Con trai NSND Hoàng Dũng bị tai nạn khi đóng "Cuộc chiến không giới tuyến"

Con trai NSND Hoàng Dũng, diễn viên Hoàng Triều Dương gặp tai nạn khi đóng Cuộc chiến không giới tuyến. Ảnh: NVCC

Nam diễn viên cho biết, anh gặp tai nạn khi đang thực hiện cảnh quay tập luyện dưới thao trường ở lữ đoàn 170. Do ngày hôm đó ở Quảng Ninh trời mưa to nên trơn ướt. Lúc đu xà tập luyện Hoàng Dương bị ngã xuống chống tay khiến anh bị gãy 2 xương cánh tay. Hoàng Dương cho biết, may là lúc bị chấn thương cũng gần hết phim nên mọi người trong đoàn cũng dễ xoay xở hơn. Bộ phim Cuộc chiến không giới tuyến lúc đó cũng đã quay xong và đóng máy.

Hoàng Triều Dương đóng vai Hoàng trong Cuộc chiến không giới tuyến. Ảnh: NVCC

Hoàng Triều Dương kể rằng, vì chấn thương của anh có xương vụn nên bác sĩ chỉ định mổ để cố định xương với nẹp ở trong tay mà không bó bột. Hiện tại, Hoàng Triều Dương đã mổ được gần 1 tháng nên tay cũng phục hồi được nhiều.

Nhân vật của Hoàng Triều Dương trong Cuộc chiến không giới tuyến là Hoàng - một anh lính hải quân, vui vẻ dễ gần. Hoàng sinh hoạt cùng đội với Hiếu (Kiên Trần) và Thái (Việt Hoàng) và chơi thân với Hiếu và Thái. Tình bạn của các anh lính hải quân nhằm lột tả cuộc sống cũng như tình bạn của các anh em trong quân ngũ.

Hoàng Triều Dương và 2 bạn thân trong phim. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với Dân Việt, Hoàng Triều Dương cho biết, trải nghiệm lần đầu được làm phim của quân đội lần này thực sự khiến anh rất choáng ngợp, bởi tinh thần chiến đấu, kỷ cương của các anh em trong quân ngũ. Hoàng Triều Dương còn được tận mắt chứng kiến quân tư trang hiện đại, được quay phim cùng xe tăng, xe thiết giáp và bắn đạn thật, khiến anh hiểu nhiều hơn và tự hào về lực lượng bảo vệ Tổ quốc.

Không phải là người trong quân ngũ nên khi quay những bài tập trên thao trường hay luyện tập ngoài biển thì khó khăn lớn nhất với Hoàng Triều Dương chính là thể lực. "Chúng tôi phải mất 2-3 ngày tập luyện liên tục mới có sức khoẻ để theo được với lính đặc chủng của mình. Cảnh quay ấn tượng nhất với tôi là cảnh được chứng kiến lực lượng hải quân tập trận và sử dụng xe tăng bắn pháo và xe thiết giáp đổ bộ lên bờ" - Hoàng Triều Dương bày tỏ.

Hoàng Triều Dương trên trường quay. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về việc được đóng chung với các diễn viên gạo cội, Hoàng Triều Dương cho biết: "Tôi được tiếp xúc với các cô chú, anh chị trong nghề rất nhiều và ai cũng biết tôi là con bố Dũng nên rất hết mình hỗ trợ. Khi tham gia bất cứ bộ phim nào, tôi cũng luôn đặt kỳ vọng vào mỗi vai diễn của mình. Đó chính là trải nghiệm giúp cho bản thân cải thiện và chỉn chu hơn cho những vai diễn sau này. Là một diễn viên trẻ, tất nhiên, tôi mong muốn sẽ được thử nhiều dạng vai khác nhau trong những dự án sắp tới", Triều Dương nói thêm.

Lần đầu được làm phim của quân đội lần này thực sự khiến Triều Dương rất choáng ngợp. Ảnh: NVCC

Hoàng Triều Dương (sinh năm 1999) là con trai của cố NSND Hoàng Dũng. Anh tốt nghiệp lớp Dvk37A vào tháng 11/2021. Phố trong làng là bộ phim truyền hình đầu tiên Hoàng Triều Dương góp mặt. Trước khi đóng phim truyền hình, Hoàng Triều Dương từng góp mặt trong hai vở kịch phát trên VTV là Con đường phía trước và Cuộc chiến không cân sức đóng cùng Quỳnh Kool khi còn đang là sinh viên.