Con trai Will Smith công khai bạn gái mới giữa "tâm bão" sự nghiệp của bố sụp đổ

Mới đây, con trai cả của Will Smith là Jaden Smith đã công khai đi dạo cùng bạn gái Sab Zada tại New York, Mỹ. Theo tờ báo Daily Mail, khoảnh khắc Jaden đi chơi được chụp trước khi Will Smith rời khỏi Việt Hàn lâm. Đây là lần đầu tiên Jaden và Sab công khi đi chơi với nhau, tin đồn về cặp đôi này đã diễn ra một năm trước đó, khi cả hai bị bắt gặp đi chơi tại Disneyland trong ngày Valentine.

Con trai Will Smith công khai bạn gái mới. (Ảnh: Daily Mail).

Vào đêm diễn ra sự kiện Oscar 2022, sau khi Will Smith tát Chris Rock trên sân khấu, Jaden đã có hành động ủng hộ cha mình. Anh viết trên trang cá nhân: "Đó là cách mà chúng tôi cư xử". Sau đó, nam diễn viên trẻ cho biết, anh đã khóc khi bố mình phát biểu nhận giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại trao giải Oscar 2022.

Jaden Smith khóc khi bố phát biểu tại Oscar 2022. (Ảnh: People).

Jaden Smith từng gây tiếng vang khi tham gia vai chính trong phim The Karate Kid vào năm 2010 cùng ngôi sao võ thuật Thành Long. Diễn viên gạo cội Trung Quốc dành nhiều lời khen cho cậu bé. "Jaden hoàn thành xuất sắc vai diễn. Cậu bé có thể là Thành Long của Hollywood. Những ngón đòn kung fu ở cậu ấy cực kỳ ấn tượng", Thành Long nói.

Khi đó, Jaden chỉ mới 12 tuổi. Mặc dù nổi tiếng sớm và có vị trí riêng của mình trong làng điện ảnh nhưng khi lớn lên, Jaden chọn hướng đi khác với bố. Anh chuyển sang cá hát và là một biểu tượng sống của nhánh thời trang phi giới tính. Thường xuyên mặc những chiếc váy của các thương hiệu lớn, Jaden Smith cũng không ngại khoác lên mình những màu sắc nổi bật như hồng, tím... Anh cũng là người đi đầu phong trào MSFTS (Những kẻ dị biệt có gu ăn mặc khác thường, phi giới tính).

Jaden trình làng thương hiệu thời trang MSFTs REP cũng theo xu hướng này, với thông điệp đề cao tuyệt đối sự bình đẳng giới tính.

Thuở còn tuổi teen, Jaden Smith có mối tình đẹp với Kylie Jenner. Bộ đôi nuôi dưỡng tình cảm nhiều năm, từ bạn bè chuyển thành yêu thương. Mối quan hệ được cặp sao trẻ công khai bằng cái nắm tay tình tứ trước một rạp chiếu phim.

Jaden Smith khi còn tuổi teen bên cạnh Kylie Jenner. (Ảnh: People).

Giọng ca Never Say Never có mối tình thoáng qua với nữ diễn viên Amandla Stenberg. Trong thời gian yêu nhau, Stenberg đã đưa bạn trai đến buổi dạ tiệc ở trường trung học của cô. Người đẹp tiếp theo lọt vào "mắt xanh" của Jaden Smith là Sarah Snyder - nữ diễn viên kiêm người mẫu lớn hơn anh 3 tuổi.

Tháng 9/2020, con trai của Will Smith công khai yêu Sofia Richie. Cả hai có buổi hẹn lãng mạn ở Los Angeles, Mỹ. Sau đó, cặp sao chia tay gây ngỡ ngàng.