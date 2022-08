Con gái Fidel Castro nói gì về việc lựa chọn diễn viên "dính" bê bối tình dục vào vai cha mình?

Con gái của Fidel Castro, Alina Fernández mới đây đã chia sẻ với Deadline về việc James Franco đóng vai lãnh tụ Cuba trong bộ phim độc lập sắp tới có tên "Alina of Cuba". Theo đó, cô cho biết mình tán thành lựa chọn diễn viên của nhà sản xuất. Cô cũng bày tỏ sự tự hào rằng, dự án gần như hoàn toàn là người Latinh, "cả ở phía trước và phía sau máy quay". Đây cũng là lý do khiến James Franco bị chỉ trích, do anh không phải người Latinh.

Fernández cho biết: "James Franco có sự tương đồng rõ ràng về thể chất với Fidel Castro, bên cạnh kỹ năng và sức hút của anh ấy", Fernández nói về diễn viên từng được đề cử Oscar. Nhân vật Fernández trong phim sẽ do Ana Villafañe đóng.

Alina Fernandez Revuelta, con gái của Fidel Castro vào năm 1993. (Ảnh: Deadline).

Bộ phim do Miguel Bardem làm đạo diễn và kịch bản do biên kịch từng được đề cử Oscar Jose Rivera phối hợp với Nilo Cruz, người từng đoạt giải Pulitzer. Tác phẩm điện ảnh kể về câu chuyện có thật của Alina Fernandez, nhà vận động xã hội lưu vong ở Cuba, người mà sự ra đời là kết quả của cuộc thử thách giữa Revuelta và Castro.

"Tôi thấy việc lựa chọn diễn viên thật tuyệt vời", Alina Fernández nói.

Con gái Fidel Castro khen ngợi dàn diễn viên

"Ana Villafañe là một tài năng phi thường, cô ấy không chỉ là một diễn viên mà còn là một ca sĩ tuyệt vời, một nghệ sĩ biểu diễn hoàn hảo. Tôi chắc chắn rằng Mía Maestro, một nữ diễn viên mà tôi ngưỡng mộ, sẽ hiểu và vào vai mẹ tôi một cách độc đáo. Tôi nóng lòng muốn xem cô ấy xây dựng nhân vật của mình", cô nói thêm.

Dàn diễn viên phụ của "Alina of Cuba" còn có Alanna de la Rosa, Maria Cecilia Botero, Harding Junior, và các diễn viên gốc Cuba Sian Chiong và Rafael Ernesto Hernandez.

"Phần còn lại của dàn diễn viên sẽ là một bất ngờ tuyệt vời cho tất cả khán giả. Các nhà làm phim đã làm việc rất hiệu quả và tôi không thể không biết ơn trước những nỗ lực của họ", Fernández tiếp tục, cô sẽ đóng vai trò cố vấn lịch sử của phim.

James Franco (trái) được chọn vào vai Fidel Castro. (Ảnh: Deadline).

"Đối với tôi, điều quan trọng nhất của bộ phim này là cuộc trò chuyện về Cuba sống động", Fernández khẳng định.



Chia sẻ của cô được đưa ra sau khi người chiến thắng giải Primetime Emmy, John Leguizamo phản đối việc James Franco vào vai Fidel Castro trên mạng xã hội vào ngày hôm qua.

Nhà sản xuất "Alina of Cuba", John Martinez O'Felan đã phản pháo lại Leguizamo vào đầu ngày hôm nay rằng: "Tôi muốn chỉ ra rằng những nhận xét kỳ quặc của anh ấy, nếu bạn căn cứ vào nguồn gốc thì đó là một cuộc tấn công mù quáng và thiếu thực tế".

Leguizamo đã đăng một video tiếp theo vào ngày hôm nay, anh giải thích thêm về sự phản đối ban đầu của mình và chỉ ra cách Hollywood thường chọn các diễn viên không phải gốc Latinh vào người Latinh, đồng thời giới hạn số lượng diễn viên Latinh trong một bộ phim.

"Alina of Cuba" đang được quay hoàn toàn tại địa điểm Cartagena và Bogota. Quá trình sản xuất bắt đầu vào ngày 15/8.

Bộ phim sẽ đánh dấu một trong những dự án lớn đầu tiên của James Franco kể từ khi anh ta bị nhiều phụ nữ cáo buộc hành vi quấy rối tình dục vào năm 2018.

Năm phụ nữ, trong đó có 4 học trò cũ của anh, đã cùng nhau lên tiếng vào tháng 1/2018 với cáo buộc về hành vi quấy rối của diễn viên 43 tuổi. Vào thời điểm đó, James Franco cho biết những cáo buộc này là "không chính xác".