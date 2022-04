Trong đêm trao giải Oscar 2022, Denzel Washington đã giúp Will Smith bình tĩnh trở lại và sau đó lên nhận giải Oscar Nam diễn viên xuất sắc nhất. Trên sân khấu, Will Smith chia sẻ trong nước mắt về những gì anh được nghe: "Dezel đã gặp tôi vài phút trước, anh ấy nói rằng, 'Khi bạn ở đỉnh cao, hãy cẩn thận, đó là khi ác quỷ sẽ tìm tới bạn'".



Mới đây, Denzel Washington đã nói rõ hơn về ý nghĩa những gì anh chia sẻ để trấn tĩnh Will Smith. "Có một câu nói như thế này. Khi ác quỷ phớt lờ bạn, tức là bạn đang không đi sai đường. Ngược lại, khi ác quỷ tìm tới bạn, thì có lẽ bạn đang cố làm điều gì đó không đúng đắn. Dù là bất cứ lý do nào khiến Will Smith hành động như vậy, rõ ràng ác quỷ đã chiến thắng anh ấy trong đêm trao giải Oscar 2022", nam diễn viên 67 tuổi chia sẻ.

Denzel Washington động viên Will Smith sau vụ việc tại trao giải Oscar 2022. (Ảnh: Independent).

"Không chỉ có tôi mà cả Tyler Perry cũng tới bên cạnh Will khi xảy ra vụ việc. Toi không muốn nói rõ những gì chúng tôi đã trao đổi, thế nhưng tôi chắc rằng Chúa luôn phù hộ cho chúng ta. Chúng ta phải lên án ai đây? Tôi không nắm rõ câu chuyện một cách thấu đáo, nhưng trong góc nhìn của tôi, cầu nguyện có thể giải quyết nhiều vấn đề", Denzel Washington chia sẻ. Được biết, Dezel là một Kitô hữu sùng đạo. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, ông khẳng định rằng mình đọc Kinh Thánh mỗi ngày.

Will Smith xin rời Viện Hàn lâm

Hôm qua, Will Smith đã chủ động xin rời Viện Hàn lâm trong một thông báo gửi tới truyền thông. Trong đó có nói: "Tôi đã phản bội lòng tin của Viện Hàn lâm. Tôi đã tước đi cơ hội ăn mừng của những người được đề cử và người chiến thắng khác. Tôi đang rất đau khổ".

Chủ tịch Viện Hàn lâm David Rubin phản hồi đơn xin rút khỏi tổ chức của nam diễn viên: "Chúng tôi đã nhận được đề nghị của Smith và chấp thuận quyết định lập tức rời khỏi tổ chức. Quá trình xử lý kỷ luật của anh ấy vẫn tiếp tục được thực hiện trong cuộc họp ngày 18/4".

Nam diễn viên Denzel Washington từng hai lần giành giải Oscar là người thứ 47 nhận danh hiệu cao quý nhất của tổ chức này, kể từ khi nó được lập ra năm 1973. Sự nghiệp điện ảnh của Denzel được đánh giá là một kho tàng đồ sộ.

Năm 2019, Viện Phim Mỹ (The American Film Institute) trao giải Thành tựu trọn đời cho Denzel Washington vì những cống hiến và thành tựu nổi bật của ông trong lĩnh vực điện ảnh. Một năm sau đó, tờ New York Times cũng bình chọn nam diễn viên da màu 66 tuổi này đứng đầu trong danh sách 25 diễn viên vĩ đại nhất của thế kỷ 21.