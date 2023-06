Con nợ khốn đốn, chủ nợ vướng vòng lao lý

Tình trạng đòi nợ, hành hung con nợ gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự ở địa phương. hậu quả, nhiều con nợ bị hành hung, đe dọa, khủng bố tinh thần, bỏ đi khỏi địa phương để trốn nợ... còn các chủ nợ thì vướng vào vòng lao lý.

Đến Huế “hành nghề” cho vay lãi nặng

Theo Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, thời gian gần đây, qua nắm tình hình địa bàn, một số đối tượng ngoại tỉnh đến cố đô Huế để hoạt động cho vay lãi nặng. Sau khi vào địa bàn TP Huế, các đối tượng thuê những căn hộ, khu chung cư cao cấp, nhà nghỉ, nhà trọ để sinh sống và thực hiện hành vi phạm tội. Bằng những lời mời chào hấp dẫn, cách thức và thủ tục vay đơn giản, đã có không ít người dân cần tiền vẫn “dính bẫy” của các đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong 6 tháng đầu năm 2023, Công an Thừa Thiên-Huế đã liên tục bắt giữ nhiều đối tượng đến từ: Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng... đến Huế để hoạt động cho vay lãi nặng, trong đó có trường hợp cho vay với lãi suất trên 700%.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Giàu (dấu X).

Mới đây, ngày 11/6, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế) phát hiện Nguyễn Đức Tài (SN 1992, trú thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, hiện ở TP Huế) có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng nên đã đấu tranh làm rõ. Quá trình đấu tranh ban đầu, cơ quan điều tra xác định được, Tài đã nhiều lần cho chị L.T.T.M (SN 1984, trú đường Điện Biên Phủ, phường Trường An, TP Huế) vay tiền. Đối với lần vay 50 triệu đồng, chị M. phải trả trong vòng 25 ngày, mỗi ngày trả 3 triệu đồng, phí làm hồ sơ là 3 triệu đồng. Đối với khoản vay 100 triệu đồng, chị M. phải trả trong vòng 25 ngày, mỗi ngày 6 triệu đồng, phí làm hồ sơ là 10 triệu đồng. Đối với khoản vay 150 triệu đồng, chị M. phải trả trong vòng 25 ngày, mỗi ngày 9 triệu đồng, phí làm hồ sơ là 7,5 triệu đồng...

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Đức Tài có hành vi cho chị M. vay 3 lần với lãi suất 730%/năm, thu lợi bất chính 110 triệu đồng. Hiện, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Huế đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và hoàn tất hồ sơ để khởi tố Nguyễn Đức Tài về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Vũ Văn Ngọc và Nguyễn Hoàng Anh (đều trú huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) vào Huế từ đầu năm 2023 nhằm mục đích hoạt động cho vay tiền. Thủ đoạn của Ngọc và Anh là điều khiển xe mô tô đi qua nhiều tuyến đường TP Huế rải tờ rơi với nội dung cho vay trả góp. Qua đó, các đối tượng đã cho nhiều người vay với lãi suất lên đến 451%/năm.

Cụ thể, Ngọc và Anh cho chị Trần Thị Ly N (SN 1985, trú tại phường Xuân Phú, TP Huế) vay 15 triệu, trả mỗi ngày 900 nghìn đồng trong vòng 21 ngày, phí 1,2 triệu đồng, thu ngày đầu và ngày cuối 1,8 triệu đồng. Cũng cách thức cho vay trên, Ngọc và Anh cho chị Trần Thị Nhật P (SN 1989, trú tại phường Tây Lộc, TP. Huế) vay 10 triệu đồng, trả mỗi ngày 600 nghìn đồng, trong vòng 21 ngày, phí làm hồ sơ 800 nghìn đồng, thu ngày đầu, ngày cuối 1,2 triệu đồng...

Tương tự, Lý Đức Lâm (SN 1976, trú tại phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) và Lê Tuấn Anh (SN 1972, trú tại phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) thuê nhà 11/2/106 Nguyễn Lộ Trạch, phường Xuân Phú (TP Huế) để hoạt động cho vay nặng lãi. Đến thời điểm bị bắt giữ vào đầu năm 2023, hai đối tượng này đã cho nhiều người dân trên địa bàn TP Huế, thị xã Hương Thủy và Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên-Huế) vay với hơn 1.192 lượt vay, lãi suất cho vay dao động từ 150% đến 421%. Tổng số tiền các đối tượng cho vay là hơn 15,6 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 2,1 tỷ đồng.

