từng bước được đầu tư phát triển thu hút và chuyển dịch nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp sang thương mại dịch vụ và công nghiệp góp phần nâng cao đời sống nhân dân.Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được củng cố, đảm bảo vững chắc.

Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Hồng Quang. Ảnh Nguyễn Đức.

Từ năm 2010 đến tháng 12/2022, Chương trình xây dựng nông thôn mới xã Hồng Quang đã huy động được hơn 237 tỷ đồng. Người dân tham gia hỗ trợ 1.200 ngày công để xây kè kênh mương, trồng cây, trồng hoa, và làm vệ sinh trên các tuyến đường; ủng hộ 39,6 ha đất để mở rộng đường nội đồng và đường dong ngõ xóm.

Chủ tịch xã Hồng Quang cho biết, thời gian tới, Đảng ủy Nhân dân xã phấn đấu đến năm 2025, nâng cao thu nhập bình quân đầu người đạt trên 100 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80% trở lên; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 98% trở lên; 100% số thôn, xóm thực hiện phân loại rác thải tại nguồn.

Xã Hồng Quang có diện tích tự nhiên 1055,28 ha nằm ở phía Bắc huyện Nam Trực, cách trung tâm huyện 9km. Toàn xã có tổng số 3.968 hộ gia đình, với 12.366 nhân khẩu được phân bố trên 14 thôn, xóm. Đảng bộ xã có 537 Đảng viên, sinh hoạt ở 18 chi bộ, có 2 tôn giáo Phật giáo và Thiên chúa giáo, tỷ lệ dân số theo đạo Thiên chúa giáo chiếm khoảng 49% dân số toàn xã. Lao động trong độ tuổi đạt 6.480 người.