Con nuôi Đường Nhuệ liên quan bao nhiêu án trước khi bị khởi tố vụ "bảo kê" hỏa táng?

Kháng cáo và… nhận án nặng hơn

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, qua điều tra mở rộng vụ án Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ, SN 1971, TP.Thái Bình) và đồng phạm "Cưỡng đoạt tài sản" của các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh, ngày 5/5/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Mạnh Tiến (Tiến "trắng", SN 1995, trú tại thôn Thái, xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư).

Tiến bị khởi tố để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản", quy định tại Khoản 4, Điều 170 Bộ Luật hình sự.

Trong vụ cưỡng đoạt tài sản liên quan đến hoạt động "bảo kê" hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thái Bình, đến thời điểm này, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố một loạt các đối tượng.

Hiện trường Tiến "trắng" và đồng phạm đánh nạn nhân ở huyện Đông Hưng vào năm 2018.

Cụ thể, đầu tiên là Đường Nhuệ và Nguyễn Thị Dương (SN 1980, vợ Đường Nhuệ). Các bị can tiếp theo gồm Ninh Đức Lợi (SN 1974, TP.Thái Bình, lao động tự do), Phạm Văn Úy (SN 1989, Vũ Thư, Thái Bình, lao động tự do), Nguyễn Khắc Nin (SN 1979, Kiến Xương, Thái Bình, lao động tự do), Quách Việt Cường (SN 1974, Thái Thụy, Thái Bình, lao động tự do) và người vừa bị khởi tố là Tiến "trắng".

Nói về Tiến "trắng", nam thanh niên 26 tuổi này trước khi bị khởi tố trong vụ "bảo kê" hỏa táng này đã "nổi tiếng" với một loạt các vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc liên quan đến các vụ việc nổi cộm.

Gần đây nhất, chiều 24/12/2020, Tiến "trắng" đã bị Tòa án nhân dân huyện Đông Hưng (Thái Bình) tuyên phạt 36 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, Tòa án nhân dân huyện Đông Hưng cũng đã xử sơ thẩm vụ án này, tuyên Tiến 18 tháng tù, Tiến và một số bị cáo kháng cáo. Tòa phúc thẩm ở Thái Bình đã tuyên hủy bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Đông Hưng, yêu cầu điều tra lại.

Trong vụ "bảo kê" hỏa táng người chết, ban đầu chỉ có bố mẹ nuôi của Tiến là Đường Nhuệ (trái) và Nguyễn Thị Dương (phải) và các đồng phạm khác bị khởi tố bị can, Tiến "trắng" lúc đó được xác định là chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Về vụ cố ý gây thương tích này, vào cuối tháng 12/2018, Tiến nghe Phạm Văn Sáng (29 tuổi, ngụ thôn Huyền Sỹ, xã Minh Quang, Vũ Thư) nói anh Nguyễn Văn Hùng (33 tuổi, ngụ thôn Đông Khê, xã Nguyên Xá, Đông Hưng) dọa đánh Tiến, liền cùng nhiều người đi ô tô đến nhà anh Hùng.

Khoảng 20h30 ngày 19/12/2018, khi anh Hùng đang đứng nghe điện thoại trong sân nhà thì bị Tiến cùng đồng bọn lôi ra ngoài hành hung.

Tiến trực tiếp vật anh Hùng nằm xuống đường rồi tỳ đè lên người anh này, để cho đồng bọn dùng hung khí đánh và đấm, đá dã man nạn nhân. Hành vi của Tiến và đồng bọn khiến anh Hùng bị thương tích và tổn hại 28% sức khỏe.

Đánh nạn nhân thương tích 44% nhưng Công an không khởi tố

Một vụ án khác mà Tiến "trắng" có liên quan cũng là vụ cố ý gây thương tích, xảy ra tại huyện Vũ Thư vào thời điểm vào năm 2018. Lúc vụ việc xảy ra, Công an huyện Vũ Thư đã không khởi tố vụ án hình sự.

Đến khoảng cuối năm 2020, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc", xảy ra tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Vũ Thư, đồng thời bắt 2 cán bộ Công an huyện Vũ Thư để điều tra vì bỏ lọt tội phạm.

Trong vụ án khiến 2 cán bộ Công an huyện Vũ Thư bị bắt này, nạn nhân bị Tiến "trắng" và đồng bọn hành hung là anh Trần Ngọc Hoàng (lái xe ô tô 9 chỗ ngồi, tuyến Vũ Thư, Thái Bình, Hà Nội).

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao xác định, khoảng tháng 4/2018, Tiến "trắng" và Phạm Văn Sáng đến nhà anh Trần Ngọc Hoàng, yêu cầu anh Hoàng mỗi tháng phải đưa bọn chúng 3 triệu đồng, đón khách sau 15 giờ hàng ngày.

Trong vụ cố ý gây thương tích mà 2 cán bộ Công an huyện Vũ Thư bị bắt vì bỏ lọt tội phạm, Tiến "trắng" sau khi đánh nạn nhân, Đường Nhuệ đã đến "dàn xếp" vụ việc.

Trước yêu cầu này, anh Hoàng không đồng ý. Khoảng 19h30 ngày 22/5/2018, Phạm Văn Sáng cùng Bùi Mạnh Tiến, Hoàng Văn Phi, Nguyễn Tuấn Long đến nhà anh Hoàng.

Tại đây, Sáng dùng dao chém nhiều nhát, làm anh Hoàng bị đứt cơ, gân của 2 tay và 2 chân. Sau khi vụ việc nghiêm trọng xảy ra, Đường Nhuệ đã đến nhà anh Hoàng, đưa ra mức bồi thường là 130 triệu đồng, yêu cầu nạn nhân không đi giám định để không xử lý hình sự.

Do lo sợ, anh Hoàng đã có đơn đề nghị không đi giám định. Ngày 22/7/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũ Thư ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Với vụ việc này, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã trưng cầu giám định thương tích của anh Hoàng, kết luận giám định xác định anh Hoàng bị tổn hại sức khỏe 44%.

Trước dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã yêu cầu Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Bình hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũ Thư.

Cơ quan này cũng đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Cố ý gây thương tích", việc này để điều tra làm rõ hành vi vi phạm với các đối tượng trong vụ việc của nạn nhân Hoàng.

Ngoài 2 vụ việc trên, Tiến "trắng" cũng được xác định có liên quan đến vụ việc Đường Nhuệ cho người xuống chiếm giữ Công ty Lâm Quyết (TP.Thái Bình) vào năm 2017. Vụ việc này hiện đang ở giai đoạn điều tra.

Tiến "trắng" cũng được xác định có mặt tại tầng 2, nơi tập võ ở nhà riêng Đường Nhuệ lúc bố mẹ nuôi đánh nhân viên xe khách khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu. Tuy nhiên trong vụ việc đó, hành vi của Tiến "trắng" chưa đủ cơ sở để cơ quan chức năng xử lý hình sự.