Khám xét tại nơi tạm trú của các đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế thu giữ toàn bộ sổ sách ghi chép liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng. Cơ quan công an cho biết, Lý Đức Lâm có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 2 tiền án về tội mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; đối tượng Lê Tuấn Anh có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 2 tiền án về tội mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Thông qua các hình thức rải, dán tờ rơi quảng cáo cho vay tiền, đối tượng Lê Tuấn Lương (SN 1993, trú xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) cũng đã cho nhiều người trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế vay tiền với lãi suất từ 121,6%/năm đến 210%/năm. Lương khai nhận, khoảng giữa năm 2022, sau khi rời Hà Nội vào Huế, đối tượng thuê nhà trọ trên đường Trần Đại Nghĩa (phường An Tây, TP Huế) với mục đích hoạt động cho vay nặng lãi.

Cụ thể, từ tháng 8/2022 đến tháng 2/2023, đối tượng Lương đã cho chị Trần T.L. (SN 1998, trú ở phường Trường An, TP Huế) vay số tiền 30 triệu đồng, mỗi đợt vay 10 triệu đồng, trả trong vòng 60 ngày, mỗi ngày trả 200 nghìn đồng, phí làm hồ sơ 200 nghìn đồng; cho chị Đoàn T.M.L (SN 1976, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế) vay tổng 52 triệu đồng, mỗi đợt vay 13 triệu đồng, trả trong vòng 40 ngày, mỗi ngày trả 400 nghìn đồng, phí làm hồ sơ là 400 nghìn đồng...

Hay, gần đây, ngày 6/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế ra khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Giàu (SN 1994) có hành vi cho vay nặng lãi. Bước đầu, cơ quan công an xác định, trong thời gian qua, Giàu đã cho nhiều người vay dưới hình thức vay trả góp với lãi suất từ 121% đến 456%/năm.

Trong số những người vay tiền của Giàu, có những con nợ đã vào đường cùng nên không có khả năng trả nợ do lãi suất quá cao. Như trường hợp L.M.H (SN 1999, trú phường An Cựu, TP Huế) từng làm gái bay ở 1 quán karaoke trên địa bàn TP Huế và hiện đang bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế khởi tố về hành vi “Tổ chức sử dụng ma túy” nhưng đang mang bầu 7 tháng nên được ở nhà. Do cần tiền để chi tiêu sinh hoạt nên H. tìm đến Giàu vay số tiền hàng chục triệu đồng. Do tiền lãi quá cao nên H. chỉ trả được thời gian đầu và sau đó không có tiền để trả nên liên tục bị chủ nợ đe dọa khiến người thân của H. luôn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ...

Đối tượng Bùi Sỹ Ích bị cơ quan công an bắt vì có hành vi hành hung con nợ.

Dùng dây điện, mũ bảo hiểm đánh con nợ nhập viện

Thời gian gần đây, đã không ít người sinh sống tại một số tỉnh, thành miền Trung vay tiền của đường dây lãi suất “cắt cổ” nhưng không có khả năng trả nên bị chủ nợ liên tục đe dọa, hành hung, đánh đập đến nhập viện. Giữa tháng 2/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi triệt phá nhóm cho vay nặng lãi, cưỡng ép con nợ và cầm chủ lô đề.

Qua nắm bắt nguồn tin nhóm đối tượng cho vay nặng lãi đang bắt giữ, dùng dây điện đánh đập một phụ nữ vay nợ, Cơ quan công an đã đột kích hiện trường của nhóm này và phát hiện đối tượng Từ Thanh Vương (SN 1988, trú xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi) đang có hành vi đánh người. Nạn nhân là chị Đ.T.A. (SN 1988, trú xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi). Qua xác minh bước đầu, cơ quan điều tra xác định chị Đ.T.A đã vay của Từ Thanh Vương khoản tiền với lãi suất 183%/năm và không đủ khả năng trả lãi và gốc. Đối tượng Vương thường xuyên gọi điện, nhắn tin đe dọa giết chị Đ.T.A và yêu cầu trả lãi lẫn gốc số tiền 21 triệu đồng. Đến ngày 2/2, Vương gặp chị Đ.T.A tại nhà Nguyễn Thị Sâm (SN 1980, trú xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi). Tại đây, Vương dùng dây diện đánh chị A. gây bầm tụ máu trên vai.

Tại Cơ quan công an, Từ Thanh Vương thừa nhận hành vi dọa giết và đánh chị Đ.T.A bằng dây điện. Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện đối tượng Vương câu kết với Nguyễn Thị Sâm cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao gấp 9,15 lần lãi suất theo quy định. Qua khám xét nhà Sâm, Cơ quan điều tra phát hiện hàng chục căn cước công dân và giấy tờ đất đai mà người vay cầm cố...

