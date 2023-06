TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nghi án con trai đâm mẹ tử vong; cháy nhà, 3 người trong một gia đình tử vong

Nghi án con trai đâm mẹ tử vong

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 21/6, thông tin từ lãnh đạo xã Bắc Lý (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn mới xảy ra vụ án mạng khiến 1 người phụ nữ tử vong.

Đối tượng Lay đang được điều trị ở bệnh viện sau khi tự tử bất thành. (Ảnh BV). Nguồn: Công Lý

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào tối 17/6. Được biết, bà Cụt M.B. (SN 1963, trú tại xã Bắc Lý) đang nằm ngủ thì nghi bị con trai là Cụt Văn Lay (SN 1999) dùng dao đâm nhiều nhát trên người. Do vết thương quá nặng, bà B. tử vong tại chỗ.

Sau đó, Lay đã dùng dao cứa cổ tự sát, tuy nhiên phát hiện sự việc, người dân đã đưa Lay đi cấp cứu.

Đến ngày 21/6, nạn nhân vẫn đang điều trị ở Bệnh viện hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An với vết thương nặng ở vùng bụng và cổ.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Cháy nhà trong đêm, 3 người trong một gia đình tử vong

Như Dân Việt đã đưa tin: Theo Công an huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) cho biết, khoảng 2h17’ ngày 22/6, Công an huyện Việt Yên nhận được tin báo về việc tại xóm 5, thôn Sơn Quang, xã Trung Sơn (Việt Yên) xảy ra vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh do bà Tống Thị My (29 tuổi, ở thôn Sơn Quang, xã Trung Sơn) làm chủ cơ sở. Tổng diện tích cháy khoảng 480m2, gồm nhà ở 200m2, kho chứa vải 240m2, còn lại là sân và nơi để xe.

Kho hàng bị lửa thiêu rụi. (Ảnh: Công an huyện Việt Yên). Nguồn: daidoanket.vn

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Việt Yên đã huy động lực lượng phối hợp cùng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh và quần chúng nhân dân tham gia chữa cháy. Đến khoảng 4h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.



Bên trong căn nhà bị cháy. (Ảnh: Công an huyện Việt Yên). Nguồn: daidoanket.vn

Hậu quả, vụ cháy khiến ông Tống Văn Lân (58 tuổi), chị Tống Thị Tuyền (34 tuổi, con gái ông Lân) và cháu Nguyễn Quỳnh Anh (3 tuổi, con gái chị Tuyền) tử vong.

Vụ cháy cũng thiêu rụi 1 xe ô tô tải, 3 xe máy và toàn bộ số hoàng hóa vải vụn trong nhà.

Hiện, Công an huyện Việt Yên đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm, điều tra xác định nguyên nhân vụ cháy.

Điều tra nghi án trưởng phòng khám "làm bậy" với thiếu nữ 15 tuổi

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 22/6, một lãnh đạo xã Đỉnh Sơn (huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) cho biết, Công an huyện này đang điều tra làm rõ thông tin một thiếu nữ nghi bị trưởng phòng khám "làm bậy" khi đến khám bệnh tại phòng khám tư trên địa bàn.

Tạm giam nam điều dưỡng bị tố dâm ô với bệnh nhân 15 tuổi

"Sự việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ, chưa thể kết luận có hiếp dâm hay không", lãnh đạo xã Đỉnh Sơn cho biết.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h ngày 21/6, một thiếu nữ 15 tuổi trú tại xã Thạch Ngàn (huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) đến phòng khám tư có tên A.B. (đóng ở xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn) để khám bệnh. Tại đây thiếu nữ này bị trưởng phòng khám xâm hại.

Phát hiện sự việc, gia đình thiếu nữ đã lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Công an huyện Anh Sơn xác nhận, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị này đã vào cuộc, đồng thời làm việc với người bị phản ánh để xác minh, điều tra.

Mâu thuẫn với vợ, người đàn ông ở Thái Nguyên tẩm xăng tự thiêu

Sáng 22/6, trao đổi với PV Dân Việt, một lãnh đạo xã La Hiên (huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, sự việc người chồng tẩm xăng tự thiêu xảy ra vào sáng 21/6 tại xóm Xuân Hoà, xã La Hiên, lý do ban đầu xác định là do mâu thuẫn với vợ.

