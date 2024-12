Concert "Anh trai say hi": Khán giả xếp hàng tại SVĐ Mỹ Đình từ 4h sáng, giới phe vé đua nhau xả lỗ

Tối 6/12, đêm concert 3 của chương trình Anh trai say hi sẽ diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Tại địa điểm biểu diễn, ngay từ 4h sáng nay, nhiều người hâm mộ đã đứng chờ sẵn.

Dù thời tiết lạnh, họ quyết định mặc áo ấm, đội mũ, xếp hàng với mong muốn sớm thực hiện thủ tục check-in, đổi vòng tay.

Cảnh tượng đông đúc tại SVĐ Mỹ Đình lúc 4h sáng. (Ảnh: SB)

Do chờ đợi quá lâu, không ít bạn trẻ tỏ ra mệt mỏi, đuối sức. Trên trang Fanpage của chương trình, BTC đưa ra lời nhắc: "Khu vực check-in khá đông đúc, khán giả nhớ cẩn thận tư trang và tài sản cá nhân".

Khung cảnh tại SVĐ Mỹ Đình lúc 7h sáng. (Ảnh: VieChanel)

Tới 7h sáng, hàng ngàn khán giả đã có mặt tại SVĐ Mỹ Đình. Nguyễn Thu Hiền (19 tuổi, Thái Nguyên) bắt chuyến xe sáng từ lúc 5h sáng, tới Hà Nội sau 2 tiếng. "Tôi cứ nghĩ mình tới sớm, không ngờ khi tới nơi không khí đã vô cùng đông đúc, nhộn nhịp. Dù khá mệt mỏi, tôi vui mừng khi chương trình mình yêu thích nhận được sự ủng hộ của công chúng".

Trong khi đó, Lâm Thi ( 23 tuổi, TP.HCM) nhận định không khí tại Hà Nội "nóng" không kém hai concert diễn ra trước đó: "Tôi đã tham gia cả hai đêm nhạc tại TP.HCM, sắp tới cũng sẽ góp mặt trong cả hai đêm tại Hà Nội. Không chỉ riêng tôi, một số người trong fandom cũng có lịch trình như vậy" - cô chia sẻ với PV Dân Việt.

Trên mạng xã hội, nhóm "Trao đổi, mua bán, pass vé Anh trai say hi" có 70.000 lượt theo dõi vẫn liên tục cập nhật các bài viết mới. Trước giờ diễn, phe vé cũng như những người có nhu cầu nhượng lại vé hai đêm concert vẫn đăng tải nhiều loại vé với các mức giá khác nhau. Trong đó, các bài viết bán vé đêm concert 3 đa phần được rao giữ nguyên giá hoặc xả giá lỗ so với giá gốc.

Không khí sôi động tại SVĐ Mỹ Đình. (Ảnh: VieChanel).

Tình trạng này không đem lại nhiều bất ngờ cho người hâm mộ do trước đó chương trình Anh trai say hi bất ngờ thông tin về đêm concert thứ 4, khiến "cơn sốt" vé nhanh chóng hạ nhiệt. Hiện tại, trên trang Ticketbox, một số hạng vé có mức giá từ 1.400.000 - 10.000.000 đồng vẫn đang được bán ra.

Tuy vậy, khán giả có nhu cầu mua vé tham dự concert vẫn cần cẩn trọng trước khi quyết định "móc hầu bao". Do thị trường sôi động, không ít kẻ lừa đảo lợi dụng tình hình, đăng tải thông tin bán vé rẻ, khiến người hâm mộ "tiền mất tật mang".

N.L chia sẻ cô bị lừa 2,5 triệu đồng khi giao dịch với một tài khoản tên T.N. Người này cho biết có việc gia đình nên phải rao bán gấp với giá lỗ. "Tôi đã kiểm tra Facebook cá nhân, sau đó cô ấy còn gửi ảnh vé, mail để xác minh. Tuy vậy, ngay sau khi chuyển tiền vé, tài khoản đó đã lập tức chặn liên lạc, số điện thoại cũng không thể kết nối được”.

Concert Anh trai say hi sẽ diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 7 và ngày 9/12. Ông Đinh Bá Thành - đại diện ban tổ chức cho biết hai đêm diễn dự kiến đón hơn 100.000 khán giả. Nếu điều này xảy ra, đêm diễn sẽ phá vỡ tất cả kỷ lục concert tại Việt Nam, kể cả show diễn của nhóm nhạc quốc tế BlackPink tại Hà Nội.