Loạt dịch vụ nở rộ trước ngày diễn ra concert "Anh trai say hi" tại Hà Nội

Vào ngày 7 và ngày 9/12, hai đêm concert 3 và 4 của Anh trai say hi sẽ diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Từ ngày 4/12, đa số các nghệ sĩ tham gia chương trình đã có mặt tại Hà Nội để tham gia một số hoạt động bên lề cũng như buổi tổng duyệt. Sau khi diễu hành khắp đường phố, các anh trai tiếp tục tham gia hai hoạt động ý nghĩa là viếng và dâng hoa ở Đài tưởng niệm Bắc Sơn và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng với sức nóng của concert Anh trai say hi, loạt dịch vụ xung quanh chương trình cũng nở rộ. Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, trên các hội nhóm chuyên về dịch vụ xe, thời trang, trang điểm, hàng loạt bài viết liên quan tới sự kiện này đã được đăng tải.

Một khán giả tìm người trang điểm để tham dự concert "Anh trai say hi" trên hội nhóm. (Ảnh: FBNV)

Trong đó, dịch vụ trang điểm cho khán giả dự concert Anh trai say hi hút khách khi rất nhiều người hâm mộ nữ, đa phần thuộc lứa tuổi 16 - 30 có nhu cầu "biến hình" trước khi tham dự đêm nhạc. Đa phần khán giả sử dụng dịch vụ trang điểm theo nhóm, giá khoảng 300.000 - 500.000 đồng/người. Chia sẻ với Dân Việt, Nguyễn Hoài Thu (23 tuổi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: "Ngoài mong muốn xinh xắn hơn để có thể check-in tại chương trình, chúng tôi cũng hi vọng góp phần vào bức tranh đẹp đẽ của concert Anh trai say hi. Đây là lần đầu tiên có một concert mà đông đảo bạn bè tôi cùng yêu thích và hào hứng tham gia".

Trên một số hội nhóm, dịch vụ glitter, gắn chữ kim tuyến, đính đá và bện tóc cũng được một số cư dân mạng đăng tải. Theo đó, khán giả chỉ phải chi tối thiểu từ 15.000 đồng cho một dịch vụ. Người dùng có thể gắn tên thần tượng lên mặt với các mẫu đã được in sẵn từ trước đó.

Áo có chữ ký các nghệ sĩ tham gia concert "Anh trai say hi" được rao bán trên một diễn đàn. (Ảnh: FBNV)

Áo in logo chương trình Anh trai say hi, hình ảnh thần tượng và chữ ký các anh trai được rao bán trên nhiều hội nhóm với mức giá khác nhau, từ 150.000 đồng tới hàng triệu đồng. Mẫu mã những trang phục này đa dạng, phong phú, bắt mắt, đáp ứng nhu cầu của khán giả nhiều lứa tuổi. Nguyễn Hoài Anh (20 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) cho biết, cô mua 2 mẫu khác nhau để tham dự concert, áo có giá 300.000đ/chiếc, chất liệu khá tốt.

Anh trai say hi là chương trình âm nhạc thực tế quy tụ nhiều nam nghệ sĩ nổi bật như: Isaac, Đức Phúc, Erik, HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, Dương Domic... Chương trình đã tổ chức hai đêm concert ở TP.HCM vào cuối tháng 9 và giữa tháng 10 vừa qua, thu hút đông đảo khán giả.

Đêm concert thứ 3 của Anh trai say hi diễn ra vào ngày mai (7/12) đã sớm bán cháy vé. Trong khi đó, concert thứ 4 diễn ra vào ngày 9/12 hiện vẫn đang còn một số hạng vé có mức giá từ 1.400.000 - 10.000.000 đồng.