Theo đó, khoảng 8 giờ sáng 21/6 tại xóm Xuân Hoà, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra vụ việc chồng tẩm xăng tự thiêu dẫn đến tử vong.

Chồng tẩm xăng tự thiêu vì mâu thuẫn với vợ. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Được biết, người vợ là chị T.T.O (SN 1988) là người địa phương, còn người chồng có hộ khẩu tại huyện Đại Từ, về đây sinh sống cùng vợ.

Theo lãnh đạo xã La Hiên, buổi tối 20/6 trước khi xảy ra vụ việc, hai vợ chồng chị O đã xảy ra cãi vã. Sau đó, chị O đã cùng hai con bỏ về nhà ngoại.

Đến sáng 21/6, người chồng đã xếp bàn ghế chèn cửa, sau đó mở bình gas và sử dụng khoảng 40 lít xăng tẩm vào người để tự thiêu dẫn đến tử vong. Căn nhà thuê của hai vợ chồng cũng bị cháy và thiệt hại lên tới 150 triệu đồng.

Theo một số người dân sống xung quanh khu vực, sau khi nghe thấy tiếng nổ lớn, họ chạy ra xem thì phát hiện sự việc. Vụ cháy đã khiến một số cửa kính của các hộ dân liền kề bị vỡ.

Sau khi xảy ra vụ việc, UBND xã La Hiên đã huy động các lực lượng dân quân, công an xã, các cơ quan, đoàn thể cùng nhân dân trong xóm dùng bình cứu hỏa để chữa cháy. Đồng thời, tài sản trong căn nhà cũng được di chuyển ra nơi an toàn. Sau khoảng 30 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao lại cho gia đình để lo hậu sự.

Lãnh đạo xã La Hiên thông tin thêm, sau khi kết hôn, chị O đã đi Trung Quốc làm ăn khoảng 5 – 6 năm. Đến tháng 5/2023, chị O trở về và thuê nhà mở quán tại xóm Xuân Hoà, xã La Hiên. Trong quá trình buôn bán, hàng ngày chồng chị O vẫn ra phụ vợ bán hàng.

Tuy nhiên, thời gian gần đây hai vợ chồng chị O thường xuyên xảy ra xích mích, do vậy chị O đã làm đơn ly hôn đơn phương gửi ra tòa án.

Được biết, người chồng là người hiền lành, chưa có điều tiếng gì tại địa phương. Nguyên nhân xảy ra vụ việc có thể do chuyện tình cảm.

Đánh đập con nợ, đối tượng cho vay “cắt cổ” lãi suất 730%/năm bị bắt

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 21/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Tài (SN 1992, trú tại thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, Thanh Hoá) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.



Vào ngày 3/6/2023, Nguyễn Đức Tài tìm gặp chị Lê Thị T.M (SN 1984, trú tại phường Trường An, TP.Huế) để đòi nợ. Do chị M không có tiền trả, Tài đã dùng tay, chân, mũ bảo hiểm đánh đập gây thương tích cho chị M.

Công an TP.Huế lấy lời khai đối tượng Nguyễn Đức Tài. Ảnh: C.Q.

Nhận được tin báo của bị hại, Công an phường Trường An phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Huế tiến hành xác minh vụ việc. Sau đó, Công an phường Trường An phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Huế bắt giữ Tài.

Bước đầu, Tài khai nhận, vào tháng 1 năm 2023, Tài cho chị M vay 50 triệu đồng, trả trong vòng 25 ngày, mỗi ngày trả 3 triệu đồng, phí làm hồ sơ là 3 triệu đồng. Tháng 2 năm 2023, Tài tiếp tục cho chị M vay 100 triệu đồng, trả trong vòng 25 ngày, mỗi ngày trả 6 triệu đồng, phí làm hồ sơ là 10 triệu đồng. Các khoản vay trên chị M đã trả hết cho Tài.

Đến tháng 3 năm 2023, Tài tiếp tục cho chị M vay 150 triệu đồng, trả trong vòng 25 ngày, mỗi ngày trả 9 triệu đồng, phí làm hồ sơ là 7,5 triệu đồng. Khoản vay này chị M trả được 5 ngày thì sau đó mất khả năng chi trả.

Quá trình củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Huế xác định, Tài cho vay với lãi suất lên đến 730%/năm, thu lợi bất chính hơn 110 triệu đồng.

Ngoài bị khởi tố về hành vi cho vay lãi nặng, cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Tài về hành vi cố ý gây thương tích.