Trước đó, Công an TP Huế (Thừa Thiên-Huế) đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Sỹ Ích (SN 1992, trú thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 3/2022, Bùi Sỹ Ích vào Thừa Thiên-Huế thuê phòng trọ tại địa chỉ 8/10 đường Trịnh Cương (thị xã Hương Thủy) để hoạt động cho vay nặng lãi.

Tại đây, Ích chuẩn bị tờ rơi cho vay nhanh, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, sau đó dán, rải tại các nơi công cộng hoặc đăng tải lên các trang mạng xã hội nhằm mục đích cho vay. Mỗi hợp đồng vay giá trị 5 triệu đến 20 triệu đồng, lãi suất cho vay lên đến 365%/năm. Trong số những người vay nợ, chị Trương Thị H. (SN 1983, trú tại phường Thủy Vân, TP Huế) liên hệ Ích để vay với hình thức trả góp hằng ngày. Giữa chị H và Ích nhiều lần thỏa thuận vay và cho vay nhưng sau đó chị H không có tiền trả nên Ích đã dùng chân tay, mũ bảo hiểm đánh chị H gây thương tích phải nhập viện.

Hay, cuối tháng 3/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng triệt xóa 2 đường dây cho vay nặng lãi 400%/năm, hoạt động liên tỉnh và luôn “khủng bố” con nợ bằng tạt sơn, chất thải nếu không trả đúng hạn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng nhận thấy trên địa bàn xuất hiện một số đối tượng người ngoại tỉnh có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, hoạt động liên tỉnh.

Quá trình xác minh, điều tra, ngày 22/3, Cơ quan điều tra đồng loạt bắt giữ nhiều đối tượng thuộc 2 nhóm cho vay nặng lãi. Trong đó, nhóm thứ nhất do Nguyễn Thành Thái (SN 1989, trú phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh, tạm trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cầm đầu. Các đối tượng còn lại gồm: Đỗ Hồng Sơn (SN 1998, trú xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định), Lê Văn Út (SN 1991, trú xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, Sóc Trăng), Mai Thế Anh (SN 1997, trú xã Hà Lai, huyện Hà Trung, Thanh Hóa), Trần Văn Uy (SN 2001, trú xã Quý Nhất, Nghĩa Hưng, Nam Định), Trần Văn Hiếu (SN 1991, trú xã Nghĩa Lợi, Nghĩa Hưng, Nam Định). Nhóm thứ hai gồm Nguyễn Duy Anh (SN 1987, trú Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) và người giúp việc là Lê Quốc Khánh (SN 1990, trú phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội).

Khám xét khẩn cấp 4 địa điểm hai nhóm này lưu trú tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Cơ quan công an thu giữ tang vật gồm 60 triệu đồng, 270 bộ hồ sơ của người vay, 7 xe máy các loại, 12 điện thoại, 5 ổ khóa, 2 thùng keo 502, 5 thùng tờ rơi dùng cho hoạt động quảng cáo cho vay lãi nặng. Theo khai nhận, từ tháng 7/2022 đến thời điểm bị bắt giữ, nhóm do Nguyễn Thành Thái cầm đầu đã cho 345 người trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam vay hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng. Nhóm do Nguyễn Duy Anh cầm đầu cho hơn 200 người trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế, Thanh Hóa vay hơn 6 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Lãi suất các đối tượng này cho vay dao động từ 280 đến 400%/năm và nếu người vay không trả đúng hạn thì sẽ bị đe dọa, tạt sơn, chất thải vào nhà uy hiếp.

Trước tình hình tội phạm cho vay lãi nặng vẫn diễn ra phức tạp, cơ quan công an khuyến cáo mọi người dân tuyệt đối không vay mượn tiền thông qua các tờ rơi, quảng cáo cho vay tiền nhanh, vay trả góp qua app... nhằm tránh trường hợp vay thì dễ trả thì khó, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương. Mỗi người dân cần tự nâng cao ý thức cảnh giác, kịp thời tố cáo với cơ quan công an khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu liên quan đến hoạt động vay lãi nặng, nên thận trọng và tránh xa các hình thức cho vay lãi nặng, hiểu rõ chiêu trò gài bẫy của một số đối tượng cho vay lãi nặng để đề phòng. Nếu bị đe dọa, khủng bố, cần đề nghị cơ quan công an can thiệp để tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra ở địa phương. Khi có nhu cầu vay vốn cần cẩn trọng tìm hiểu rõ tính pháp lý của đơn vị cho vay và đọc kỹ các điều khoản trong hợp đồng vay tiền xem lãi suất là bao nhiêu, cách tính lãi suất và có phương án trả nợ cụ thể. Qua đó, vừa bảo vệ quyền lợi, tính mạng của bản thân, vừa góp phần giữ vững ổn định về an ninh, trật tự ở cơ sở...